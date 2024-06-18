BYD lança sedã híbrido King com preços partindo de R$ 175.800

Os preços do BYD King partem de R$ 175.800 na versão GL e R$ 187.800 na versão GS Crédito: BYD/Divulgação

A BYD lançou, oficialmente, o sedã híbrido plug-in King, nesta terça (18), dois dias depois de abrir o modelo para pré-venda com bônus de R$ 6 mil. O preço do modelo também foi divulgado, partindo de R$ 175.800 na versão GL e de R$ 187.800 na versão GS.

O modelo vem para entrar em uma briga pouco disputada no país, já que o Toyota Corolla reina absoluto na categoria de sedãs médios no Brasil. E, diferentemente do modelo da montadora japonesa, o King tem apenas motorização híbrida.

O Corolla também tem propulsor apenas a combustão, que parte R$ 151.010 na versão de entrada, a GLi, e híbrida, a Altis, que parte de R$ 190.120, o que coloca o preço do BYD King bem no meio do caminho entre as duas versões mais baratas de cada motorização do Corolla.

O sistema combina um motor de 1.5L a gasolina e outro elétrico capazes de gerar, na versão GS, 235 cv Crédito: BYD/Divulgação

A diferença entre as versões do King está no tamanho da bateria: 8,3 kWh no modelo GL e 18,3 kWh na versão GS, o que se traduz em autonomias diferentes para o sedã. O sistema combina um motor de 1.5L a gasolina e outro elétrico capazes de gerar, na versão GS, 235 cv e 33,1 mkgf de torque máximo e 0 a 100 km/h em 7,3 segundos.

De acordo com dados da montadora, com a bateria totalmente carregada, o veículo torna-se puramente elétrico, chegando a até 120 km de autonomia no ciclo NEDC e até 80 km segundo dados do PBEV (Inmetro) no modo elétrico. Quando a capacidade da bateria está baixa, ele se transforma em um veículo híbrido com consumo de combustível.

Com isso, o sistema DM-i desenvolvido pela BYD, prioriza a energia elétrica com dependência mínima de combustível. A integração da bateria Blade de 18,3 kwh no modelo GS resulta em um consumo de combustível de 25,6 km/l, segundo a montadora, e um alcance total, com tanque cheio e carga completa, de até 1.200 quilômetros. Isso equivale a uma viagem de São Paulo até Brasília.

Design do BYD King

Design e medidas

O BYD King é um dos modelos que fazem parte da linha de carros da montadora que homenageiam dinastias chinesas, a exemplo dos 100% elétricos Tan (SUV) e Han (sedã). No design, a sua grade frontal traz padrões de gotas de água, acentuada por peças de acabamento que expandem sua presença. Os faróis de LED são evidenciados por uma faixa de luz diurna integrada.

O sedã tem 1.495mm de altura, 1.837mm de largura, 4.780mm de comprimento e 2.718mm de entre-eixos, rodas de aro 17” e pneus 215/55R17. Seu porta-malas comporta 450 litros. O BYD King chega ao mercado brasileiro nas cores Branco, Cinza e Preto, com interior Preto e Cinza.

Interior tem ambiente minimalista e tela flutuante de 12,8” e rotação elétrica Crédito: BYD/Divulgação

Interior, tecnologia e segurança

O interior conta com um ambiente minimalista, com linhas contínuas que fluem do painel. Destaque para a tela flutuante de 12,8” e rotação elétrica, com Android Auto e Apple CarPlay e conexão com internet.

Complementa o interior, painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8”, seletor de câmbio eletrônico por botão rotativo e sistema de cockpit Inteligente com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air.

O porta-malas do BYD King comporta 450 litros Crédito: BYD/Divulgação

O banco do motorista possui ajuste elétrico em seis posições, e no caso do BYD King GS, o banco do passageiro também pode ser ajustado em até quatro posições. Os cintos de segurança dianteiros contam com pré-tensionamento e alerta sonoro, e possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

O modelo conta ainda com carregamento por indução para smartphone, assistência de partida em rampa (HHC), controle de cruzeiro (CC), sistema de monitoramento de calibragem de pneus (TPMS), freio de estacionamento eletrônico (EPB), função autohold (AVH), sensores de estacionamento, câmera 360º e compatibilidade com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade).

Há ainda sistema de direção assistida elétrica (C-EPS), frenagem inteligente, controle de tração, controle de desaceleração do freio de estacionamento e distribuição eletrônica da força de frenagem.

Interior do BYD King

A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem, de acordo com a montadora.

Ficha Técnica

BYD King DM-i GS

O BYD King é um dos modelos que fazem parte da linha de carros da montadora que homenageiam dinastias chinesas Crédito: BYD/Divulgação

Tipo de energia: híbrido plug-in

Tipo de bateria: Blade (LFP)

Capacidade da bateria: 18,3 kWh

Forma de carregamento + potência: Carregamento AC + potência 6,6 kW

Potência máxima do motor elétrico: 145 cv

Torque máximo do motor elétrico: 325 Nm

Autonomia elétrica: 120 km NEDC e 80 km PBEV (Inmetro)

Potência máxima do motor a combustão: 81 cv a 6.000 rpm

Torque máximo do motor a combustão: 135 Nm a 4.500 rpm

Potência combinada: 235 cv

0 a 100 km/h: 7,3 segundos

Velocidade máxima: 185 km/h

Comprimento: 4.780mm

Largura: 1.837mm

Altura: 1.495mm

Entre-eixos: 2.718mm

Volume do porta-malas: 450 litros

Tanque de combustível: 48 litros

Pneus: 215/55R17

Suspensão dianteira: McPherson

Suspensão traseira: barra de torção

Freio dianteiro: a disco ventilado

Freio traseiro: a disco

Preço: R$ 187.800

BYD King DM-i GL

O sedã tem 1.495mm de altura, 1.837mm de largura, 4.780mm de comprimento e 2.718mm de entre-eixos Crédito: BYD/Divulgação

Tipo de energia: híbrido plug-in

Tipo de bateria: Blade (LFP)

Capacidade da bateria: 8,3 kWh

Forma de carregamento + potência: Carregamento AC + potência 3,3 kW

Potência máxima do motor elétrico: 132 cv

Torque máximo do motor elétrico: 316 Nm

Autonomia elétrica: 55 km NEDC

Potência máxima do motor a combustão: 81 cv a 6.000 rpm

Torque máximo do motor a combustão: 135 Nm a 4.500 rpm

Potência combinada: 209 cv

0 a 100 km/h: 7,9 segundos

Velocidade máxima: 185 km/h

Comprimento: 4.780mm

Largura: 1.837mm

Altura: 1.495mm

Entre-eixos: 2.718mm

Volume do porta-malas: 450 litros

Tanque de combustível: 48 litros

Pneus: 215/55R17

Suspensão dianteira: McPherson

Suspensão traseira: barra de torção

Freio dianteiro: a disco ventilado

Freio traseiro: a disco

Preço: R$ 175.800