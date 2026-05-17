Homem é preso por suspeita de agredir a esposa e a enteada em Cariacica

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por suspeita de agredir a esposa, de 31 anos, e a enteada, de 13 anos, no bairro Campina Grande, em Cariacica, na noite de sábado (16). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, no momento das agressões, a mulher segurava o filho de 1 ano e 2 meses no colo e o bebê também teria sido ferido após a mãe ser derrubada.
A mulher e a filha adolescente chegaram a apanhar com cabo de vassoura antes de o homem colocar todos para fora da casa, ameaçando matá-los se tentassem adentrar o imóvel. A PMES foi acionada e encontrou o suspeito dormindo dentro de casa.
Ao ser acordado, ele ainda reagiu à prisão, mas foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada (duas vezes) e ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.