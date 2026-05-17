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Violência

Homem é preso por suspeita de agredir a esposa e a enteada em Cariacica

Publicado em

17 mai 2026 às 19:10

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por suspeita de agredir a esposa, de 31 anos, e a enteada, de 13 anos, no bairro Campina Grande, em Cariacica, na noite de sábado (16). Segundo informações preliminares da Polícia Militar, no momento das agressões, a mulher segurava o filho de 1 ano e 2 meses no colo e o bebê também teria sido ferido após a mãe ser derrubada. 


A mulher e a filha adolescente chegaram a apanhar com cabo de vassoura antes de o homem colocar todos para fora da casa, ameaçando matá-los se tentassem adentrar o imóvel. A PMES foi acionada e encontrou o suspeito dormindo dentro de casa.


Ao ser acordado, ele ainda reagiu à prisão, mas foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada (duas vezes) e ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Jerônimo Monteiro

Publicado em 17/05/2026 às 12:22

Um homem de 26 anos, identificado como Rafael de Almeida França, morreu após se envolver em uma colisão entre duas motocicletas na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, no sábado (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.


De acordo com a PM, o outro condutor, de 31 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim. O nome da unidade de saúde não foi informado.


O corpo de Rafael foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para passar por exame de necropsia. As motos foram removidas para um pátio credenciado do Detran.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.

Acidente aconteceu na zona rural do município
Segunda vítima foi socorrida em estado grave para hospital em Cachoeiro Leitor | A Gazeta
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Jovem é perseguido e morto a tiros por quatro suspeitos em Nova Venécia

Publicado em 17/05/2026 às 11:38

Um jovem de 25 anos foi perseguido e morto a tiros por quatro suspeitos na noite de sábado (16), no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima tentou correr em direção a uma casa, mas acabou atingida e morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado.


De acordo com a PM, os militares fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da região, para passar por exame de necropsia.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam auxiliar nos trabalhos de investigação podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Cinco perfurações

Homem é assassinado no meio da rua em Vila Velha

Publicado em 17/05/2026 às 11:31
Rua Raquel de Queiroz, em Vista da Penha, Vila Velha
Rua de Vista da Penha onde o homem de 40 anos caiu morto Google Street View

Um homem de 40 anos foi morto na noite deste sábado (16), no meio da rua do bairro Vista da Penha, em Vila Velha. O corpo foi encontrado com cinco perfurações — três no braço e duas no tórax — que teriam sido provocadas por tiros e facadas. 


Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, no local do crime, testemunhas ouviram tiros nas proximidades do campo de futebol de Boa Vista e viram a vítima — que não era do bairro, mas frequentava a região — correndo em direção à Vista da Penha.”


Depois, o homem voltou pela Rua Raquel de Queiroz cambaleando até que caiu. A Polícia Militar foi acionada e, segundo informou, a morte foi constatada no local pela equipe do Samu. 


A Polícia Civil afirma que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará por exames e depois será liberado para os familiares.  


"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual", conclui a Polícia Civil. 

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Redação

/
Redação
Acertaram a quina

Quatro apostas do ES quase levam prêmio milionário da Mega-Sena

Publicado em 17/05/2026 às 08:57
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Quatro apostas do ES acertaram a quina da Mega-Sena
 Marcello Casal / Agência Brasil

Quatro apostas do Espírito Santo quase levaram o prêmio principal da Mega-Sena, com valor previsto de R$ 65 milhões, sorteado na noite de sábado (16). 

As apostas de Boa Esperança, Serra, Viana e Vitória fizeram a quina e vão receber, cada, R$ 19.052,37. O valor principal acumulou e o prêmio estimado para o próximo concurso, em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena, no domingo (24), será de R$ 300 milhões.

A partir deste domingo (17) todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega 30 anos. Assim, não haverá sorteios na próxima terça (19) e quinta (21), como ocorre normalmente.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Entre Anchieta e Iconha

Motociclista morre em acidente com van na BR 101 no Sul do ES

Publicado em 16/05/2026 às 21:14
Motociclista morre em acidente em Iconha
Motociclista morre em acidente em Iconha Redes sociais

Um motociclista morreu após bater de frente com uma van no km 374, da BR 101, entre Anchieta e Iconha, no Sul do Espírito Santo, no final da tarde deste sábado (16). O trânsito foi totalmente interditado.


Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima faleceu no local. O piloto viajava sozinho. Não haviam ocupantes na van e o motorista não se feriu. 

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada para o acidente e o corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. 

Segundo a Ecovias, concessionária da rodovia, a ocorrência foi registrada às 17h33. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária.


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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro São Conrado

Dois homens são assassinados a tiros dentro de carro em Vila Velha

Publicado em 16/05/2026 às 18:51
Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Vila Velha
Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Vila Velha Leitor A Gazeta

Dois homens foram mortos a tiros dentro de um carro na manhã deste sábado (16), no bairro São Conrado, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o veículo onde as vítimas estavam ficou com diversas marcas de disparos. O nome das vítimas e a possível causa dos assassinatos não foram reveladas pelas autoridades.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Briga

Justiça mantém preso policial penal que atirou em empresário no Centro de Vitória

Publicado em 16/05/2026 às 14:47
Policial penal Júlio César Fiorotti, de 53 anos
Policial penal Júlio César Fiorotti, de 53 anos Reprodução

A Justiça do Espírito Santo converteu em prisão preventiva a detenção do policial penal Júlio Cesar Fiorotti, de 53 anos, preso após balear um empresário de 52 anos durante uma discussão no Centro de Vitória. A decisão foi proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia na sexta-feira (15).


O caso aconteceu no início da noite de quarta-feira (13). O empresário foi baleado após um desentendimento enquanto os dois comiam churrasquinho.


De acordo com a decisão, não foram identificadas irregularidades formais ou materiais no auto de prisão do policial. 


A Justiça destacou ainda a gravidade concreta dos fatos, ressaltando que houve disparo de arma de fogo em via pública, o que resultou em lesões na vítima e colocou em risco a integridade física das pessoas que estavam no local no momento da confusão.


Segundo o tribunal, medidas cautelares diferentes da prisão foram consideradas insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro; enteado é suspeito do crime

Publicado em 16/05/2026 às 12:09

Uma mulher, identificada como Flaviana Granzieiri, de 46 anos, foi morta a tiros no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite de sexta-feira (15). O principal suspeito do crime é o enteado da vítima.


A Polícia Militar foi acionada após a mulher dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. No local, a equipe médica informou que a vítima chegou com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos. 

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município.

O repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, conversou com familiares. De acordo com eles, antes de ser vitimada, Flaviana organizava o seu restaurante para a abertura. De repente, o enteado chega no local e dispara dois tiros contra ela, a pedido da mãe dele. 


Depois do crime, o companheiro de Flaviana fez uma ligação para o filho dela, relatando que o filho dele tirou a vida da vítima. Ele pediu perdão, visto que o autor dos disparos foi o seu próprio filho. 


“Foi algo totalmente inesperado. Não havia ameaças. Particularmente, eu não sabia e nem ela imaginava que isso pudesse acontecer.”, conta um dos familiares. 


Ainda segundo relato da família, o enteado de Flaviana revelou que o crime foi a mando da própria mãe antes mesmo de atirar. Eles também disseram que este suspeito havia saído há pouco tempo da cadeia, e que a vítima costumava visitá-lo e ajudá-lo. Ele, inclusive, a chamava de mãe.  


Após buscas na região, nenhum suspeito foi localizado pela PM. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Flaviana Granzieiri, de 46 anos, foi morta a tiros em Cachoeiro de Itapemirim
Flaviana Granzieiri, de 46 anos, foi morta a tiros em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais
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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Polícia

Mulher é detida suspeita de furtar roupas em shopping de Vitória

Publicado em 16/05/2026 às 12:03

Uma mulher de 42 anos foi detida na noite de sexta-feira (15) suspeita de furtar roupas em um shopping localizado na Enseada do Suá, em Vitória. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).


Segundo a PM, a gerente de uma das lojas informou que a suspeita foi abordada após deixar o estabelecimento, depois que um sistema de controle de segurança apontou o furto de quatro itens. Durante as buscas nos pertences da mulher, os policiais encontraram os produtos subtraídos da loja e também outros dois vestidos que seriam de um segundo estabelecimento do shopping.


A suspeita foi conduzida para a delegacia da região. A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por furto e foi encaminhada na manhã deste sábado (16) ao presídio.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Acidente de trabalho

Operador de máquina morre após cair em ribanceira em Presidente Kennedy

Publicado em 16/05/2026 às 11:46

Um operador de máquina morreu após um acidente de trabalho na tarde desta sexta-feira (15), na localidade de Rebentão, zona rural de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Mazarope Machado Alvarenga de 46 anos, que manobrava o veículo para sair do local na hora do acidente. 


De acordo com a Polícia Militar, o trabalhador manobrava uma retroescavadeira quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Com o impacto, ele foi arremessado para fora da máquina.

Operador de máquina morre após acidente de trabalho em Presidente Kennedy
Operador de máquina morre após acidente de trabalho em Presidente Kennedy Divulgação - Polícia Militar

Devido à dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para auxiliar no resgate. Os militares seguiram a pé por terreno acidentado e trecho de mata fechada até o ponto onde estava a retroescavadeira. Mazarope foi encontrado a cerca de 10 metros do veículo.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte ainda no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
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