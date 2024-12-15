Confira 20 lançamentos automotivos que vão agitar as pistas em 2025

Toyota Yaris Cross é um dos mais esperados e mostra que 2025 será o ano dos SUVs híbrido flex Crédito: Divulgação/Toyota

Fim de ano é sinônimo de festas e alegria e, para os apaixonados por carros, é época de especular sobre os modelos que devem fazer parte das listas de lançamentos preparados pelas montadoras e as novidades que do mercado automotivo.

E 2025 promete uma série de novos SUVs compactos com motorização híbrida flex, segmento que está aquecido no mercado brasileiro por aliar a economia de combustível à redução de emissões de poluentes, o que atende à exigência dos consumidores que priorizam praticidade e sustentabilidade. Um exemplo desse modelo é o aguardado Yaris Cross, aposta da Toyota para o próximo ano.

Confira a seguir os principais lançamentos que vão agitar o mercado ano que vem:

1 - Nissan Kicks Nova Geração

Novo Nissan Kicks está previsto para o primeiro semestre de 2025 Crédito: Nissan/Divulgação

Prevista para chegar no primeiro semestre de 2025, a segunda geração do Kicks chega redesenhada e maior, com comprimento de 4,3 m, 2,6 m entre-eixos, 1,8 m de largura e 1,6 m de altura.

O modelo, que já foi lançado nos Estados Unidos, deve chegar ao Brasil com motor nacional de três cilindros 1.0 turbo, nova grade frontal, lanternas conectadas na traseira e suspensão traseira multilink.

2 - Honda WR - V

Honda WR - V está todo repaginado Crédito: Divulgação/Honda

O Honda WR-V promete várias diferenças em relação à sua primeira geração, que foi lançada no Brasil em 2017. Uma delas está no motor, que provavelmente será o de 1.5 flex aspirado de 126 cv, o que deve proporcionar ao motorista melhor desempenho e maior economia de combustível, e no formato, que será o de SUV compacto.

3 - Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross será produzido na planta de Sorocaba, em São Paulo Crédito: Divulgação/Toyota

Mais um SUV compacto na lista. O Toyota Yaris Cross deve começar a ser vendido no Brasil com motor híbrido flex, produzido em Sorocaba, São Paulo. No mercado global, o modelo possui um motor 1.5 híbrido que une um propulsor a combustão de 80 cv e um elétrico de 90 cv.

4 - Chevrolet Tracker

O Chevrolet Tracker também vai passar por uma reestilização e se aproximar do visual da Montana Crédito: Chevrolet/Divulgação

Previsto para ser o primeiro híbrido flex da Chevrolet no mundo, o Tracker será um híbrido leve, provavelmente usando motor a combustão 1.0 e o 1.2 CSS Prime turbo de três cilindros, que são produzidos no Brasil e utilizados em outros modelos. Ele deve seguir o mesmo visual da Montana , picape derivada da mesma plataforma do modelo, mas já atualizada no design.

5 - Chevrolet Onix e Onix Plus

Atual visual do Chevrolet Onix vai mudar com a linha 2025 Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Velhos conhecidos do brasileiro estão se preparando para chegar em 2025 com um visual novo. A versão hatch e o sedã o Onix chegam reestilizados. Já foram feitos alguns flagras nas ruas do país, que mostram que os modelos também vão seguir o mesmo design global, que estreou por aqui no Spin , com guias de LED e para-choque traseiro redesenhado, formando uma moldura para os faróis de neblina.

6 - Ford Mustang

Ford revelou detalhe da edição comemorativa do Mustang, que será manual Crédito: Ogata Julio/Divulgação Ford

No ano em que comemorou 60 anos, o Mustang teve um crescimento de 95% nas vendas com o lançamento do novo GT Performance . Para 2025, o carro ganhará uma edição comemorativa de câmbio manual e será destinado aos fãs de alto desempenho e esportividade.

7 - Ford Transit

Nova Transit já foi anunciada para o primeiro semestre de 2025 Crédito: Divulgação/Ford

A nova Ford Transit será lançada no Brasil no primeiro semestre de 2025, com melhorias na parte interna, como novo painel digital e central multimídia com tela maior. O modelo atualizado contará com mais versões, que terão diferentes opções de configurações e capacidades variadas.

8 - Volkswagen Nivus GTS

Nivus vai contar com a versão esportiva GTS Crédito: Divulgação/Volkswagen

O Nivus, que passou este ano por uma leve reestilização , agora vai contar com a versão esportiva GTS, com rodas de acabamento diamantado ausência do rack de teto e um aerofólio na tampa do porta-malas. O motor deve ser o 1.4 turbo de 150 cv, com câmbio automático de seis marchas.

9 - Volkswagen Taos

Taos terá sistema híbrido-leve Crédito: Divulgação/Volkswagen

O modelo virá com para-choque frontal e traseiro redesenhados, com maior entrada de ar frontal e faróis e lanternas novos. Provavelmente, o Taos será o responsável por estrear o sistema híbrido leve da marca no Brasil, com motor 1.5 turbo acompanhado de sistema elétrico.

10 - Volkswagen Tera

Tera é maior aposta da Volkswagen para 2025 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Tera (também conhecido como SUV do Gol) chega como principal lançamento da Volkswagen para 2025. Além de contar com design projetado no Brasil, também será produzido na fábrica da empresa em Taubaté, São Paulo. Ele deve contar com motor 1.0 TSI de 116 cv e transmissão automática de 6 marchas ou manual de 5 marchas.

11 - Peugeot 2008 Hybrid

Peugeot 2008 vai ganhar versão híbrida leve Crédito: Divulgação/Peugeot

12 - Peugeot 208 Hybrid

O Peugeot 208 também deve estrar sua motorização híbrida Crédito: Peugeot/Divulgação

O 208 deve ser outro modelo da Peugeot que irá estrear a motorização híbrida em 2025, que começou com os dois modelos da Fiat . Assim como o irmão maior 2008, o hatch compacto deve trazer o motor térmico 1.0 turbo flex de 130 cv em conjunto com o elétrico de 12 volts E 3 kW de potência e câmbio CVT.

13 - Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe está com novo visual quadradão Crédito: Divulgação/Volkswagen

Depois de seis anos, o Hyundai Santa Fe volta ao mercado brasileiro com visual mais futurista e design quadradão. Com comprimento de 4,83m e 2,81 de entre-eixos, o carro de sete lugares conta com farol de led em formato de H pixelado, cabine espaçosa com vão entre os bancos de 1,07m na segunda fileira e até um porta-luvas com esterilizador de objetos pessoais. Ele deve ser um opção abaixo do Palisade, que já estreou por aqui este ano

14 - Hyundai Kona

Novo Hyundai Kona tem design futurista Crédito: Divulgação/Hyundai

O Hyundai Kona, que já é comercializado internacionalmente, deve chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2025 com novo visual, medidas e motorização. O SUV compacto cresceu e agora tem 4,35 m de comprimento, 2,66 m de entre-eixos, e 1,83 m de altura, com a versão híbrida portando um motor 1.6 aspirado e propulsor elétrico, enquanto a versão elétrica possui uma opção de 156 cv e outra de 218 cv.

No visual, as principais mudanças estão no farol segmentado e no para-choque que possui apliques pintados numa cor diferente da carroceria.

15 - Hyundai Santa Cruz

A Hyundai Santa Cruz tem duas motorizações nos EUA Crédito: Hyundai/Divulgação

Não é de hoje que existe a expectativa para a entrada da picape intermediária da Hyundai no Brasil, principalmente com o crescimento e destaque desse segmento no país, a exemplo da Fiat Toro e da Ram Rampage. Provavelmente ela deve vir importada, a exemplo dos outros modelo da marca nesta lista. Na motorização, a picape, que é vendida nos EUA, tem duas opções: uma é um motor 2.5 aspirado de 191 cv e a outra é a turbo de 285 cv.

16 - Tucson PHEV

Tucson volta ao Brasil com versão atualizada, mas ainda não é a geração que foi lançada na Europa este ano Crédito: Hundai/Divulgação

17 - Fiat Toro 2.2 turbodiesel

Fiat Toro deve ganhar motorização mais potente no ano que vem Crédito: Fiat/Divulgação

Depois de estrear na Ram Rampage, o motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e 45,5 kgfm deve chegar também à Fiat Toro, em substituição do atual 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 kgfm. Há ainda a expectativa de que a picape intermediária tenha também um conjunto híbrido, mas essa pode ser uma estreia para mais tarde.

18 - Fiat Titano 2.2 turbodiesel

Segmento D, de picapes médias, ainda era inédito para a Fiat Crédito: Fiat/Divulgação

Outra picape da Fiat que deve ganhar a motorização da Rampage é a Fiat Titano, que chegou ao mercado nacional este ano e é derivada da Peugeot Landtrek, que recentemente recebeu o powertrain usado pela picape média da Ram.

19 - Audi A7

Audi A7 será o substituto do atual A6 no brasil Crédito: Audi/Divulgação

Com a mudança na nomenclatura dos modelos da Audi, os carros da marca com números ímpares passam a ser somente a combustão e os pares, elétricos. Com isso, o atual A6 térmico mudará seu nome para A7 na nova linha 2025, que é comercializado com as versões hatch, sedã e perua.

20 - Citroën Ami

Citroën Ami é, na verdade, um quadriciclo elétrico Crédito: Divulgação/Citroën Ami

O último lançamento da lista vai gerar surpresa por não ser bem um carro. O novo Citroën Ami é classificado pela legislação brasileira como um quadriciclo elétrico devido ao seu tamanho, ausência de airbag e baixa potência, já que seu motor é de 8,2 cv e 6 kW, atinge a velocidade máxima de 45 km/h.