Chevrolet Equinox a combustão chega com visual renovado e em duas versões

O motor 1.5 turbo está cinco cavalos mais potente, chegando aos 177 cv, e agora a transmissão é de oito marchas, garantindo melhor performance sem aumento no consumo. Crédito: Chevrolet/Divulgação

Depois de trazer para o Brasil a versão elétrica , a Chevrolet traz o Equinox a combustão. Quando comparados, os dois modelos são completamente diferentes em sua proposta e design. Enquanto o 100% elétrico se aproxima mais de uma versão utilitária do clássico Camaro, o Equinox com motorização térmica tem tudo a ver com o SUV médio da marca que já circula nas ruas, sendo esta a sua quarta geração.

O Equinox Turbo desembarca em duas versões topo de linha, Activ e RS, com propostas complementares de estilo e aplicação. Elas se diferenciam pela grade e para-choques customizados, conjunto distinto de rodas e pneus, além de uma cabine ambientada para cada perfil.

As duas versões chegam pelo mesmo preço, R$ 267.000.

Novo design

O visual imponente e a profusão de ângulos retos caracterizam o modelo 2025. A frente está mais alta e a lateral ganha linhas atléticas. Na traseira, o destaque são as lanternas com assinatura de LED em forma de “Y”, tendência entre os atuais SUVs globais da Chevrolet.

O novo modelo está ligeiramente maior, mais largo e mais alto. São 4.667 mm de comprimento, 1.902 mm de largura e 1.713 mm de altura - proporções com o intuito de favorecer tanto o design exterior quanto o melhor aproveitamento do espaço interno. O compartimento de bagagem leva 469 litros até o nível dos vidros e conta com um “subsolo”, para quem precisa separar ou camuflar determinados tipos de carga.

São 4.667 mm de comprimento, 1.902 mm de largura e 1.713 mm de altura - proporções com o intuito de favorecer tanto o design exterior quanto o melhor aproveitamento do espaço interno Crédito: Chevrolet/Divulgação

A dianteira é marcada pelo conjunto óptico bipartido, com a parte superior bem afilada, agregando tecnologia e beleza ao SUV da Chevrolet mais vendido do mundo. A grade e o para-choque estão mais proeminentes, com a adição de molduras que contornam as caixas de roda e seguem por toda a base das portas. Elas, aliás, também foram redesenhadas para facilitar o embarque dos passageiros.

Com isso, a geometria da coluna “C” também foi modificada, mas sem perder aquela impressão de robustez que acompanha o modelo desde sua origem. O efeito de teto flutuante (panorâmico) é outra nuance que ressalta a estética do modelo.

As forrações do painel e dos encostos de braços passam a ser soft touch. Já os comandos do ar-condicionado (dual zone) e do console central reforçam a atmosfera high-tech com efeito de superfície brilhante.

A bordo do SUV da Chevrolet, os cinco ocupantes contam com amplo espaço interno, incluindo assoalho traseiro plano. Há sistema eletrônico de cancelamento de ruídos, vidros com isolamento acústico e térmico, bancos climatizados com memória, volante aquecido e cockpit virtual com duas telas.

O compartimento de bagagem leva 469 litros até o nível dos vidros e conta com um “subsolo”, para quem precisa separar ou camuflar determinados tipos de carga Crédito: Chevrolet/Divulgação

Inédita, a versão Activ é voltada ao consumidor aventureiro, enquanto a RS foca na esportividade urbana. As duas trazem tração (AWD) integral inteligente de série

Comparando as duas versões, nota-se que o modelo de apelo aventureiro traz múltiplos elementos em tons escurecidos na carroceria, pneus de perfil mais alto e interior com acabamentos caramelo.

Na derivação esportiva do Novo Equinox Turbo, a impressão é de que se está diante de um veículo mais aerodinâmico e rente ao solo. Conta ainda com rodas aro 20 e teto escurecido. Na cabine, dominam os revestimentos pretos decorados com costura vermelha e azul até no volante, de base reta.

Motorização

O motor 1.5 turbo está cinco cavalos mais potente, chegando aos 177 cv, e agora a transmissão é de oito marchas, garantindo melhor performance sem aumento no consumo.

A aceleração de 0-100 km/h é feita em 9,3s, quase 7% mais rápido que o modelo anterior Crédito: Chevrolet/Divulgação

O propulsor foi recalibrado e ganhou a companhia de uma nova transmissão, agora de oito marchas. As alterações resultam em aumento da potência, torque e eficiência. A aceleração de 0-100 km/h é feita em 9,3s, quase 7% mais rápido que o modelo anterior. A mesma lógica se aplica a retomadas, que simulam ultrapassagens em rodovia. O 60-100 km/h leva apenas 6,3s.

Agora dá para fazer trocas de marcha manualmente por meio de aletas atrás do volante, bem como selecionar um dos três modos de condução do veículo: normal, baixo atrito e off-road. Destaque também para o novo computador de bordo, mais completo e interativo, com dados como vida útil das pastilhas de freio, força G e inclinômetro da carroceria.

Outra novidade é o sistema Auto Hold, útil em situações de trânsito, por manter o automóvel parado automaticamente após o condutor liberar o freio, sem a necessidade de manter pressionado o pedal o tempo todo.

Mais um recurso interessante é o sistema que permite o monitoramento e o ajuste de configurações do carro para quando o veículo é entregue a manobristas, por exemplo. Dá para limitar a velocidade e acessar depois um relatório de condução para consultar a quantidade de vezes que os alertas de segurança atuaram.

Os comandos do ar-condicionado (dual zone) e do console central reforçam a atmosfera high-tech com efeito de superfície brilhante Crédito: Chevrolet/Divulgação

Apesar de estar maior, mais equipado e mais ágil, o Novo Equinox Turbo manteve a média de consumo de gasolina, tanto na estrada (10,7 km/l) quanto na cidade (9 km/l), de acordo com o ciclo do Inmetro. Prova de que o carro está melhor do ponto de vista energético.

Outro diferencial do SUV da Chevrolet é que ele vem equipado de série com tração (AWD) integral inteligente. O sistema é projetado para distribuir automaticamente a potência às rodas com maior aderência, oferecendo maior estabilidade e controle, especialmente em condições adversas, como lama ou pisos escorregadios.

Segurança e tecnologia

Na proteção dos ocupantes, o modelo adicionou: alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego com correção ativa da direção, controle adaptativo de cruzeiro, além de sensor perimetral de desembarque, câmera 360º e retrovisor interno com projeção de vídeo.

A bordo do SUV da Chevrolet, os cinco ocupantes contam com amplo espaço interno, incluindo assoalho traseiro plano Crédito: Chevrolet/Divulgação

Esses recursos se unem ao sistema de resposta automática em caso de acidente e aos bancos com alertas sensoriais - o recurso da Chevrolet fornece um feedback tátil ao motorista, ajudando-o a reagir rapidamente a qualquer situação crítica sem precisar desviar os olhos da estrada.

Em relação a comodidades, o usuário conta com sistema de abertura da tampa traseira por sensor de proximidade e atualização remota de sistemas eletrônicos, poupando visitas adicionais à concessionária para realizar esses updates. A funcionalidade também permite customizações digitais do veículo.

Conexão 5G

Outro diferencial competitivo do Novo Equinox Turbo está na conectividade, território liderado pela GM. Além do quadro de instrumentos configurável de 11”, o veículo oferece sistema OnStar 5G e um multimídia MyLink (11,3”) de última geração compatível com Android Auto/Apple Car Play mais internet e Google built-in nativos.

Ou seja, o carro independe de um smartphone para projetar desde mapas online até aplicativos gerenciados por inteligência artificial.

O Novo Equinox Turbo manteve a média de consumo de gasolina, tanto na estrada (10,7 km/l) quanto na cidade (9 km/l), de acordo com o ciclo do Inmetro Crédito: Chevrolet/Divulgação

O Novo Equinox Turbo foi o escolhido para estrear o 5G, que permite velocidade de conexão entre 10 e 100 vezes mais rápida, dependendo da infraestrutura local. A tecnologia é capaz de elevar a experiência ao volante a um nível muito mais avançado.

Alguns avanços proporcionados pela tecnologia são:

Download instantâneo de músicas e vídeos de alta definição;

Atualizações remotas mais abrangentes e rápidas;

Navegação online com gráficos animados de melhor resolução;

Uso mais amplo de sistemas comandados por voz;

Maior possibilidade de customizações digitais do veículo;

Maior segurança cibernética;

Mais comandos remotos do veículo via app.

Além disso, por meio do aplicativo myChevrolet dá para acessar diversas funcionalidades à distância, pré-climatizar a cabine, fazer check-ups instantâneos e até acompanhar o deslocamento do automóvel.

O Novo Equinox Turbo estreia em cinco opções de cores para a carroceria: Verde Cacti (exclusivo Activ), Vermelho Radiant (exclusivo RS), Branco Abalone, Preto Ouro Negro e Prata Shark.