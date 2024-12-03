BYD anuncia modelo híbrido com eletricidade e etanol para o Brasil

O modelo U8 da YangWang, que tem a capacidade de navegar por até 30 minutos foi apresentado pela CEO da BYD nas Américas Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (2) com a vice-presidente executiva da BYD e CEO da empresa nas Américas, Stella Li. A reunião serviu para a montadora repassar a Lula os anúncios feitos mais cedo em Camaçari (BA), especialmente os planos de contratação e de desenvolvimento de um motor flex para modelos híbridos. De acordo com a BYD, a tecnologia vai combinar etanol e eletricidade.

Segundo o Planalto, o presidente foi informado a respeito do planejamento da BYD de produzir seus primeiros veículos no Brasil a partir de março de 2025, abrindo 10 mil empregos diretos até o final do próximo ano e 20 mil até o final de 2026. A nova planta, em Camaçari, terá capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano na primeira fase de operação e 300 mil unidades na segunda fase.

"Essa será a maior e mais avançada planta de produção de veículos elétricos do mundo fora da China", disse Li, de acordo com nota divulgada pela Presidência.

Em comunicado, a BYD informou que o novo motor flex, além de aproveitar o potencial do etanol, também melhora a eficiência do veículo, reduzindo a diferença de rendimento em relação à gasolina e garantindo um desempenho superior em diversas condições. O projeto contou com a colaboração de mais de 100 engenheiros chineses e brasileiros.

Após a reunião, o presidente Lula foi apresentado ao U8, modelo da marca YangWang, que faz parte do portfólio da BYD. O U8 se destaca não apenas pelo design de luxo e tecnologia avançada, mas pelo seu sistema de segurança projetado para enfrentar condições extremas. Um dos maiores diferenciais do veículo é sua capacidade de navegar por até 30 minutos, por conta de seu sistema de flutuação de emergência, que permite que o carro continue funcionando mesmo em locais alagados.