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Tecnologia sino-brasileira

BYD anuncia modelo híbrido com eletricidade e etanol para o Brasil

Novo motor será colaboração entre profissionais chineses e brasileiros; primeiros veículos da empresa produzidos no Brasil devem começar a partir de março do ano que vem

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 16:05
YangWang U8 da BYD
O modelo U8 da YangWang, que tem a capacidade de navegar por até 30 minutos foi apresentado pela CEO da BYD nas Américas Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (2) com a vice-presidente executiva da BYD e CEO da empresa nas Américas, Stella Li. A reunião serviu para a montadora repassar a Lula os anúncios feitos mais cedo em Camaçari (BA), especialmente os planos de contratação e de desenvolvimento de um motor flex para modelos híbridos. De acordo com a BYD, a tecnologia vai combinar etanol e eletricidade.
Segundo o Planalto, o presidente foi informado a respeito do planejamento da BYD de produzir seus primeiros veículos no Brasil a partir de março de 2025, abrindo 10 mil empregos diretos até o final do próximo ano e 20 mil até o final de 2026. A nova planta, em Camaçari, terá capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano na primeira fase de operação e 300 mil unidades na segunda fase.
"Essa será a maior e mais avançada planta de produção de veículos elétricos do mundo fora da China", disse Li, de acordo com nota divulgada pela Presidência.
Em comunicado, a BYD informou que o novo motor flex, além de aproveitar o potencial do etanol, também melhora a eficiência do veículo, reduzindo a diferença de rendimento em relação à gasolina e garantindo um desempenho superior em diversas condições.  O projeto contou com a colaboração de mais de 100 engenheiros chineses e brasileiros.
Após a reunião, o presidente Lula foi apresentado ao U8, modelo da marca YangWang, que faz parte do portfólio da BYD. O U8 se destaca não apenas pelo design de luxo e tecnologia avançada, mas  pelo seu sistema de segurança projetado para enfrentar condições extremas. Um dos maiores diferenciais do veículo é sua capacidade de navegar por até 30 minutos, por conta de seu sistema de flutuação de emergência, que permite que o carro continue funcionando mesmo em locais alagados.
Com informações da Agência Estado e da BYD.

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