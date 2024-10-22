BYD oficializa a chegada da picape híbrida Shark por R$ 379.800

A BYD tem se destacado no mercado automotivo brasileiro. Em 2024, a chinesa figurou em 10° lugar entre os veículos mais vendidos do Brasil, com 51.299 unidades vendidas, de acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
No Espírito Santo, a marca emplacou 1.387 veículos de janeiro a setembro, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives). Agora, com foco em alcançar o agronegócio brasileiro, a BYD acaba de lançar a Shark, primeira picape da marca lançada no Brasil por R$379.800.
Inspirada nos tubarões
Segundo a BYD, o design do veículo é inspirado nos tubarões, como o próprio nome, em inglês já diz, com uma luz de LED que atravessa toda a frente remetendo à boca aberta do animal. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas. Na traseira, a luz é inspirada na nadadeira do animal marinho.
BYD Shark - Externo
A caminhonete é espaçosa, com uma distância entre eixos de 3.26 m, comprimento de 5,46 m, largura de 1,97 m e 1,92 m de altura. Outras características são a capacidade de carga de 790 kg, de reboque que chega a 2.500 kg e a de transporte de mercadorias que é de 1.200 litros.
Motorização
A tecnologia da BYD Shark faz com que a caminhonete alterne entre diferentes modos de condução. Por ser híbrida plug-in, pode ser utilizada puramente no modo elétrico com uma autonomia de até 100 km (NEDC), ideal para deslocamentos curtos.
De acordo com os testes feitos pelo Inmetro no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), a Shark possui uma autonomia na gasolina equivalente a até 24,6km/l na cidade e 19,9 km/l na estrada. Ao combinar o sistema híbrido elétrico EHS com um motor de 1.5L turbo, atinge uma potência combinada de 437 cavalos com um torque combinado de 65 kgfm, permitindo assim atingir uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos.
Tecnologia e segurança
A nova plataforma DMO é a base da Shark. Além disso, segundo a montadora, ela é a única em todo o mercado a oferecer o head-up display, que projeta a velocidade, navegação e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente.
O painel da caminhonete oferece um ecossistema integrado, possibilitando aos motoristas, através de comandos de voz, gerenciar de maneira intuitiva os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar diversas tarefas.
Ainda é possível gerenciar remotamente a caminhonete por meio do aplicativo BYD, que oferece funções do carro a serem feitas a distância, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar-condicionado, destrancar as portas, ajustar a ventilação e o aquecimento dos assentos, além de outras funcionalidades.
BYD Shark - Interno
Em relação à segurança, a Bateria Blade está integrada a um chassi de aço de alta resistência através da tecnologia CTC (cell to chassis), o garante uma proteção elevada, segundo a montadora. A bateria funciona tanto como unidade de energia quanto parte da estrutura do veículo.
A Shark possui o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360º e alerta de tráfego cruzado.