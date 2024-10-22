BYD oficializa a chegada da picape híbrida Shark por R$ 379.800

Por ser híbrida plug-in, a Shark pode ser utilizada puramente no modo elétrico com uma autonomia de até 100 km (NEDC) Crédito: BYD/Divulgação

A BYD tem se destacado no mercado automotivo brasileiro. Em 2024, a chinesa figurou em 10° lugar entre os veículos mais vendidos do Brasil, com 51.299 unidades vendidas, de acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No Espírito Santo, a marca emplacou 1.387 veículos de janeiro a setembro, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives). Agora, com foco em alcançar o agronegócio brasileiro, a BYD acaba de lançar a Shark, primeira picape da marca lançada no Brasil por R$379.800.

Inspirada nos tubarões

Segundo a BYD, o design do veículo é inspirado nos tubarões, como o próprio nome, em inglês já diz, com uma luz de LED que atravessa toda a frente remetendo à boca aberta do animal. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas. Na traseira, a luz é inspirada na nadadeira do animal marinho.

BYD Shark - Externo

A caminhonete é espaçosa, com uma distância entre eixos de 3.26 m, comprimento de 5,46 m, largura de 1,97 m e 1,92 m de altura. Outras características são a capacidade de carga de 790 kg, de reboque que chega a 2.500 kg e a de transporte de mercadorias que é de 1.200 litros.

Motorização

A tecnologia da BYD Shark faz com que a caminhonete alterne entre diferentes modos de condução. Por ser híbrida plug-in, pode ser utilizada puramente no modo elétrico com uma autonomia de até 100 km (NEDC), ideal para deslocamentos curtos.

A Shark possui uma autonomia na gasolina equivalente a até 24,6km/l na cidade e 19,9 km/l na estrada Crédito: BYD/Divulgação

De acordo com os testes feitos pelo Inmetro no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), a Shark possui uma autonomia na gasolina equivalente a até 24,6km/l na cidade e 19,9 km/l na estrada. Ao combinar o sistema híbrido elétrico EHS com um motor de 1.5L turbo, atinge uma potência combinada de 437 cavalos com um torque combinado de 65 kgfm, permitindo assim atingir uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos.

Tecnologia e segurança

A nova plataforma DMO é a base da Shark. Além disso, segundo a montadora, ela é a única em todo o mercado a oferecer o head-up display, que projeta a velocidade, navegação e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente.

O painel da caminhonete oferece um ecossistema integrado, possibilitando aos motoristas, através de comandos de voz, gerenciar de maneira intuitiva os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar diversas tarefas.

Ainda é possível gerenciar remotamente a caminhonete por meio do aplicativo BYD, que oferece funções do carro a serem feitas a distância, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar-condicionado, destrancar as portas, ajustar a ventilação e o aquecimento dos assentos, além de outras funcionalidades.

BYD Shark - Interno

Em relação à segurança, a Bateria Blade está integrada a um chassi de aço de alta resistência através da tecnologia CTC (cell to chassis), o garante uma proteção elevada, segundo a montadora. A bateria funciona tanto como unidade de energia quanto parte da estrutura do veículo.