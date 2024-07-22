BYD lança Dolphin Mini de 5 lugares no Brasil; veja o preço

O porta-malas do Dolphin Mini comporta 230 litros e pode armazenar até 930 litros com os bancos traseiros rebatidos Crédito: BYD/Divulgação

A BYD apresentou, na última semana, uma nova versão do já conhecido Dolphin Mini . Agora, o modelo conta com cinco lugares e um recurso tecnológico que não está presente na versão anterior: a câmera 360.

O novo Dolphin Mini chega custando R$ 119.800, R$ 4 mil a mais que a versão com quatro lugares, que pode ser adquirida por R$ 115.800, lançada em fevereiro em um evento de pré-lançamento que aconteceu durante o programa do apresentador Luciano Huck . A diferença é pequena e pode resultar em uma baixa procura pela configuração de estreia, que futuramente pode sair de linha, já que não é comum vender carros homologados com apenas quatro lugares no Brasil, por mais compactos que sejam.

Além de comportar cinco pessoas, o novo modelo é equipado com diversas câmeras instaladas pelo veículo que podem ser visualizadas ao mesmo tempo na tela de multimídia, o que pode facilitar as manobras e o estacionamento do carro.

O mais novo membro da família BYD Dolphin Mini é construído na mesma plataforma do seu irmão de quatro lugares, a e-platform 3.0. O modelo está disponível nas cores verde Sprout Green com interior azul claro, preto Polar Night Black com interior azul escuro, Peach Pink com interior também rosa e branco Apricity White, com opção de acabamento interno azul escuro ou rosa.

Mesmo motor, mesma autonomia

O motor do Dolphin Mini de cinco lugares é 100% elétrico e tem a mesma configuração do "irmão" com quatro assentos: potência de 75 cv e torque máximo de 135 Nm,l podendo pode chegar à velocidade máxima de 130 km/h. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos. Ele tem um raio de giro 4,95m e peso de 1.239 kg em ordem de marcha (peso bruto total de 1.568 kg).

A autonomia do novo Dolphin Mini permanece sendo de 280 km, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Segundo a montadora, o modelo pode ser recarregado em qualquer tomada comum de 127V ou 220V e sua bateria vai de 30% a 80% em menos de 30 minutos.

Ficha Técnica

BYD Dolphin Mini - 5 lugares