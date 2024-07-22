BYD lança Dolphin Mini de 5 lugares no Brasil; veja o preço

A BYD apresentou, na última semana, uma nova versão do já conhecido Dolphin Mini. Agora, o modelo conta com cinco lugares e um recurso tecnológico que não está presente na versão anterior: a câmera 360.
O novo Dolphin Mini chega custando R$ 119.800, R$ 4 mil a mais que a versão com quatro lugares, que pode ser adquirida por R$ 115.800, lançada em fevereiro em um evento de pré-lançamento que aconteceu durante o programa do apresentador Luciano Huck. A diferença é pequena e pode resultar em uma baixa procura pela configuração de estreia, que futuramente pode sair de linha, já que não é comum vender carros homologados com apenas quatro lugares no Brasil, por mais compactos que sejam.
Além de comportar cinco pessoas, o novo modelo é equipado com diversas câmeras instaladas pelo veículo que podem ser visualizadas ao mesmo tempo na tela de multimídia, o que pode facilitar as manobras e o estacionamento do carro.
O mais novo membro da família BYD Dolphin Mini é construído na mesma plataforma do seu irmão de quatro lugares, a e-platform 3.0. O modelo está disponível nas cores verde Sprout Green com interior azul claro, preto Polar Night Black com interior azul escuro, Peach Pink com interior também rosa e branco Apricity White, com opção de acabamento interno azul escuro ou rosa.
Mesmo motor, mesma autonomia
O motor do Dolphin Mini de cinco lugares é 100% elétrico e tem a mesma configuração do "irmão" com quatro assentos: potência de 75 cv e torque máximo de 135 Nm,l podendo pode chegar à velocidade máxima de 130 km/h. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos. Ele tem um raio de giro 4,95m e peso de 1.239 kg em ordem de marcha (peso bruto total de 1.568 kg).
A autonomia do novo Dolphin Mini permanece sendo de 280 km, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Segundo a montadora, o modelo pode ser recarregado em qualquer tomada comum de 127V ou 220V e sua bateria vai de 30% a 80% em menos de 30 minutos.
Ficha Técnica
BYD Dolphin Mini - 5 lugares
- Comprimento: 3.780 mm
- Largura: 1.715 mm
- Altura: 1.580 mm
- Entre-eixos: 2.500 mm
- Bitola dianteira/traseira: 1.500 mm/1.500 mm
- Altura mínima do solo: 110 mm
- Raio de giro: 4,95 metros
- Peso em ordem de marcha: 1.239 mm
- Peso bruto total: 1.568 mm
- Pneus: 174/55 R16
- Porta-malas: 230 litros
- Suspensão dianteira: McPherson
- Suspensão traseira: eixo de torção
- Freio dianteiro: discos ventilados
- Freio traseiro: discos sólidos
- Tração: FWD
- Potência: 75 cv
- Torque máximo: 135 Nm
- 0 a 100 km/h: 14,9 segundos
- Velocidade máxima: 130 km/h
- Autonomia: 280 km
- Tipo de bateria: Blade (LFP)
- Capacidade da bateria: 38 kWh
- Tempo de recarga (30% a 80%) DC: 30 minutos
- Preço: a partir de R$119.800