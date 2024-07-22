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Um banco a mais

BYD lança Dolphin Mini de 5 lugares no Brasil; veja o preço

O novo modelo 100% elétrico da marca chinesa já está está disponível para venda e conta com câmera 360° na nova versão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2024 às 16:48

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 16:48

Novo BYD Dolphin Mini de 5 lugares
O porta-malas do Dolphin Mini comporta 230 litros e pode armazenar até 930 litros com os bancos traseiros rebatidos Crédito: BYD/Divulgação
A BYD apresentou, na última semana, uma nova versão do já conhecido Dolphin Mini. Agora, o modelo conta com cinco lugares e um recurso tecnológico que não está presente na versão anterior: a câmera 360.
O novo Dolphin Mini chega custando R$ 119.800, R$ 4 mil a mais que a versão com quatro lugares, que pode ser adquirida por R$ 115.800, lançada em fevereiro em um evento de pré-lançamento que aconteceu durante o programa do apresentador Luciano Huck. A diferença é pequena e pode resultar em uma baixa procura pela configuração de estreia, que futuramente pode sair de linha, já que não é comum vender carros homologados com apenas quatro lugares no Brasil, por mais compactos que sejam.
Além de comportar cinco pessoas, o novo modelo é equipado com diversas câmeras instaladas pelo veículo que podem ser visualizadas ao mesmo tempo na tela de multimídia, o que pode facilitar as manobras e o estacionamento do carro.
O mais novo membro da família BYD Dolphin Mini é construído na mesma plataforma do seu irmão de quatro lugares, a e-platform 3.0. O modelo está disponível nas cores verde Sprout Green com interior azul claro, preto Polar Night Black com interior azul escuro, Peach Pink com interior também rosa e branco Apricity White, com opção de acabamento interno azul escuro ou rosa.

Mesmo motor, mesma autonomia

O motor do Dolphin Mini de cinco lugares é 100% elétrico e tem a mesma configuração do "irmão" com quatro assentos:  potência de 75 cv e torque máximo de 135 Nm,l podendo pode chegar à velocidade máxima de 130 km/h. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos. Ele tem um raio de giro 4,95m e peso de 1.239 kg em ordem de marcha (peso bruto total de 1.568 kg). 
A autonomia do novo Dolphin Mini permanece sendo de 280 km, de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Segundo a montadora, o modelo pode ser recarregado em qualquer tomada comum de 127V ou 220V e sua bateria vai de 30% a 80% em menos de 30 minutos.

Ficha Técnica

BYD Dolphin Mini - 5 lugares

  • Comprimento: 3.780 mm
  • Largura: 1.715 mm
  • Altura: 1.580 mm
  • Entre-eixos: 2.500 mm
  • Bitola dianteira/traseira: 1.500 mm/1.500 mm
  • Altura mínima do solo: 110 mm
  • Raio de giro: 4,95 metros
  • Peso em ordem de marcha: 1.239 mm
  • Peso bruto total: 1.568 mm
  • Pneus: 174/55 R16
  • Porta-malas: 230 litros
  • Suspensão dianteira: McPherson
  • Suspensão traseira: eixo de torção
  • Freio dianteiro: discos ventilados
  • Freio traseiro: discos sólidos
  • Tração: FWD
  • Potência: 75 cv
  • Torque máximo: 135 Nm
  • 0 a 100 km/h: 14,9 segundos
  • Velocidade máxima: 130 km/h
  • Autonomia: 280 km
  • Tipo de bateria: Blade (LFP)
  • Capacidade da bateria: 38 kWh
  • Tempo de recarga (30% a 80%) DC: 30 minutos
  • Preço: a partir de R$119.800

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