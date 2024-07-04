Emplacamentos de carros no ES acumulam alta de 23,24% no 1° semestre

No acumulado do ano, foram vendidos 48.138 veículos no Espírito Santo Crédito: Shutterstock

O Espírito Santo registrou um crescimento nas vendas de veículos acima da média nacional nos seis primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período de 2023. A alta de emplacamentos no Estado chegou a 23,24% de janeiro a junho, enquanto o número nacional ficou em 14,6% no mesmo período comparado ao ano passado. No acumulado do ano, foram 48.138 veículos vendidos no Espírito Santo em 2024 ante 39.059 emplacados no mesmo período em 2023.

Para o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), Augusto Giuberti, esse resultado pode ser atribuído à maior oferta de crédito e melhor índice de confiança por parte dos consumidores.

“Foi um resultado crescente e sustentável, e o crédito teve um papel imprescindível neste resultado. Além da sanção da lei que regulamenta o Programa Mover, porque as montadoras estão se sentindo estimuladas a investir em novos produtos, o que certamente deverá trazer resultados positivos às vendas nos próximos anos”, avalia.

Quando comparados apenas os emplacamentos de junho com o mês anterior, maio , houve uma queda de 1,48%: foram 8.808 veículos vendidos em junho ante 8.940 em maio. Já em relação a junho de 2023, a alta foi de 13,75%.

Importações ainda preocupam

Indo para o cenário nacional, as importações ainda são uma preocupação da indústria . Segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Leite, mesmo com os bons indicadores de vendas a produção de veículos passa por um cenário de estabilização.

“As exportações caíram 28,3% enquanto as importações cresceram 37,7% e isso interferiu na produção. Sendo que a China representa 78% das importações”, afirma Leite.

O dirigente voltou novamente a defender uma taxação maior para os veículos produzidos na China para resguardar a indústria nacional, a exemplo do que países como Canadá e Estados Unidos têm feito para barrar a entrada de veículos chineses em seus mercados com impostos acima de 100%.