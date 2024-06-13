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Valores reposicionados

Nissan Frontier Attack 2025 chega com redução no preço e novidades estéticas

A picape média já está a venda com preços a partir de R$ 242.790; valores tiveram uma redução média de 3,7%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2024 às 17:35

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 17:35

Nissan Frontier Attack 2025
A Frontier Attack 2025 ganhou novos grafismos e adesivos no capô e pela extensão da caçamba Crédito: Nissan/Divulgação
A Nissan Frontier Attack chega à linha 2025 com novidades estéticas para deixar o design mais esportivo. Já os equipamentos e a mecânica não receberam alterações. O principal destaque foram os preços, reduzidos em 3,7%, de acordo com a Nissan.  Os valores variavam de R$ 248.190 a R$ 321.950. Agora, custam de R$ 242.790 a R$ 307.990. Veja abaixo a relação das versões e com os valores.
  • Nissan Frontier S - R$ 242.790
  • Nissan Frontier SE - R$ 252.590
  • Nissan Frontier Attack - R$ 266.590
  • Nissan Frontier XE - R$ 280.190
  • Nissan Frontier Platinum e Pro-4X - R$ 307.990
As novidades visuais da Frontier Attack 2025 estão, principalmente, no exterior. Os quatro para-lamas ganham molduras escuras, que dão ao modelo um visual mais robusto. Já o para-choque traseiro passa a ser preto e o dianteiro ganhou apliques também na cor preta para criar um aspecto de fusão com a grade.
Além disso, a versão surge com novos grafismos. Há novos adesivos aplicados no capô e em toda extensão das laterais da caçamba. Os que ficam na parte inferior das portas dianteiras e traseiras também são inéditos. Por dentro, a base do volante ganha um aplique, inspirado no que é utilizado na série especial do X-Play, do Kicks.
Nissan Frontier Attack 2025
Todos as versões da Nissan Frontier contam com recursos como controles de tração e estabilidade e bloqueios manual e automático de diferencial Crédito: Nissan/Divulgação

Seis versões

Além da versão intermediária Attack, linha da Nissan Frontier conta com mais cinco outras versões, englobando diferentes perfis de consumidores, desde aventureiros até quem busca conforto ou um veículo voltado para o trabalho.
Dependendo da versão, o modelo é equipado com a Visão 360º Inteligente (a primeira a dispor deste equipamento no segmento); detector inteligente de objetos em movimento; teto solar (também a primeira entre os concorrentes, segundo a montadora); multimídia com tela de oito polegadas; seis airbags e sistema Isofix para cadeiras infantis.
Além disso, a Nissan Frontier tem recursos como os bancos "Gravidade Zero"; controles de tração e estabilidade; bloqueios manual e automático de diferencial; freios ABS com EBD e BA, controle automático de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA).
A estrutura da Frontier é reforçada e leve, proporcionando resistência e eficiência, afirma a montadora. A suspensão traseira multilink tem molas helicoidais e a suspensão dianteira é com braço duplo e barra estabilizadora, o que garante maior estabilidade e conforto. Sob o capô, em todas as versões, o motor não sofreu alterações, permanecendo o 2.3 16V biturbo a diesel. 
Com informações da Nissan.

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