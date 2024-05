Família aumentou

Nissan Versa 2025 chega com versão esportivada e opção para PCD; veja preços

Novo sedã da marca japonesa é apresentado sem muitas mudanças e com preço intermediário entre todas as versões ofertadas

2 min de leitura min de leitura

Todas as versões do Nissan Versa contam com Alerta de Atenção do Motorista (DAA), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) e Monitoramento de Ponto Cego (BSW). (Nissan/Divulgação)

O Versa 2025 foi anunciado nesta segunda-feira (20) pela Nissan, que apresentou uma nova versão, a SR, posicionada entre a intermediária e a topo de linha. Ao todo, são quatro configurações ofertadas pela fabricante. Veja a seguir os preços:

Verse Sense: R$110.590

Versa Advance: R$117.990

Versa SR: R$123.990

Versa Exclusive: R$132.190

As versões existentes não receberam nenhuma alteração nos seus equipamentos, nem no visual, deixando a novidade para a SR, que conta com um visual esportivado, mas sem mudanças mecânicas.

A Nissan também anunciou um desconto para PCD nas versões Sense, que fica por R$ 85.190, e Advance, custando R$ 98.190.

Versa SR

Importado do México, o Versa possui quatro versões. (Nissan/Divulgação)

A nova versão traz emblemas SR na grade frontal e traseira, retrovisores externos com indicador de direção pretos, grade frontal também na cor preta, rodas de liga leve aro 16 e aerofólio na tampa do porta-malas.

Por dentro, o carro possui costura dupla em laranja. Já o painel conta com acabamento em black piano e o volante com material sintético. Alumínio é usado no console central, volante, painel frontal e portas, que ainda têm cromados nas maçanetas internas. Além disso, há detalhes com aparência de fibra de carbono nas portas e no painel de instrumentos.

O Versa SR vem com seis airbags, chave inteligente i-Key com função de abertura e fechamento de portas, sistema de áudio com quatro alto-falantes, Bluetooth, reconhecimento voz e tela sensível ao toque de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay.

O carro também possui controlador automático de velocidade, carregador de celular sem fio, bancos com tecnologia Gravidade Zero, entradas de USB e USB Tipo C, Visão 360° (AVM) com Detector de Objetos em Movimento (MOD).

Além disso, a nova versão SR conta com uma alerta de colisão frontal (FCW), alerta de cinto de segurança destravado (frontal e traseiro) e alerta de objetos no banco traseiro (Rear Seat Alert).

A nova versão do Versa é identificada pela costura dupla em laranja. (Nissan/Divulgação)

O veículo ainda conta com sistema inteligente de partida em rampa (HSA), travamento e abertura automática das portas por aproximação, painel de instrumentos advance drive assist display com tela colorida de 7 polegadas (TFT) com indicador de temperatura externa e vidros com acionamento elétrico nas quatro portas.

O mesmo motor

O conjunto mecânico do Versa continua 1.6 de até 113 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. O câmbio, que simula seis marchas, é CVT.

O SR chega com rodas de liga leve aro 16. (Nissan/Divulgação)

