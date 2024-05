Como identificar os alertas de cada uma das luzes que aparecem no painel do carro?

Enquanto algumas luzes podem indicar apenas uma revisão, outras alertam para que o veículo seja parado imediatamente. Confira o significado de alguns desses símbolos, de acordo com especialistas

Você já olhou para o painel do seu carro e ficou perdido com a quantidade de luzes e indicativos? Ou até se desesperou com algum símbolo aceso e, no final, o problema era bem menor do que estava pensando? Para alguns motoristas, essa quantidade de indicativos e botões pode parecer um quebra-cabeça. Por isso, com a ajuda de alguns especialistas decidimos desvendar o que está por trás do volante.