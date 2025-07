Expansão internacional

Volkswagen inicia exportações do Tera para 12 países e retoma embarques para a África

Considerado o lançamento mais importante da marca para a América do Sul, SUV compacto começa a ser enviado para outros países pelo porto de Santos (SP)

Publicado em 24 de julho de 2025 às 13:00 - Atualizado em 2 horas

Em maio de 2025, a Volkswagen do Brasil retomou as exportações para a África Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen do Brasil iniciou as exportações do Tera. Considerado o lançamento mais importante da marca para a América do Sul, as primeiras unidades do compacto estão sendo enviadas para Argentina, Aruba, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai e Uruguai. Os embarques ocorrem a partir do Porto de Santos (SP) e por via terrestre. Para o restante de 2025, as exportações do Tera também estão programadas para Bolívia, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e St. Maarten. >

Em maio de 2025, a Volkswagen do Brasil retomou as exportações para a África, com um lote de 200 unidades do Novo T-Cross embarcadas para Camarões, Costa do Marfim, Gana, Madagascar, Ruanda e Senegal. Os próximos embarques para o continente africano estão previstos para agosto e novembro, segundo a montadora.>

"O início das exportações do Tera representa um marco na trajetória da Volkswagen do Brasil como maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,3 milhões de unidades já embarcadas em seu histórico", afirma Hendrik Muth, vice-presidente de Vendas da Volkswagen Região SAM (América do Sul). >

O Tera é o 5º veículo da ofensiva de 21 novos produtos que serão lançados pela Volkswagen na Região América do Sul até 2028, como parte dos investimentos de R$ 20 bilhões. No Brasil, o SUV compacto registrou 12.296 pedidos em 50 minutos na noite de seu lançamento, em 5 de junho, segundo a Volkswagen.>



As exportações da Volkswagen do Brasil cresceram 54,21% no primeiro semestre de 2025 de janeiro a junho Crédito: Volkswagen/Divulgação

Crescimento

A Volkswagen do Brasil registrou um crescimento em dobro do mercado em vendas no primeiro semestre de 2025, segundo dados da montadora. Com 185.391 unidades emplacadas, a marca cresceu 10,6% em relação ao primeiro semestre de 2024 (167.654 unidades). No mesmo período, o mercado de veículos leves ampliou as vendas em 5%. >

No segmento de SUVs, a marca é líder com 79.300 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 19,6% em relação ao mesmo período de 2024. Dentre os modelos, o Novo T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil, com 44.529 unidades entregues no primeiro semestre de 2025, um aumento de 41% em comparação com o primeiro semestre de 2024. >

Já o Polo, além de líder entre os hatches, é o carro de passeio mais vendido do Brasil no ano, com mais de 57 mil unidades emplacadas no primeiro semestre. O Polo também foi o veículo mais vendido em abril, maio e junho no País, considerando todos os segmentos, desbancando a Fiat Strada, que até então vinha dominando sozinha o topo das vendas.>

Nas exportações a marca também cresceu: segundo dados divulgados pela Volkswagen do Brasil, esse aumento foi de 54,21% no primeiro semestre de 2025 (janeiro a junho), com 55.331 unidades embarcadas, em comparação com as 35.879 unidades exportadas no mesmo período de 2024.>

Em 2025 (janeiro a junho), os principais mercados de exportação da Volkswagen do Brasil foram Argentina (28.501 unidades), México (13.435), Colômbia (5.100) e Chile (3.057). Os demais destinos incluíram Aruba, Bolívia, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, St. Marteen e Uruguai, além de países africanos como Camarões, Costa do Marfim, Gana, Madagascar, Ruanda e Senegal.>

Os modelos mais exportados no primeiro semestre de 2025 foram o Polo (22.893 unidades), Saveiro (11.906), T-Cross (9.860) e Nivus (8.732). Atualmente, a marca opera nos portos de Santos/SP (exportação), Suape/PE (importação), Vitória/ES (importação) e Paranaguá/PR (exportação e importação).>

*Com informações da Volkswagen>

