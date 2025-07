Sem medo da lama

Linha 2026 da Yamaha YZ450F chega aos Estados Unidos e à Europa

Modelo ganhou ainda versão comemorativa 70th Anniversary, para celebrar as sete décadas de história da marca japonesa, fundada em 1º de julho de 1955, em Shizuoka, no Japão

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:00 - Atualizado em 3 horas

Edição comemorativa tem visual retrô e grafismos inspirados nas cores clássicas vermelho e branco que resgatam a história da Yamaha no motocross Crédito: Divulgação

A Yamaha acaba de revelar na Europa a linha 2026 da YZ450F, com atualizações técnicas que prometem elevar o desempenho da moto, considerada uma das referências no segmento de motocross. Com quadro revisado, novas configurações de suspensão, aprimoramentos no motor e embreagem hidráulica de série, o modelo ganhou ainda versão comemorativa 70th Anniversary, para celebrar as sete décadas de história da marca japonesa, fundada em 1º de julho de 1955, em Shizuoka, no Japão.

Com quadro revisado, novas configurações de suspensão, aprimoramentos no motor e embreagem hidráulica de série, o modelo ganhou ainda versão comemorativa 70th Anniversary, para celebrar as sete décadas de história da marca japonesa, fundada em 1º de julho de 1955, em Shizuoka, no Japão. >

A edição vem com visual retrô e grafismos inspirados nas cores clássicas vermelho e branco que resgatam a história da Yamaha no motocross, inspiradas na YZM400F de 1997, o primeiro modelo com motor de quatro tempos da marca a conquistar vitórias no Mundial de Motocross e no AMA Supercross. >

Modelo chega com quadro revisado, novas configurações de suspensão, aprimoramentos no motor e embreagem hidráulica de série Crédito: Dovulgação

Outros diferenciais estéticos da versão incluem placa dianteira mais fina e compacta, novas tampas laterais em duas peças, para-lama traseiro redesenhado e capa de banco com textura em padrão colmeia para melhorar a aderência nas acelerações. >

Nos Estados Unidos, a configuração regular da linha 2026 da YZ450F chega às concessionárias em agosto, por 10.299 dólares – equivalente a R$ 56.500. Já a série 70th Anniversary só vem em outubro, por 10.499 dólares – cerca de R$ 57.600. No Brasil, a linha 2025 da YZ450F é oferecida atualmente por R$ 82.790. Não há previsão sobre a chegada da linha 2026 ao país. >

O motor monocilíndrico de 450 cc, quatro tempos, a gasolina da nova YZ recebeu atualizações no desenho do duto de admissão, melhorando a eficiência da combustão e oferecendo resposta mais progressiva nas faixas de baixa e média rotações. Isso proporciona ao piloto uma conexão mais direta entre o acelerador e a roda traseira, sem abrir mão da tradicional potência em altos giros que consagrou o modelo.>

Uma das grandes novidades da linha 2026 é a embreagem hidráulica de série Crédito: Divulgção

O sistema de escapamento foi atualizado com novo ressonador, atendendo aos regulamentos de ruído FIM/AMA e aumentando o conforto durante a pilotagem. >

Uma das grandes novidades da linha 2026 é a embreagem hidráulica de série, garantindo engates mais suaves e consistentes, com menor fadiga no acionamento e eliminando a necessidade de ajustes durante as competições. >

O novo cubo interno da embreagem também recebeu melhorias no sistema de lubrificação, aumentando a durabilidade e a estabilidade do conjunto. A YZ450F tem sistema de partida elétrica compacto para reduzir atrasos na reinicialização e adicionar conveniência. A potência da linha 2026 da YZ450F não foi confirmada, mas deve ficar perto de 61 cavalos. A marca também não revelou o torque>

A potência da linha 2026 da YZ450F não foi confirmada, mas deve ficar perto de 61 cavalos Crédito: Divulgação

O novo quadro da YZ450F 2026 recebeu ajustes de rigidez e flexibilidade, melhorando a estabilidade e o contorno nas curvas. A estrutura conta agora com tubo dianteiro mais fino, oferecendo maior confiança ao piloto nas entradas de curva e em situações de alta velocidade. Para acompanhar a mudança no quadro, a Yamaha revisou ainda as suspensões.>

O garfo dianteiro Speed Sensitive totalmente ajustável da YZ450F proporciona melhor sensibilidade e absorção de impactos. Um disco dianteiro de 270 milímetros e um traseiro de 240 milímetros combinam com pinças Nissin para proporcionar maior poder de frenagem e controle. >

O modelo traz novo amortecedor traseiro KYB de alto desempenho Crédito: Divulgação

O modelo traz novo amortecedor traseiro KYB de alto desempenho, com regulagem de compressão de baixa velocidade com ajuste manual, facilitando as adaptações de pista. As bengalas dianteiras receberam novos ajustes, entregando maior absorção de impactos e melhor resposta em terrenos mais difíceis.>

O modelo vem com pneus Dunlop Geomax MX33 de série. A YZ450F 2026 traz o ECU Lock, um bloqueio eletrônico que impede a partida do motor sem a liberação de senha via Yamaha Power Tuner App. O aplicativo também permite ao piloto fazer ajustes rápidos de mapa de potência, controle de tração e “launch control”. >

