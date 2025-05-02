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Mais potente

Versão esportiva do Volkswagen Nivus é o primeiro SUV da marca a usar a sigla GTS

Modelo dá a largada a uma nova leva da linha esportiva no país, que já havia sido adiantada no ano passado com a reestilização do Nivus
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 mai 2025 às 14:33

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 14:33

Volkswagen Nivus GTS 2025
O Nivus GTS é o primeiro lançamento da linha de esportivos da Volkswagen que devem chegar ao país neste ano Crédito: Volkswagen/Divulgação
A versão esportiva do Volkswagen Nivus finalmente deu as caras no Brasil. Anunciada a sua chegada desde o ano passado, quando o SUV compacto passou por uma reestilização, o modelo é o primeiro SUV da marca a ostentar a sigla GTS, linha dedicada aos modelos de desempenho esportivo da montadora alemã.
Segundo a Volkswagen, este será o primeiro lançamento esportivo do ano, seguido das versões importadas do Jetta GLI, que retorna ao país, e do Golf GTI, que virá em sua geração mais recente e mais potente, inaugurando a VW Legends, que será o nome dado à família de esportivos da marca.
Volkswagen Nivus GTS 2025
As rodas de 18 polegadas foram desenhas exclusivamente para o modelo, mas são opcionais Crédito: Volkswagen/Divulgação
O Nivus GTS chega ao mercado com preços partindo de R$ 174.990, mas são opcionais as rodas de 18 polegadas (com pneus 215/45) desenhadas exclusivamente para o modelo pelo time de design da Volkswagen do Brasil. Elas saem a R$ 2.050, o que deixaria o modelo com o valor de R$ 177.040.
A versão acaba sendo um pouco mais cara do que outro SUV cupê esportivo, o Fastback Abarth, com preços que partem de R$ 171.990, ou mesmo em relação ao Pulse Abarth, que também integra a divisão esportiva da Fiat, cujos valores partem de R$ 152.990.
Volkswagen Nivus GTS 2025
A sigla GTS está inerida na tampa traseira, alinhada com o logo da Volkswagen Crédito: Volkswagen/Divulgação

Visual esportivo, mas discreto

O visual do Nivus GTS é bem discreto quando comparado aos modelos sob a bandeira Abarth, que fazem questão de ostentar a sua diferenciação das versões comuns. Ele tem detalhes em vermelho na parte inferior do para-choque e no revestimento interno. A sigla GTS está inserida na grade frontal, tampa traseira, alinhada com o logotipo da VW, e nas laterais. Os retrovisores externos são pintados em Preto Ninja.
Volkswagen Nivus GTS 2025
Modelo conta com detalhes em vermelho na parte inferior do para-choque dianteiro Crédito: Volkswagen/Divulgação
A iluminação em full LED traz assinatura exclusiva na dianteira e traseira, com alcance de 130 metros para o motorista em qualquer situação. O Nivus GTS está disponível em cinco cores, com quatro delas trazendo a combinação bicolor. São elas: Branco Cristal, Cinza Moonstone, Vermelho Sunset e Azul Titan, que contam com o teto pintado em Preto Ninja. Para quem deseja um visual totalmente escurecido, há a opção Preto Ninja, que deixa toda a carroceria nessa tonalidade.
Por dentro, a vocação esportiva do modelo é mais marcante, com os bancos dianteiros em um formato exclusivo, pensado para transmitir esportividade e melhor ergonomia para seus ocupantes. O revestimento dos bancos é exclusivo para a versão, com o logotipo GTS estampado nos bancos dianteiros.
No painel, um aplique em acabamento premium leva o logotipo GTS no lado do carona, enquanto todo o revestimento do teto foi escurecido. Detalhes em vermelho completam o toque esportivo.
Volkswagen Nivus GTS 2025
O painel de instrumentos 100% digital, oferece uma tela de 10,25 polegadas e traz detalhes em vermelho no acabamento Crédito: Volkswagen/Divulgação
O modelo conta com central multimídia VW Play Connect com internet embarcada e permite o uso de aplicativos diretamente em sua tela, sem a necessidade do uso de smartphones. Mas é também compatível com espelhamento do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. No painel há espaço para carregamento do celular por indução com saída de ar para manter o aparelho resfriado.
O painel de instrumentos 100% digital oferece uma tela de 10,25 polegadas, que na versão GTS traz detalhes exclusivos em vermelho, além de um novo grafismo. Ao todo, são quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Individual. Neste último, é possível configurar parâmetros para combinar características dos três modos de condução.
Volkswagen Nivus GTS 2025
Os bancos dianteiros trazem formato exclusivo, pensado para transmitir esportividade Crédito: Volkswagen/Divulgação

Motorização e segurança

A motorização da versão é dada pelo já conhecido propulsor 250 TSI, 1.4l turbo flex de 150 cv e 25,5 kgfm (no Nivus convencional, o motor é o 1.0 TSI de 128 cv) que equipava o Polo GTS, que saiu de linha para dar lugar ao Nivus. O câmbio automático de seis marchas completa o conjunto mecânico, sendo que as trocas podem ser feitas de maneira manual na alavanca ou no paddle shift atrás do volante.
Volkswagen Nivus GTS 2025
O Nivus GTS chega ao mercado com preços partindo de R$ 174.990 Crédito: Volkswagen/Divulgação
Segundo adiantado pela Volkswagen, o motor passou por uma nova calibração dinâmica para a versão, incluindo conjunto de suspensão e calibração no sistema de ESC. O sistema de direção também passou por mudanças feitas para o melhor desempenho esportivo do modelo.
Na segurança, o carro traz, de série, freio a disco nas quatro rodas; pacote ADAS, que inclui o controle adaptativo de velocidade e distância (ACC), a frenagem autônoma de emergência (AEB), o assistente ativo de permanência de faixa (Lane Assist) e o assistente de condução ativa e permanência na faixa (Travel Assist).
Volkswagen Nivus GTS 2025
A iluminação em full LED traz assinatura exclusiva na dianteira e traseira Crédito: Volkswagen/Divulgação
Complementam ainda seis airbags (2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina), fixação de assento de criança com sistema ISOFIX/Top Tether, assistente para partida em subidas, controles de tração e estabilidade (ESC e ASR), além do bloqueio eletrônico (EDS).
Com informações da Volkswagen.
Volkswagen Nivus GTS 2025
O Nivus GTS está disponível em cinco cores, com quatro delas trazendo a combinação bicolor Crédito: Volkswagen/Divulgação

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