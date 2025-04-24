Hyundai HB20 e Creta chegam à linha 2026 com sistema de conectividade em todas as versões

Todas as versões do Creta e do HB20, sedã e hatch, vão contar com o sistema Bluelink da Hyundai Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai anunciou que o HB20 e o Creta vão receber uma atualização ano-modelo 2025/2026, que chegam para toda a rede de concessionárias da marca no Brasil. O Creta é oferecido em cinco versões, enquanto o HB20 – tanto o hatch quanto o sedã – chega em quatro versões.

A principal novidade para a linha é a oferta do sistema Bluelink, que estará presente em todas as versões. O pacote tem como funcionalidades o monitoramento do automóvel, rastreamento e imobilização, a assistência 24 horas e diagnóstico dos sistemas e o Smart Camera 360º – que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular.

Dependendo da configuração da central multimídia, especificada em cada modelo, o Bluelink também permite o uso de comandos de voz e a busca de pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real.

Além disso, os modelos contam com o SOS Bluelink, que permite realizar o atendimento a motoristas que sofrem qualquer tipo de violência no trânsito. Com essa novidade, os condutores podem solicitar direcionamento para o serviço de assistência, realizado por profissionais disponíveis 24 horas por dia, que oferecem suporte emocional e orientações básicas no caso de qualquer ocorrência do tipo.

O uso do sistema Bluelink da Hyundai é gratuito por cinco anos, sendo cobrada uma mensalidade a partir deste prazo.

Gama atualizada com itens premium em mais versões

O uso do sistema Bluelink da Hyundai é gratuito por cinco anos, sendo cobrada uma mensalidade depois disso Crédito: Hyundai/Divulgação

Para o HB20, as versões com motor 1.0 aspirado e câmbio manual agora começam pela de entrada, a Comfort, que conta com novidades como sensor crepuscular para os faróis, multimídia touchscreen de 8” com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e comando de voz.

A outra opção com transmissão manual passa a ser a Limited, que além dos itens da Comfort, inclui ainda rodas de liga leve de 15”, sensor de estacionamento, painel de instrumentos digital, de LCD de 10”, alerta de ocupante traseiro, volante com ajuste de altura e profundidade, fechamento e abertura de janelas via smart key, console central deslizante com apoio de braço e smart key com botão de partida do motor.

Além disso, duas versões do HB20 hatch contam com o motor turbo GDI e transmissão automática: Limited e Platinum. A primeira tem os mesmos itens da versão de mesmo nome com motor aspirado e câmbio manual, adicionando rodas de liga leve de 16”, ar-condicionado digital e automático, grade frontal em preto brilhante e sistema Stop & Go.

Já na versão Platinum – a topo de linha – é oferecido o pacote presente na Limited TGDI, além de rodas de liga leve diamantadas de 16”, faróis e DRL em LED, bancos em couro preto, acabamento do volante em couro, retrovisores elétricos rebatíveis, carregador de smartphone por indução, saída USB para ocupantes do banco traseiro, smart shift e o pacote completo de recursos de segurança ADAS.

No HB20S, as novidades na especificação dos equipamentos seguem o mesmo padrão de atualização das opções hatchback. Os modelos sedã contam com os quatro vidros elétricos em todas as versões, ao contrário dos modelos hatch, onde essa comodidade só está presente nas versões Limited (aspirado e turbo) e Platinum.

Por fim, no SUV Hyundai CRETA a principal novidade – além da conectividade Bluelink em todas as versões – são os bancos de couro. Os itens só estavam presentes nas versões Platinum, N Line e Ultimate, agora passando a equipar também a versão Limited.

Motorização

O HB20 e o HB20S seguem com as mesmas motorizações, oferecendo duas configurações: o motor 1.0 aspirado de três cilindros e doze válvulas, com 75/80 cv de potência e 9,4/10,2 mkgf de torque (gasolina/etanol), e câmbio manual de cinco marchas; e o 1.0 turboflex com injeção direta, 120 cv de potência, 17,5 mkgf de torque (gasolina/etanol), com câmbio automático de seis velocidades.

No Creta, as versões Comfort, Limited, Platinum e N Line utilizam o mesmo motor 1.0 turboflex que as versões mais caras do HB20: de 120 cv e 17,5 mkgf (gasolina/etanol), com câmbio automático de seis marchas. Já a versão Ultimate é a única com motor 1.6 turbo a gasolina, que entrega 193 cv de potência com 27 mkgf de torque, com a transmissão automatizada de dupla embreagem e sete velocidades.

Preços

O HB20 passa a ser vendido em quatro opções, com os seguintes preços: Comfort por R$ 95.790, Limited aspirada por R$ 99.990, Limited turboflex por R$ 119.990 e Platinum por R$ 129.650.

Assim como na versão hatch,o HB20S tem quatro configurações: a versão Comfort custa R$ 104.290, a Limited aspirada R$ 106.490, a Limited turboflex R$ 125.490 e a Platinum é a topo de linha, custando R$ 135.310.

Por fim, o Creta é oferecido em cinco variações: a versão Comfort sai por R$ 149.620, a Limited por R$ 165.620, a Platinum por R$ 181.220, a N Line por R$188.720 e a Ultimate por R$ 198.120.