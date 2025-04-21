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Veja quais são os carros automáticos zero quilômetro mais baratos do Brasil em 2025

Opções com câmbio automático se tornaram maioria entre os lançamentos no país, apesar do preço maior em relação aos manuais; conheça os 10 modelos mais baratos

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 09:01

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

21 abr 2025 às 09:01
Carro automático
Carros automáticos vêm ganhando popularidade no Brasil e hoje já são maioria entre lançamentos Crédito: Freepik
Os carros automáticos têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro, onde esse tipo de transmissão está se tornando mais comum nos lançamentos mais recentes – até mesmo em versões de entrada.
No entanto, apesar da praticidade e do conforto que esses modelos oferecem, eles costumam ser mais caros que os de transmissão manual. Enquanto ainda é possível encontrar carros manuais por menos de R$ 100 mil, os automáticos já não têm nenhuma opção abaixo dos seis dígitos no Brasil.
Ainda assim, é possível encontrar alguns modelos relativamente acessíveis, com preços próximos dos R$ 100 mil. E nós listamos abaixo quais são os dez carros automáticos mais baratos disponíveis no Brasil em 2025, todos disponíveis por menos de R$ 120 mil.
Vale destacar que levamos em consideração apenas a linha 2025 de cada modelo, exceto no caso do Fiat Argo, que já está disponível na linha 2026. Além disso, os valores que estão na lista não incluem descontos e foram retirados diretamente dos sites das montadoras.
Também optamos por não listar duas versões de um mesmo modelo, colocando apenas o modelo na versão mais barata a contar com câmbio automático. Já para os carros de mesmo nome que tenham versões hatchback e sedã foram adicionados separadamente – como nos casos do Toyota Yaris e do Chevrolet Onix.
Confira a lista completa dos carros automáticos mais baratos do Brasil em 2025:

1. Fiat Argo

A versão automática mais barata do Argo na linha 2026 é a Drive 1.3
A versão automática mais barata do Argo na linha 2026 é a Drive 1.3 Crédito: PEDRO BRITO
  • Versão: Drive 1.3 AT 
  • Preço: a partir de R$ 102.990
  • Motor: 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros
  • Potência: 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina)
  • Torque: 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina)
  • Câmbio: CVT de 7 velocidades simuladas

2. Citroën C3

Citroen C3 Turbo 200 AT
Equipada com o motor Turbo 200, essa versão do C3 You tem câmbio automático CVT com modo manual de 7 marchas Crédito: Pedro Bicudo
  • Versão: You Turbo 200 AT
  • Preço: a partir de R$ 103.690
  • Motor: Turbo 200
  • Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)
  • Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)
  • Câmbio: CVT com modo manual de 7 marchas

3. Chevrolet Onix

Onix MT 1.0
A versão hatchback é a mais barata do Onix, que tem ainda a versão sedã no top 10  Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Versão: 1.0 Turbo
  • Preço: a partir de R$ 107.760
  • Motor: T1.0 Turbo
  • Potência: 116 cv (etanoll/gasolina) 
  • Torque: 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina)
  • Câmbio: CVT com modo manual 6 marchas

4. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo chega de cara nova com motor turbo e mais conectado
Na versão Sense TSI, o Polo é o único carro automático da Volkswagen no top 10 Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Versão: Sense TSI
  • Preço: a partir de R$ 107.890
  • Motor: 1.0 TSI
  • Potência: 116 cv (etanol) / 109 cv (gasolina)
  • Torque: 16,8 kgfm (etanol/gasolina)
  • Câmbio: automático de 6 velocidades

5. Fiat Cronos

Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
A versão Drive 1.3 do Fiat Cronos tem modo Sport de condução Crédito: Fiat/Divulgação
  • Versão: Drive 1.3 AT
  • Preço: a partir de R$ 109.990
  • Motor: 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros
  • Potência: 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina)
  • Torque: 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina)
  • Câmbio: CVT de 7 velocidades simuladas

6. Toyota Yaris Hatch

Toyota Yaris Hatch
Tanto a versão hatchback quanto a sedã do Toyota Yaris têm o motor 1.5 da montadora japonesa Crédito: Toyota/Divulgação
  • Versão: XL
  • Preço: a partir de R$ 111.090
  • Motor: 1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex
  • Potência: 110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina)
  • Torque: 15,2 kgfm (etanol) / 14,6 kgfm (gasolina)
  • Câmbio: CVT de 7 velocidades

7. Toyota Yaris Sedã

Toyota Yaris
O Toyota Yaris sedã possui câmbio automático CVT de 7 velocidades Crédito: Divulgação/Toyota
  • Versão: XL
  • Preço: a partir de R$ 113.290
  • Motor: 1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex
  • Potência: 110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina)
  • Torque: 14,7 kgfm (etanol) / 14,3 kgfm (gasolina)
  • Câmbio: CVT de 7 velocidades

8. Peugeot 208

Peugeot 208 2025
O 208 ganhou na linha 2025 a nova assinatura luminosa da marca francesa, que traz agora as garras do leão e não mais os “dentes de sabre” Crédito: Peugeot/Divulgação
  • Versão: Allure Turbo 200 CVT
  • Preço: a partir de R$ 113.990
  • Motor: Turbo 200
  • Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)
  • Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)
  • Câmbio: CVT com 7 marchas simuladas

9. Chevrolet Onix Plus

Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo Premier
O Onix sedã conta com o motor T1.0 turbo, assim como a versão hatch do modelo Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix
  • Versão: 1.0 Turbo
  • Preço: a partir de R$ 114.910
  • Motor: T1.0 Turbo
  • Potência: 116 cv (etanol/gasolina) 
  • Torque: 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina)
  • Câmbio: CVT com modo manual 6 marchas

10. Citroën Basalt

Citroën Basalt 2025
Com motor Turbo T200, o Citroën Basalt é o mais caro dessa lista, mas ainda custa menos de R$ 120 mil Crédito: Citroën Basalt 2025
  • Versão: Feel Turbo 200
  • Preço: a partir de R$ 116.900
  • Motor: Turbo T200
  • Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)
  • Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)
  • Câmbio: CVT com modo manual de 7 marchas
Preços atualizados em 10/04/2025

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