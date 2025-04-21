Veja quais são os carros automáticos zero quilômetro mais baratos do Brasil em 2025

Os carros automáticos têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro, onde esse tipo de transmissão está se tornando mais comum nos lançamentos mais recentes – até mesmo em versões de entrada.
No entanto, apesar da praticidade e do conforto que esses modelos oferecem, eles costumam ser mais caros que os de transmissão manual. Enquanto ainda é possível encontrar carros manuais por menos de R$ 100 mil, os automáticos já não têm nenhuma opção abaixo dos seis dígitos no Brasil.
Ainda assim, é possível encontrar alguns modelos relativamente acessíveis, com preços próximos dos R$ 100 mil. E nós listamos abaixo quais são os dez carros automáticos mais baratos disponíveis no Brasil em 2025, todos disponíveis por menos de R$ 120 mil.
Vale destacar que levamos em consideração apenas a linha 2025 de cada modelo, exceto no caso do Fiat Argo, que já está disponível na linha 2026. Além disso, os valores que estão na lista não incluem descontos e foram retirados diretamente dos sites das montadoras.
Também optamos por não listar duas versões de um mesmo modelo, colocando apenas o modelo na versão mais barata a contar com câmbio automático. Já para os carros de mesmo nome que tenham versões hatchback e sedã foram adicionados separadamente – como nos casos do Toyota Yaris e do Chevrolet Onix.
Confira a lista completa dos carros automáticos mais baratos do Brasil em 2025:
1. Fiat Argo
- Versão: Drive 1.3 AT
- Preço: a partir de R$ 102.990
- Motor: 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros
- Potência: 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina)
- Torque: 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina)
- Câmbio: CVT de 7 velocidades simuladas
2. Citroën C3
- Versão: You Turbo 200 AT
- Preço: a partir de R$ 103.690
- Motor: Turbo 200
- Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)
- Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)
- Câmbio: CVT com modo manual de 7 marchas
3. Chevrolet Onix
- Versão: 1.0 Turbo
- Preço: a partir de R$ 107.760
- Motor: T1.0 Turbo
- Potência: 116 cv (etanoll/gasolina)
- Torque: 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina)
- Câmbio: CVT com modo manual 6 marchas
4. Volkswagen Polo
- Versão: Sense TSI
- Preço: a partir de R$ 107.890
- Motor: 1.0 TSI
- Potência: 116 cv (etanol) / 109 cv (gasolina)
- Torque: 16,8 kgfm (etanol/gasolina)
- Câmbio: automático de 6 velocidades
5. Fiat Cronos
- Versão: Drive 1.3 AT
- Preço: a partir de R$ 109.990
- Motor: 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros
- Potência: 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina)
- Torque: 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina)
- Câmbio: CVT de 7 velocidades simuladas
6. Toyota Yaris Hatch
- Versão: XL
- Preço: a partir de R$ 111.090
- Motor: 1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex
- Potência: 110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina)
- Torque: 15,2 kgfm (etanol) / 14,6 kgfm (gasolina)
- Câmbio: CVT de 7 velocidades
7. Toyota Yaris Sedã
- Versão: XL
- Preço: a partir de R$ 113.290
- Motor: 1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex
- Potência: 110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina)
- Torque: 14,7 kgfm (etanol) / 14,3 kgfm (gasolina)
- Câmbio: CVT de 7 velocidades
8. Peugeot 208
- Versão: Allure Turbo 200 CVT
- Preço: a partir de R$ 113.990
- Motor: Turbo 200
- Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)
- Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)
- Câmbio: CVT com 7 marchas simuladas
9. Chevrolet Onix Plus
- Versão: 1.0 Turbo
- Preço: a partir de R$ 114.910
- Motor: T1.0 Turbo
- Potência: 116 cv (etanol/gasolina)
- Torque: 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina)
- Câmbio: CVT com modo manual 6 marchas
10. Citroën Basalt
- Versão: Feel Turbo 200
- Preço: a partir de R$ 116.900
- Motor: Turbo T200
- Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)
- Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)
- Câmbio: CVT com modo manual de 7 marchas
Preços atualizados em 10/04/2025