Veja quais são os carros automáticos zero quilômetro mais baratos do Brasil em 2025

Carros automáticos vêm ganhando popularidade no Brasil e hoje já são maioria entre lançamentos Crédito: Freepik

Os carros automáticos têm ganhado cada vez mais espaço no mercado brasileiro, onde esse tipo de transmissão está se tornando mais comum nos lançamentos mais recentes – até mesmo em versões de entrada.

No entanto, apesar da praticidade e do conforto que esses modelos oferecem, eles costumam ser mais caros que os de transmissão manual. Enquanto ainda é possível encontrar carros manuais por menos de R$ 100 mil , os automáticos já não têm nenhuma opção abaixo dos seis dígitos no Brasil.

Ainda assim, é possível encontrar alguns modelos relativamente acessíveis, com preços próximos dos R$ 100 mil. E nós listamos abaixo quais são os dez carros automáticos mais baratos disponíveis no Brasil em 2025, todos disponíveis por menos de R$ 120 mil.

Vale destacar que levamos em consideração apenas a linha 2025 de cada modelo, exceto no caso do Fiat Argo, que já está disponível na linha 2026. Além disso, os valores que estão na lista não incluem descontos e foram retirados diretamente dos sites das montadoras.

Também optamos por não listar duas versões de um mesmo modelo, colocando apenas o modelo na versão mais barata a contar com câmbio automático. Já para os carros de mesmo nome que tenham versões hatchback e sedã foram adicionados separadamente – como nos casos do Toyota Yaris e do Chevrolet Onix.

Confira a lista completa dos carros automáticos mais baratos do Brasil em 2025:

1. Fiat Argo

A versão automática mais barata do Argo na linha 2026 é a Drive 1.3 Crédito: PEDRO BRITO

Versão: Drive 1.3 AT

Drive 1.3 AT Preço: a partir de R$ 102.990

a partir de R$ 102.990 Motor: 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros

1.3 Firefly Flex de 4 cilindros Potência: 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina)

107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) Torque: 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina)

13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina) Câmbio: CVT de 7 velocidades simuladas

2. Citroën C3

Equipada com o motor Turbo 200, essa versão do C3 You tem câmbio automático CVT com modo manual de 7 marchas Crédito: Pedro Bicudo

Versão: You Turbo 200 AT

You Turbo 200 AT Preço: a partir de R$ 103.690

a partir de R$ 103.690 Motor: Turbo 200

Turbo 200 Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)

130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina) Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)

20,4 kgfm (etanol/gasolina) Câmbio: CVT com modo manual de 7 marchas

3. Chevrolet Onix

A versão hatchback é a mais barata do Onix, que tem ainda a versão sedã no top 10 Crédito: Chevrolet/Divulgação

Versão: 1.0 Turbo

1.0 Turbo Preço: a partir de R$ 107.760

a partir de R$ 107.760 Motor: T1.0 Turbo

T1.0 Turbo Potência: 116 cv (etanoll/gasolina)

116 cv (etanoll/gasolina) Torque: 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina)

16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina) Câmbio: CVT com modo manual 6 marchas

4. Volkswagen Polo

Na versão Sense TSI, o Polo é o único carro automático da Volkswagen no top 10 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Versão: Sense TSI

Sense TSI Preço: a partir de R$ 107.890

a partir de R$ 107.890 Motor: 1.0 TSI

1.0 TSI Potência: 116 cv (etanol) / 109 cv (gasolina)

116 cv (etanol) / 109 cv (gasolina) Torque: 16,8 kgfm (etanol/gasolina)

16,8 kgfm (etanol/gasolina) Câmbio: automático de 6 velocidades

5. Fiat Cronos

A versão Drive 1.3 do Fiat Cronos tem modo Sport de condução Crédito: Fiat/Divulgação

Versão: Drive 1.3 AT

Drive 1.3 AT Preço: a partir de R$ 109.990

a partir de R$ 109.990 Motor: 1.3 Firefly Flex de 4 cilindros

1.3 Firefly Flex de 4 cilindros Potência: 107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina)

107 cv (etanol) / 98 cv (gasolina) Torque: 13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina)

13,7 kgfm (etanol) / 13,2 kgfm (gasolina) Câmbio: CVT de 7 velocidades simuladas

6. Toyota Yaris Hatch

Tanto a versão hatchback quanto a sedã do Toyota Yaris têm o motor 1.5 da montadora japonesa Crédito: Toyota/Divulgação

Versão: XL

XL Preço: a partir de R$ 111.090

a partir de R$ 111.090 Motor: 1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex

1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex Potência: 110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina)

110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina) Torque: 15,2 kgfm (etanol) / 14,6 kgfm (gasolina)

15,2 kgfm (etanol) / 14,6 kgfm (gasolina) Câmbio: CVT de 7 velocidades

7. Toyota Yaris Sedã

O Toyota Yaris sedã possui câmbio automático CVT de 7 velocidades Crédito: Divulgação/Toyota

Versão: XL

XL Preço: a partir de R$ 113.290

a partir de R$ 113.290 Motor: 1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex

1.5 L Dual VVT-i 16 V DOHC Flex Potência: 110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina)

110 cv (etanol) / 105 cv (gasolina) Torque: 14,7 kgfm (etanol) / 14,3 kgfm (gasolina)

14,7 kgfm (etanol) / 14,3 kgfm (gasolina) Câmbio: CVT de 7 velocidades

8. Peugeot 208

O 208 ganhou na linha 2025 a nova assinatura luminosa da marca francesa, que traz agora as garras do leão e não mais os “dentes de sabre” Crédito: Peugeot/Divulgação

Versão: Allure Turbo 200 CVT

Allure Turbo 200 CVT Preço: a partir de R$ 113.990

a partir de R$ 113.990 Motor: Turbo 200

Turbo 200 Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)

130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina) Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)

20,4 kgfm (etanol/gasolina) Câmbio: CVT com 7 marchas simuladas

9. Chevrolet Onix Plus

O Onix sedã conta com o motor T1.0 turbo, assim como a versão hatch do modelo Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Versão: 1.0 Turbo

1.0 Turbo Preço: a partir de R$ 114.910

a partir de R$ 114.910 Motor: T1.0 Turbo

T1.0 Turbo Potência: 116 cv (etanol/gasolina)

116 cv (etanol/gasolina) Torque: 16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina)

16,8 kgfm (etanol) / 16,3 kgfm (gasolina) Câmbio: CVT com modo manual 6 marchas

10. Citroën Basalt

Com motor Turbo T200, o Citroën Basalt é o mais caro dessa lista, mas ainda custa menos de R$ 120 mil Crédito: Citroën Basalt 2025

Versão: Feel Turbo 200

Feel Turbo 200 Preço: a partir de R$ 116.900

a partir de R$ 116.900 Motor: Turbo T200

Turbo T200 Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina)

130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina) Torque: 20,4 kgfm (etanol/gasolina)

20,4 kgfm (etanol/gasolina) Câmbio: CVT com modo manual de 7 marchas