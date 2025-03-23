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Nenhum SUV

Veja quais são os carros zero quilômetro à venda por menos de R$ 100 mil no Brasil em 2025

Modelos novos que custam cinco dígitos são cada vez mais raros no mercado brasileiro; lista tem apenas oito modelos de sete marcas diferentes e não inclui SUVs, elétricos ou versões com motor turbo

Publicado em 23 de Março de 2025 às 07:55

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

23 mar 2025 às 07:55
Renault Kwid 2023 chega ao mercado a partir de R$ 59.890
O Renault Kwid, atualmente, é o carro zero quilômetro mais "barato" vendido no Brasil Crédito: Renault/Divulgação
Nos últimos anos, os preços de carros novos têm aumentado constantemente no Brasil, com as opções disponíveis por valores abaixo de R$ 100 mil se tornando cada vez mais escassas. Dos modelos zero quilômetro que possuem linha 2025, por exemplo, apenas oito carros (16 versões, no total) estão nessa faixa de preço – e nenhum deles é SUV.
Abaixo, listamos quais são esses carros disponíveis no mercado brasileiro que ainda possuem preço inferior a R$ 100 mil na linha 2025. Os valores informados foram retirados dos sites das montadoras.
Vale destacar que, ainda que alguns modelos tenham versões que ultrapassam o valor estipulado, foram listadas apenas as que ficaram abaixo desse limite. Além disso, foram considerados os valores sem desconto e na configuração mais básica de cada veículo.
Alguns modelos que apareceriam nessa lista na linha 2024 tiveram um acréscimo de preço em suas versões atuais, como foi o caso do Toyota Yaris, que atualmente custa a partir de R$ 111.090 na versão hatch e R$ 113.290 na versão sedã. Até 2024, ambas custavam menos de seis dígitos.
Isso também tirou as picapes ficassem de fora da lista em 2025, uma vez que a Saveiro – que era a única remanescente dessa categoria em 2024 – teve um aumento no preço e agora custa R$ 108.650.
Uma característica que todos os carros desta lista têm em comum é o fato de contarem com o motor mais básico que as respectivas linhas oferecem, ou seja, nenhum possui motorização turbo. Outras ausências notáveis foram as de carros automáticos e elétricos.
Confira a lista completa dos carros disponíveis por menos de R$ 100 mil no Brasil em 2025:

Renault

Renault Kwid na versão Zen
A versão Zen é a mais barata do Kwid, partindo de R$ 77.240 Crédito: Renault/Divulgação
Um dos carros mais baratos disponíveis no mercado brasileiro, o Kwid é também o único modelo da Renault por menos de R$ 100 mil. Todas as quatro versões do subcompacto entram para a lista, desde a de entrada Zen até a Outsider, que é a mais cara.
O Kwid vem equipado com motor 1.0 SCe de três cilindros, que entrega 71 cv de potência e 10 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas.
  • Kwid Zen: a partir de R$ 77.240
  • Kwid Intense: a partir R$ 80.270
  • Kwid Intense Pack Biton: a partir de R$ 83.170
  • Kwid Outsider: a partir de R$ 83.270

Fiat

Novo Mobi 2025 com motor 1.0 Firefly Flex
O Novo Mobi 2025 conta com motor 1.0 Firefly Flex Crédito: Fiat/Divulgação
Apenas dois modelos da Fiat – quatro versões, no total – entraram para a lista: o Mobi e o Argo. Todos contam com o motor 1.0 Firefly Flex de 3 cilindros, que oferece 74 cv de potência e 9,7 kgfm de torque, e transmissão manual de cinco marchas.
  • Mobi Like: a partir de R$ 77.990
  • Mobi Trekking: a partir de R$ 80.990
  • Argo 1.0 manual: a partir de R$ 89.990
  • Argo Drive 1.0 manual: a partir de R$ 91.990

Citroën

Citroen C3 Live Pack Automático
O C3 é o único modelo da Citroën com versões que custam menos de R$ 100 mil Crédito: Citroën/Divulgação
Entre os veículos de passeio da Citroën disponíveis no mercado brasileiro – Basalt, Aircross e C3 –, apenas o C3 oferece opções que custam cinco dígitos. No entanto, o Basalt Feel ficou muito perto de entrar na lista, com valores a partir de R$ 100.490.
As versões Live Pack 1.0 MT e Feel 1.0 MT contam com motor 1.0 Flex, enquanto a versão de entrada Live 1.0 MT vem equipada com motor 1.0 Firefly Flex Fuel. As três oferecem 75 cv de potência e 105 Nm de torque e possuem câmbio manual.
  • C3 Live 1.0 MT: a partir de R$ 80.200
  • C3 Live Pack 1.0 MT: a partir de R$ 88.400
  • C3 Feel 1.0 MT: a partir de R$ 90.800

Peugeot

Peugeot 208 Active 2025
A linha 2025 do Peugeot 208 conta com a nova identidade visual da marca francesa  Crédito: PEDRO BRITO
Entre os carros da Peugeot, apenas o 208 está nessa lista, com a versão Active 1.0 MT. Uma das quatro versões disponíveis desse modelo, ela conta com motor 1.0 Firefly com 75 cv de potência e 104 Nm de torque, além de câmbio manual de 5 marchas.
  • 208 Active 1.0 MT: a partir de R$ 91.990

Hyundai

Novo HB20
Apenas a versão hatch do HB20 está entre os carros que custam menos de R$ 100 mil Crédito: Hyundai/Divulgação
Até o ano passado, a Hyundai oferecia dois modelos por menos de R$ 100 mil, o HB20 e o HB20S. No entanto, apenas o hatch permaneceu nessa faixa de preço para a linha 2025, a Sense Plus 1.0 MT e a Comfort Plus 1.0 MT. Ambas contam com o motor Kappa 1.0 flex, de 80 cv de potência e 9,6 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco velocidades.
  • HB20 Sense Plus 1.0 MT: a partir de R$ 93.310
  • HB20 Comfort Plus 1.0 MT: a partir de R$ 96.510

Chevrolet

Onix MT 1.0
A versão hatch do Onix é a única da linha 2025 que tem preço na casa dos cinco dígitos Crédito: Chevrolet/Divulgação
Apenas um modelo da montadora americana custa menos de R$ 100 mil: o Chevrolet Onix. A versão do hatch que está nessa faixa de preço é a de entrada, com motor aspirado 1.0 flex de até 82 cv de potência e 10,6 kgfm de torque, além da transmissão manual de 6 velocidades.
  • Onix MT 1.0: a partir de R$ 93.770

Volkswagen

Volkswagen Polo chega de cara nova com motor turbo e mais conectado
Com motor 1.0, a versão de entrada do Polo custa a partir de R$ 96.490 Crédito: Volkswagen/Divulgação
Considerado o sucessor do Gol no Brasil, o Polo é o único modelo da VW que entra para a lista, com a versão MPI. Essa configuração conta com motor 1.0 de 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque e transmissão manual de 5 marchas.
  • Polo MPI Manual: a partir de R$ 96.490
Preços atualizados em 13/03/2025

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