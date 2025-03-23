Veja quais são os carros zero quilômetro à venda por menos de R$ 100 mil no Brasil em 2025

Nos últimos anos, os preços de carros novos têm aumentado constantemente no Brasil, com as opções disponíveis por valores abaixo de R$ 100 mil se tornando cada vez mais escassas. Dos modelos zero quilômetro que possuem linha 2025, por exemplo, apenas oito carros (16 versões, no total) estão nessa faixa de preço – e nenhum deles é SUV.
Abaixo, listamos quais são esses carros disponíveis no mercado brasileiro que ainda possuem preço inferior a R$ 100 mil na linha 2025. Os valores informados foram retirados dos sites das montadoras.
Vale destacar que, ainda que alguns modelos tenham versões que ultrapassam o valor estipulado, foram listadas apenas as que ficaram abaixo desse limite. Além disso, foram considerados os valores sem desconto e na configuração mais básica de cada veículo.
Alguns modelos que apareceriam nessa lista na linha 2024 tiveram um acréscimo de preço em suas versões atuais, como foi o caso do Toyota Yaris, que atualmente custa a partir de R$ 111.090 na versão hatch e R$ 113.290 na versão sedã. Até 2024, ambas custavam menos de seis dígitos.
Isso também tirou as picapes ficassem de fora da lista em 2025, uma vez que a Saveiro – que era a única remanescente dessa categoria em 2024 – teve um aumento no preço e agora custa R$ 108.650.
Uma característica que todos os carros desta lista têm em comum é o fato de contarem com o motor mais básico que as respectivas linhas oferecem, ou seja, nenhum possui motorização turbo. Outras ausências notáveis foram as de carros automáticos e elétricos.
Confira a lista completa dos carros disponíveis por menos de R$ 100 mil no Brasil em 2025:
Renault
Um dos carros mais baratos disponíveis no mercado brasileiro, o Kwid é também o único modelo da Renault por menos de R$ 100 mil. Todas as quatro versões do subcompacto entram para a lista, desde a de entrada Zen até a Outsider, que é a mais cara.
O Kwid vem equipado com motor 1.0 SCe de três cilindros, que entrega 71 cv de potência e 10 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco marchas.
- Kwid Zen: a partir de R$ 77.240
- Kwid Intense: a partir R$ 80.270
- Kwid Intense Pack Biton: a partir de R$ 83.170
- Kwid Outsider: a partir de R$ 83.270
Fiat
Apenas dois modelos da Fiat – quatro versões, no total – entraram para a lista: o Mobi e o Argo. Todos contam com o motor 1.0 Firefly Flex de 3 cilindros, que oferece 74 cv de potência e 9,7 kgfm de torque, e transmissão manual de cinco marchas.
- Mobi Like: a partir de R$ 77.990
- Mobi Trekking: a partir de R$ 80.990
- Argo 1.0 manual: a partir de R$ 89.990
- Argo Drive 1.0 manual: a partir de R$ 91.990
Citroën
Entre os veículos de passeio da Citroën disponíveis no mercado brasileiro – Basalt, Aircross e C3 –, apenas o C3 oferece opções que custam cinco dígitos. No entanto, o Basalt Feel ficou muito perto de entrar na lista, com valores a partir de R$ 100.490.
As versões Live Pack 1.0 MT e Feel 1.0 MT contam com motor 1.0 Flex, enquanto a versão de entrada Live 1.0 MT vem equipada com motor 1.0 Firefly Flex Fuel. As três oferecem 75 cv de potência e 105 Nm de torque e possuem câmbio manual.
- C3 Live 1.0 MT: a partir de R$ 80.200
- C3 Live Pack 1.0 MT: a partir de R$ 88.400
- C3 Feel 1.0 MT: a partir de R$ 90.800
Peugeot
Entre os carros da Peugeot, apenas o 208 está nessa lista, com a versão Active 1.0 MT. Uma das quatro versões disponíveis desse modelo, ela conta com motor 1.0 Firefly com 75 cv de potência e 104 Nm de torque, além de câmbio manual de 5 marchas.
- 208 Active 1.0 MT: a partir de R$ 91.990
Hyundai
Até o ano passado, a Hyundai oferecia dois modelos por menos de R$ 100 mil, o HB20 e o HB20S. No entanto, apenas o hatch permaneceu nessa faixa de preço para a linha 2025, a Sense Plus 1.0 MT e a Comfort Plus 1.0 MT. Ambas contam com o motor Kappa 1.0 flex, de 80 cv de potência e 9,6 kgfm de torque, e câmbio manual de cinco velocidades.
- HB20 Sense Plus 1.0 MT: a partir de R$ 93.310
- HB20 Comfort Plus 1.0 MT: a partir de R$ 96.510
Chevrolet
Apenas um modelo da montadora americana custa menos de R$ 100 mil: o Chevrolet Onix. A versão do hatch que está nessa faixa de preço é a de entrada, com motor aspirado 1.0 flex de até 82 cv de potência e 10,6 kgfm de torque, além da transmissão manual de 6 velocidades.
- Onix MT 1.0: a partir de R$ 93.770
Volkswagen
Considerado o sucessor do Gol no Brasil, o Polo é o único modelo da VW que entra para a lista, com a versão MPI. Essa configuração conta com motor 1.0 de 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque e transmissão manual de 5 marchas.
- Polo MPI Manual: a partir de R$ 96.490
Preços atualizados em 13/03/2025