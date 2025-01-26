50 anos do Polo: conheça a história do sucessor do Gol no Brasil

O Polo foi lançado em 1975, na Alemanha, e contribuiu para solidificar o segmento de compactos no mercado europeu Crédito: Volkswagen/Divulgação

Com a iminente necessidade de encontrar um modelo para substituir o Fusca, no começo dos anos 70, a Volkswagen emplacou alguns modelos que se tornaram clássicos, como o Passat e o Golf. No entanto, o sucesso mais duradouro foi o do compacto refinado lançado pela VW em 1975, que se tornou um best-seller da marca e manteve esse status até hoje: o Polo.

Meio século depois, inclusive, esse modelo é o segundo mais vendido do Brasil. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram emplacadas 140.177 unidades do Polo no país em 2024.

No Espírito Santo, o modelo também está bem posicionado, sendo o oitavo mais vendido em 2024 , com 1.378 unidades, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

O diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte, explica que o Polo conquistou um espaço significativo no mercado brasileiro graças ao custo-benefício que o modelo oferece, além da reputação e suporte pós-venda da marca.

“O novo Polo , projetado na plataforma MQB, combina design moderno, inovação e alta performance, sendo ideal para o dia a dia. Robusto e durável, adapta-se às diversas estradas brasileiras. Seu design esportivo e interior refinado, com excelente ergonomia e tecnologia avançada, incluem recursos como controle eletrônico de estabilidade, garantindo conforto e segurança”, complementa Duarte.

No Brasil, o sucesso do Polo fez com que ele assumisse o lugar do Gol , modelo que também teve sua era de protagonismo e foi “aposentado” no país em 2021. Segundo o personal car Gabriel de Oliveira, o Polo oferece atributos que o posicionam bem entre os compradores, sendo uma opção para substituir seu predecessor tanto no mercado de zero quilômetro, quanto no de seminovos.

“Posso dizer que é uma versão do Gol bem evoluída, com mais espaço, presença e mais robusto. Isso sem contar as versões mais top de linha, equipadas com motor 1.0 turbo e a GTS, que tem o 1.4 turbo, mesmo motor do T-Cross", comenta o especialista.

Atualmente em sua sexta geração, o Polo também se firmou globalmente como um sucesso de vendas, com mais de 20 milhões de unidades vendidas, segundo a montadora – que também informou que o modelo foi o mais vendido da América do Sul em 2024.

Conheça a história de como surgiu esse modelo e as suas diferentes versões que rodaram – e ainda rodam – pelas estradas brasileiras desde 2002:

1ª e 2ª geração

A primeira geração do Polo foi baseada no Audi 50 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Baseado no Audi 50, o Polo foi apresentado oficialmente em março de 1975 e começou a ser produzido na unidade da Volkswagen em em Wolfsburg, na Alemanha. O modelo tinha design “limpo” e oferecia alta funcionalidade, refletindo tendências da época ao combinar esses aspectos com praticidade e acessibilidade.

Na época, marcas francesas já lançavam compactos de design avançado, como o Peugeot 104, mas o Polo foi um dos responsáveis por consolidar no Velho Continente esse segmento.

A partir de 1981, a segunda geração do modelo foi marcada por modificações que trouxeram mais espaço e conforto, além de motores mais modernos. O Polo GT, por exemplo, ganhou a variante G40, equipada com um motor 1.3 e com potência de até 115 cv.

O Polo GT G40 foi o primeiro esportivo de fato da linha Crédito: Volkswagen/Divulgação

3ª geração

Lançada em 1994, a terceira geração do Polo foi a primeira a ter airbags Crédito: Volkswagen/Divulgação

Já a terceira geração, lançada em 1994, trouxe um salto ainda maior com a inclusão de mais tecnologias e recursos de segurança inovadores, como airbags. Em 1995, também foi adicionada à linha a opção de um novo motor a gasolina de 1.0 litro. Com outras opções disponíveis – 1.3, 1.4, 1.6 (a gasolina) e 1.9 (diesel) –, a potência dos motores variava de 44 a 99 cv para as versões Classic e Variant.

Além disso, em 1998, o Polo foi disponibilizado pela primeira vez na versão GTI.

4ª geração

A quarta geração do Polo foi a primeira a chegar ao Brasil, em 2002 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Foi na quarta geração do Polo – lançada em 2001 – que a Volkswagen trouxe esse modelo clássico para o Brasil, em 2002. O lançamento exigiu um trabalho de modernização na fábrica da marca alemã em São Bernardo do Campo (SP), que se tornou capaz de produzir carros com os mesmos padrões de qualidade exigidos pelos principais mercados mundiais.

A unidade, chamada de “Nova Anchieta”, recebeu tecnologias e processos de produção avançados para a época, como robôs, solda a laser e pintura automatizada.

5ª geração

Em 2009, a VW lançou a quinta geração do Polo, com uma série de inovações digitais Crédito: Volkswagen/Divulgação

Para a quinta geração do Polo, lançada em 2009, a Volkswagen introduziu uma série de inovações digitais, com os sistemas de entretenimento e assistência que visavam tornar a direção mais confortável. Nesse mesmo ano, o Polo E-Flex chegou no Brasil, se tornando o primeiro flex do mercado brasileiro sem o reservatório para partida a frio. Por meio da tecnologia flexfuel, o veículo ainda emitia menos poluentes durante a partida.

Em 2009, a marca lançou ainda o Polo BlueMotion, que contava com uma série de soluções para diminuir em 15% os níveis de consumo de combustível e de emissões de CO2. As medidas incluíam um novo escalonamento de marchas, a reprogramação do gerenciamento da injeção eletrônica e mudanças no design do veículo que melhoraram a aerodinâmica.

6ª geração

O Novo Polo lançado em 2023 foi o primeiro da atual geração a trazer o facelift do modelo para o Brasil Crédito: Volkswagen/Divulgação

A sexta geração do Polo veio em 2017, quando o modelo se tornou o primeiro hatch compacto e primeiro modelo fabricado no Brasil a receber a plataforma MQB-A0, que contava com uma estrutura com cerca de 50% aços de ultra e alta resistência. Essa atualização também incluiu mudanças que trouxeram mais conectividade e segurança, além de melhorias para a dinâmica de direção.

Com design frontal exclusivo para o Brasil e lançado no país simultaneamente com a Alemanha, o interior do Polo 6ª geração estreou a segunda geração do sistema Active Info Display – com tela de quadro de instrumentos totalmente digital.