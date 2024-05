Lançamento

Polo Track: líder de vendas ganha versão Rock in Rio com central multimídia

A versão celebra os 13 anos de parceria entre a Volkswagen e o evento de música, que completa quatro décadas de existência em 2024

A marca também é co-patrocinadora da Rota 85, área temática no festival. (Volkswagen/Divulgação)

Em homenagem aos 40 anos de história do Rock in Rio, a Volkswagen anunciou a edição especial do Polo Track. O modelo é atualmente líder de vendas em 2024, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com 39.697 unidades vendidas nos quatro primeiros meses do ano. A edição especial celebra os 13 anos de parceria entre a fabricante e o festival e chega com central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas de série.

A nova versão ganha alguns adesivos com foco no festival de música, além de pintura diferenciada. No exterior, as três cores disponíveis – Branco Puro, Cinza Platinum e Vermelho Sunset, - recebem acabamentos em Preto Ninja no teto, maçanetas, retrovisores, nas calotas desenvolvidas para a versão, e faixa que cruza a tampa traseira do modelo.

O adesivo com nomenclatura "Track" dá espaço ao nome do festival, assim como o capô dianteiro, que recebe o logo aplicado do lado do direito. Nas laterais, adesivo com o nome "Rock in Rio" percorre a parte inferior das portas dianteiras e traseiras.

O Polo Rock in Rio é produzido na planta de Taubaté (SP) e equipado com o motor 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque. Os preços partem de R$ 92.990.

No interior

A versão exclusiva terá produção limitada e carrega itens inéditos para o modelo. (Volkswagen/Divulgação)

No console, a central multimídia VW Play com tela de de 10” polegadas é de série com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio e sistema de som com seis alto-falantes.

Os bancos dianteiros e traseiros trazem revestimento em duas cores com a marca do festival em baixo relevo para os quatro ocupantes. O painel também recebe emblema com acabamento em preto piano, inédito na linha Track, segundo a montadora.

Outras edições especiais Rock in Rio

O Polo Track Rock in Rio não foi o primeiro modelo da Volkswagen a receber uma edição especial para a Cidade do Rock. Ao longo dos mais de 13 anos de parceria, quatro outros carros da marca já receberam edições especiais.

Os primeiros foram Fox e Gol em 2011, na primeira edição patrocinada pela Volkswagen. Ambos com três opções de cores exclusivas - branco, azul e vermelho, - estavam equipados com rodas escurecidas, acabamentos em vermelho no interior, sistema de som e volante multifuncional.

Ao longo de 13 anos, os modelos Fox, Gol, Saveiro e Polo receberam edições especiais Rock in Rio. (Volkswagen/Divulgação)

Já em 2013, na segunda participação da Volkswagen, o Fox voltou com revestimento de bancos e soleiras exclusivos e retrovisores em acabamento fosco.

Os headliners aumentaram em 2015, quando Saveiro, Gol e Fox receberam edições exclusivas do Rock in Rio. Pela primeira vez, a Saveiro, baseada na versão Highline Cabine Dupla, foi equipada com os revestimentos exclusivos do evento, faixa alusiva na lateral e lanternas escurecidas.

No interior, sistema de som mais potente com volante multifuncional acompanhava as pedaleiras esportivas e os detalhes em vermelho no painel.

Com informações da Volkswagen.

