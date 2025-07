SUV britânico

Mini JCW Countryman ALL4 Exclusive chega ao Brasil; preço parte de R$ 370.990

Nova versão do utilitário esportivo estreia com motor 2.0 turbo de 317 cv, rodas de 19” com design exclusivo e interior minimalista

Publicado em 24 de julho de 2025 às 16:00 - Atualizado em 3 horas

A versão Exclusive tem rodas de 19” pretas com design exclusivo e não possui faixas na carroceria. Crédito: BMW Group/Divulgação

A Mini iniciou as vendas do JCW Countryman ALL4 Exclusive, que já havia sido apresentado durante o Festival Interlagos deste ano. À venda nas concessionárias por R$ 370.990, o SUV vem equipado com um motor 2.0 turbo, que entrega até 317 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. >

Com o conjunto mecânico, que inclui ainda câmbio automático de dupla embreagem de sete velocidades e tração integral, o SUV é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos – com velocidade máxima de 250 km/h.>

No visual, alguns dos destaques da versão Exclusive são as rodas de 19” pretas com design exclusivo e a carroceria sem faixas. O interior do modelo, com design minimalista, inclui esquema de cores vermelho e preto no painel, ao longo dos painéis das portas e nos bancos, que também contam com ajustes elétricos. >

No centro do painel, fica o painel de instrumentos OLED de 240 mm de diâmetro que atua como painel de instrumentos e central multimídia. O modelo é compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio e vem equipado com o novo Mini Operating System 9, que permite que todas as funções do veículo sejam operadas por meio do toque ou do assistente de voz. O sistema de som é assinado pela Harman Kardon e conta com 12 alto-falantes e 365 watts de potência.>

>

Além disso, a nova versão do Countryman oferece, de série, assistentes de direção e de estacionamento, que incluem funções como alerta de mudança de faixas, detecção de ponto cego, alerta de colisão traseira, sensores de estacionamento, câmera de ré com visão panorâmica, assistente de estacionamento, dentre outras funções.>

O modelo também tem compatibilidade com o Mini App, que possibilita ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancá-lo, acender os faróis e acionar a ventilação. Com o sistema, é possível verificar ainda o status do carro – caso haja alguma porta ou janela aberta –, ter informações sobre quilometragem, autonomia, manutenções e serviços, entre outras funcionalidades.>

As 10 opções de cores disponíveis para a carroceria são: Cinza Melting, Vermelho Chili, Verde British, Preto Midnight, Branco Nanuq, Azul Slate, Azul Blazing, Azul Sunset, Cinza Legend e Verde Smokey. Já para o teto, as opções são preto ou a mesma cor da carroceria, enquanto no interior o revestimento é sempre preto com detalhes vermelhos.>

*Com informações da Mini do Brasil. >

