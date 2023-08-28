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Correndo por fora

Volkswagen lança linha Saveiro 2024 sem grandes novidades

Picape compacta da montadora alemã ganha um discreto facelift na grade frontal e uma pequena mudança na traseira; preços partem de R$ 95.770
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

28 ago 2023 às 17:38

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 17:38

Volkswagen Saveiro 2024
Com o preço inicial de R$ 95.770, a Volkswagen parece querer focar na questão de menor custo-benefício Crédito: Volkswagen/Divulgação
Contrariando as expectativas de uma grande mudança - assim como a Chevrolet fez com a Montana - a Volkswagen anunciou a linha 2024 da Saveiro, sem qualquer mudança significativa para a picape compacta. Atualmente na quinta geração, a picape, que completa 41 anos de produção ininterrupta, ganhou um facelift para deixá-la com ares mais modernos. Mas a impressão que fica é de que a picape está na contramão do que as outras de sua categoria têm feito.
Com o preço inicial de R$ 95.770, a Volkswagen parece querer focar no custo-benefício, já que a própria montadora destaca esse quesito. O preço de partida da Fiat Strada Endurance (cabine simples) é de R$ 100.999 (cabine simples).
Mas quando se compara a fala de potência, é a pequena da Volkswagen que leva vantagem: são 116 cv com torque de 16,1 kgfm com câmbio manual de cinco marchas, contra 107 cv e 14,2 kgfm da Strada também de câmbio manual.
Volkswagen Saveiro 2024
Na dianteira, o capô ficou mais alto e com linhas marcadas, conectando-se ao para-choque, que recebe nova grade Crédito: Volkswagen/Divulgação
Mas não é só no comparativo de preços que a montadora quer focar, já que ela quer estabelecer que sua picape é a melhor opção para o trabalho, algo que a Strada levemente se distanciou com a nova geração, virando também uma opção de carro de passeio.
Segundo a Volkswagen, o diferencial da Saveiro está no “impacto no bolso do proprietário: ao realizar a soma de todas as despesas de propriedade do modelo, como combustível gasto no mês, as revisões programadas, cotação de seguro, substituição de itens consumíveis (como pastilhas de freio, por exemplo) e o próprio preço do carro, ela está posicionada abaixo da concorrência.”

Novidades

Volkswagen Saveiro 2024
Ao todo, a Saveiro conta com quatro versões Crédito: Volkswagen/Divulgação
Para não falar que a Saveiro não trouxe novidades, ela ganhou novas proporções. Na dianteira, o capô ficou mais alto e com linhas marcadas, conectando-se ao para-choque, que recebe nova grade com friso cromado entre os faróis. Estes ganham detalhe cromado na assinatura.
Nas laterais, os para-lamas contam com detalhes em relevo no arco de roda. As versões de entrada recebem novas rodas de aço de 15 polegadas com calotas escurecidas.
A tampa da caçamba conecta novas lanternas com design escurecido na traseira e faixa em preto fosco horizontal que recorta a traseira e o escrito Saveiro escurecido (exclusivo para as versões Trendline e Extreme). O para-choque ganhou vincos laterais e sua parte inferior tem um aspecto mais robusto. O modelo ainda ganhou 100 mm de altura livre do solo na sua suspensão dianteira.

Versões

Volkswagen Saveiro 2024
Volkswagen quer posicionar a Saveiro como veículo de trabalho Crédito: Volkswagen/Divulgação
Ao todo, a Saveiro conta com quatro versões: a de entrada, Robust Cabine Simples e Robust Cabine Dupla, a intermediária Trendline Cabine Simples, e a nova Extreme Cabine Dupla.
Segundo a montadora, todas as versões passam a contar, de série, com itens exclusivos no segmento: sensor de estacionamento traseiro, ESC (controle eletrônico de estabilidade), Hill Hold Control (Assistente de Partida em rampa) e freio a disco nas quatro rodas.
Ao todo, são cinco cores disponíveis: Cinza Oliver (exclusiva para Trendline e Extreme) e Cinza Moonstone (exclusiva para Extreme), novidades para 2024, além de Preto Ninja, Prata Sirius e Branco Cristal.

Aventureira

Volkswagen Saveiro 2024
Versão Extreme traz elementos aventureiros e é a topo de linha Crédito: Volkswagen/Divulgação
A aventureira Extreme é a versão topo da picape, herdado da irmã maior, a Amarok: por fora, ela ganha novas cores de acabamento, emblema em preto piano na coluna B alusivo à versão, adesivos no capô e laterais, e faixa em preto fosco que conecta as lanternas na tampa traseira.
A versão conta com uma versão exclusiva de rodas de 15” polegadas pintadas em preto piano e acabamento diamantado. O rack de teto se une ao santantônio e a sua caçamba ela vem com capota marítima.
Por dentro, os bancos são revestidos em couro com detalhes em Cinza Oliver, assim como os painéis e apoio de braço nas portas. No encosto, o escrito Extreme reforça o nome da versão. O painel recebe friso com acabamento em aço escovado e novo grafismo no painel de instrumentos.
De série, a versão já conta com multimídia Composition Touch com conexão Apple Carplay e Android Auto, quatro alto falantes, câmera de ré, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, faróis de neblina, indicador de controle da pressão dos pneus e volante multifuncional em couro.
O pacote opcional Tech oferece botão off-road, que inclui HDC (Hill Descent Control), retrovisor fotocrômico, piloto automático, sensores de chuva e crepuscular.
Com informações da Volkswagen.

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