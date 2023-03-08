Concorrência com Montana faz Fiat baixar preços da Strada

Apesar de ter como alvo a Fiat Toro, a Chevrolet Montana já fez com que a Strada, líder de vendas no segmento (e de emplacamento de veículos no ano passado, com 112.456 unidades), também se movimente para manter sua posição. A montadora italiana anunciou nesta quarta-feira (8) redução de preços em até R$ 5 mil.
A maior redução foi com a intermediária Volcano, em que tanto a versão manual quanto a automática estão custando R$ 5 mil a menos: R$ 110.990 e R$ 117.990. Já a Freedom Cabine Dupla (CD) saiu de R$ 111.990 para R$ 108.990, um desconto de R$ 3 mil.
A versão topo de linha, a Ranch passou a custar R$ 125.990, uma diminuição de R$ 2 mil. O mesmo valor reduzido também se aplica a Freedom Cabine Plus, que ficou R$ 108.990 e a Endurance Cabine Plus, versão de entrada que agora custa R$ 97.990.
Além disso, foram feitas adequações de conteúdo, trazendo alterações nos pacotes de opcionais para atender às demandas do mercado, segundo a montadora. Quem adquirir a Endurance, por exemplo, pode deixar a picape mais completa com vidros e travas elétricos, brake light, comando elétrico na tampa do combustível, fechadura elétrica da caçamba e alarme, inclusos no Pack Comfort por R$ 1.750.
Outro pacote anunciado pela Fiat é o Design Tech para a Freedom (Cabine Plus e Dupla), que consiste em roda de liga 15” e sensor de estacionamento traseiro por R$ 2.100. Já a Volcano passa a contar com o pacote adicional Volcano Plus, que traz duas configurações uma para cada opção de câmbio.
O pack da 1.3 manual traz câmera de ré, banco de couro, ar condicionado digital automático e wireless charger por R$ 3.500 e a automática também possui câmera de ré, banco de couro, ar condicionado digital automático além de apoio de braço central por R$ 3 mil.
Novos preços da Fiat Strada
- Fiat Strada Endurance 1.4 CS: R$ 97.990
- Fiat Strada Freedom 1.3 CS: R$ 103.990
- Fiat Strada Freedom 1.3 CD: R$ 108.990
- Fiat Strada Volcano 1.3 CD: R$ 110.990
- Fiat Strada Volcano 1.3 AT CD: R$ 117.990
- Fiat Strada Ranch 1.3 AT CD: R$ 125.990
Com informações da Fiat.