  Concorrência com Montana faz Fiat baixar preços da Strada
Compacta entra na briga

Concorrência com Montana faz Fiat baixar preços da Strada

Montadora faz mudança nos pacotes de opcionais para baixar valores e se tornar mais competitiva frente ao lançamento da Chevrolet

Publicado em 08 de Março de 2023 às 15:42

Karine Nobre

Fiat Strada
Fiat Strada: redução de preços chega a R$ 5 mil para a versão intermediária da picape Crédito: Fiat/Divulgação
Apesar de ter como alvo a Fiat Toro, a Chevrolet Montana já fez com que a Strada, líder de vendas no segmento (e de emplacamento de veículos no ano passado, com 112.456 unidades), também se movimente para manter sua posição. A montadora italiana anunciou nesta quarta-feira (8) redução de preços em até R$ 5 mil.
A maior redução foi com a intermediária Volcano, em que tanto a versão manual quanto a automática estão custando R$ 5 mil a menos: R$ 110.990 e R$ 117.990. Já a Freedom Cabine Dupla (CD) saiu de R$ 111.990 para R$ 108.990, um desconto de R$ 3 mil.
A versão topo de linha, a Ranch passou a custar R$ 125.990, uma diminuição de R$ 2 mil. O mesmo valor reduzido também se aplica a Freedom Cabine Plus, que ficou R$ 108.990 e a Endurance Cabine Plus, versão de entrada que agora custa R$ 97.990.
Além disso, foram feitas adequações de conteúdo, trazendo alterações nos pacotes de opcionais para atender às demandas do mercado, segundo a montadora. Quem adquirir a Endurance, por exemplo, pode deixar a picape mais completa com vidros e travas elétricos, brake light, comando elétrico na tampa do combustível, fechadura elétrica da caçamba e alarme, inclusos no Pack Comfort por R$ 1.750.
Outro pacote anunciado pela Fiat é o Design Tech para a Freedom (Cabine Plus e Dupla), que consiste em roda de liga 15” e sensor de estacionamento traseiro por R$ 2.100. Já a Volcano passa a contar com o pacote adicional Volcano Plus, que traz duas configurações uma para cada opção de câmbio.
O pack da 1.3 manual traz câmera de ré, banco de couro, ar condicionado digital automático e wireless charger por R$ 3.500 e a automática também possui câmera de ré, banco de couro, ar condicionado digital automático além de apoio de braço central por R$ 3 mil.

Novos preços da Fiat Strada

  • Fiat Strada Endurance 1.4 CS: R$ 97.990
  • Fiat Strada Freedom 1.3 CS: R$ 103.990
  • Fiat Strada Freedom 1.3 CD: R$ 108.990
  • Fiat Strada Volcano 1.3 CD: R$ 110.990
  • Fiat Strada Volcano 1.3 AT CD: R$ 117.990
  • Fiat Strada Ranch 1.3 AT CD: R$ 125.990
Com informações da Fiat.

