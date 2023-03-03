Emplacamentos no ES têm crescimento de 26% em fevereiro

Todos os segmentos registraram alta de emplacamentos no acumulado do bimestre, em relação a 2022 Crédito: Shutterstock

O mês de fevereiro registrou uma alta de 26,2% de vendas com relação ao período anterior. Mesmo sendo um mês mais curto, fevereiro registrou a comercialização de 5.852 veículos de todos os segmentos, contra 4.637 unidades vendidas em janeiro.

A marca foi superior, inclusive, no comparativo com o mesmo período do ano passado, quando foram vendidas 5.087 unidades, registrando uma alta de 15,04%. No acumulado de 2023 também houve crescimento de 15,79% com 10.489 emplacamentos contra 9.059 no mesmo período em 2022.

“Os emplacamentos de fevereiro de 2023, mesmo com número menos de dias e sem a solução de abastecimento de componentes pelas montadoras, foi um mês superior em 26,2% a janeiro. Todos os segmentos registraram alta no acumulado do bimestre, em relação ao mesmo período em 2022”, observa o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), Riguel Chieppe.

Crescimento nacional

A performance de vendas no Espírito Santo espelhou o cenário nacional, já que houve alta de vendas diárias de 11,16% em relação ao mês de janeiro e crescimento de 14,25% no acumulado do ano, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

“Tivemos apenas 18 dias úteis em fevereiro e conseguimos evoluir 11,16% no volume diário de veículos sobre o resultado de janeiro. Na média, foram emplacadas 12.801 unidades, diariamente, em fevereiro, contra 11.516 unidades em janeiro deste ano. A elevação sobre o ano anterior está muito relacionada ao auge da crise de falta de produtos que atingiu o setor automotivo, principalmente, nos anos de 2021 e 2022”, analisa o presidente da Fenabrave, Andreta Jr.