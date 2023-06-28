Fiat agora mostra os detalhes do interior da picape Titano

Detalhe do volante multimídia com revestimento em couro da Fiat Titano Crédito: DiatDivulgação

A picape média da Fiat que entra na briga por um lugar ao sol nesse segmento teve um novo vídeo com detalhes para manter o interesse no modelo. Batizada de Titano, o modelo é uma “adaptação” da Peugeot Landtrek, picape da montadora francesa que circula em outros países da América Latina, como México, Uruguai e Equador.

No vídeo, que pode ser visto logo abaixo, a Fiat mostra o painel de instrumentos digital da picape, a central multimídia com imagens da câmera de estacionamento com visão 360º, assim como detalhes do console central. É possível ver que o modelo terá, entre algumas funções, bloqueio do diferencial traseiro e Hill Assist Descent Control.

O câmbio automático com botões para acionamento das funções Sport e Eco também aparece no teaser, assim como o seletor dos modos de tração. Os bancos são mostrados também, com acabamento dos assentos em couro e costuras esportivas, além de ajuste elétrico. Para completar, o volante também é em couro e traz o Fiat Script.

A Fiat Titano é mais uma investida do grupo Stellantis, que lançou, na semana passada, a Ram Rampage (com inspiração na Toro). A intenção é clara de dominar o mercado de picapes, que tem ido de vento em popa no Brasil e que, num futuro bem próximo, pode vir a ser o segmento que vai deixar para trás o de SUVs, que ainda está muito bem.

A Fiat já tem duas picapes entre as mais vendidas: a Strada (líder de vendas, inclusive a de veículos mais vendidos), com 41.521 unidades até maio, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), e a Toro, que segue líder como média (apesar dela ser menor do que modelos clássicos como Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger), com 20.877 unidades emplacadas em 2023.

A montadora também colocou no ar o hotsite da Titano, onde interessados poderão se cadastrar para receber detalhes e acessar todos os teasers e informações já publicados.