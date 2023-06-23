Ford vende mais de 2 mil unidades da nova Ranger em 24 horas

A Nova Ranger é oferecida inicialmente nos modelos com motor 3.0 V6 Crédito: Ford/Divulgação

Em uma semana marcada por lançamentos de picapes médias , a Ford também apresentou a nova versão da Ranger, que chega de visual repaginado (aproximando-se mais com a irmã maior F-150), além de uma série de mudanças na sua estrutura, contabilizando 2,7 mil componentes redesenhados e nova motorização.

Com as vendas iniciadas na quinta-feira (22), via plataforma de e-commerce da própria montadora, inicialmente para clientes da marca, a picape média já registrou mais de 2 mil unidades vendidas em 24 horas, somando compradores do Brasil e da Argentina. A partir do dia 26 de junho, a venda será aberta para demais interessados. Os primeiros compradores da picape, disponível nas versões XLT e Limited com motor 3.0 V6, vão receber o veículo em até 60 dias.

“Esse excepcional retorno mostra a confiança dos nossos clientes na marca e no produto. Os proprietários da Ranger já conhecem as qualidades da picape e sabem que na nova geração ela ficou ainda melhor, mudando o patamar da categoria”, afirma Pedro Tadeu Resende, diretor de Vendas e Rede da Ford.

O projeto da nova picape foi feito de forma conjunta pelos centros globais de desenvolvimento da Ford, com a participação da engenharia brasileira. As novidades na picape começam pelo chassi, feito com novo desenho das longarinas e travessas, aço especial e reforços que aumentam em 30% a sua resistência a torções.

As novidades na picape começam pelo chassi, feito com novo desenho das longarinas e travessas Crédito: Ford/Divulgação

A suspensão também é nova. Ela conta com feixes de molas longitudinais de quatro estágios na traseira e possui amortecedores externos à longarina, que permitem uma articulação de eixo 12% maior, de acordo com a marca. A suspensão dianteira, independente, ganhou também um curso 15 mm maior.

A nova Ranger é oferecida inicialmente nos modelos com motor 3.0 V6, transmissão automática de 10 velocidades e tração 4WD, nas versões topo de linha XLT (R$ 289.990) e Limited (R$ 319.990). A Limited conta ainda com um pacote opcional que inclui painel de instrumentos digital de 12,4”, rodas de liga leve de 20” e tecnologias de assistência exclusivas, por mais R$ 20 mil.

Novo motor

Uma das principais novidades está no motor 3.0 V6 Diesel, que traz o maior torque da categoria, de 600 Nm (@ 1.750-2.250 rpm), e potência de 250 cv (@ 3.250 rpm), combinando força e eficiência. Ele tem um consumo combinado de 8,7 km/l (7,5 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada).

O novo V6 a diesel vem acoplado a uma nova transmissão automática de 10 velocidades, também usada no Mustang e na F-150, com conversor de torque e inovações que geraram mais de 20 patentes para a Ford.

A nova Ranger tem transmissão automática de 10 velocidades e tração 4WD Crédito: Ford/Divulgação

Desenvolvida do zero, ela usa algoritmos de troca adaptativa em tempo real para proporcionar um funcionamento suave e eficiente, incluindo os recursos “skip-shift” e “direct downshift.

Além disso, a linha traz também um novo motor 2.0 Diesel de quatro cilindros, versátil e econômico, com 170 cv e torque de 405 Nm (@1.750-2.500 rpm), oferecido nas versões XL e XLS.

Estilo robusto

A Ranger cresceu em tamanho e ganhou uma postura mais agressiva. Ela tem hoje 5.372 mm de comprimento, 2.208 mm de largura, 1.886 mm de altura e uma bitola 50 mm mais larga (1.620 mm).

A frente alta, com capô de estilo “power dome”, é marcada pela grade ampla e faróis de LED em formato de C. Eles são unidos por uma barra central que se conecta ao para-choque em forma de H.

A Ranger cresceu em tamanho e ganhou uma postura mais agressiva Crédito: Ford/Divulgação

Na lateral, as proporções reforçam o perfil robusto da picape, com para-brisa mais inclinado e uma linha de cintura que percorre toda a carroceria. Os arcos de rodas proeminentes e os vincos nas portas realçam a sua musculatura.

A moldura dos vidros traseiros com linhas ascendentes em direção à coluna C é um traço que remete aos SUVs. A versão XLT tem novas rodas de 17”. Na versão Limited, o santantônio na cor da carroceria, o rack de teto, as barras laterais na caçamba e as rodas de 18” ou 20” são itens adicionais de esportividade.

A traseira exibe formas igualmente robustas e funcionais, com degraus embutidos no para-choque para facilitar o acesso à caçamba. A tampa com assistência de abertura é movida sem esforço, suporta 200 kg e pode ser usada como mesa de trabalho. O nome Ranger vem estampado em relevo na tampa.

A linha conta com sete opções de cores: as perolizadas Laranja Jalapão, Azul Belize, Preto Gales e Cinza Moscou; a metálica Prata Geada: e as sólidas Branco Ártico e Vermelho Bari.

Nova cabine

O seu sistema multimídia SYNC 4 tem uma tela em formato vertical Crédito: Ford/Divulgação

Na cabine, a Ranger busca trazer mais conforto e acabamento requintado, além de mais tecnologia embarcada, começando pelo painel digital e a tela central multimídia integrada. Na versão XLT e Limited o painel de instrumentos, personalizável com diferentes informações e gráficos a critério do motorista, tem 8” e no kit opcional, de 12,4”.

O seu sistema multimídia SYNC 4 tem uma tela de 10” na versão XLT e de 12” na Limited, em formato vertical e integrada ao painel, e oferece conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e carregador por indução.

Os recursos do SYNC 4 incluem reconhecimento de voz aprimorado, Bluetooth, comandos de áudio no volante, seis alto-falantes, quatro entradas USB, sistema AppLink para acesso a aplicativos, manual do proprietário digital e acesso a funcionalidades como as câmeras 360°. Na versão Limited, incorpora ainda o navegador off-road, com câmera dianteira e guias que auxiliam a direção em terrenos irregulares.

O câmbio E-shifter e o freio de estacionamento eletrônico liberam espaço no console, ampliando o cockpit. As maçanetas das portas estão integradas aos apoios de braço.

“A cabine teve um ganho dimensional de 5%, o que é significativo e pode ser percebido por todos os passageiros, especialmente no banco de trás. A posição de dirigir é espetacular. É um carro extremamente balanceado, com o melhor conforto e eficiência da categoria”, diz Fábio Sandrin, gerente de Design da Ford América do Sul.

Outra novidade é o ar-condicionado com sistema de recirculação e controle de umidade. Ele inclui saída de ar para o banco traseiro e, na versão Limited, oferece também controle individual para o motorista e o passageiro.

Tecnologias de assistência ao motorista

O painel de instrumentos é personalizável com diferentes informações e gráficos a critério do motorista Crédito: Ford/Divulgação

A nova Ranger traz ainda uma série de tecnologias de segurança ativa e passiva. Esses sistemas contam com o auxílio de cinco câmeras, três radares, sete antenas e 22 sensores ultrassônicos e especiais.

Desde a versão XLT, a picape já vem equipada com: assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, sete airbags, faróis de LED com alto automático, reconhecimento de sinais de trânsito, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, frenagem pós-colisão, câmera de ré e limitador de velocidade.

A picape tem ainda piloto automático adaptativo com stop & go, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, assistente autônomo de frenagem e alerta de tráfego cruzado em marcha a ré, assistente de manobras evasivas, assistente de permanência e centralização em faixa, assistente de cruzamentos e câmeras 360°. Esses itens fazem parte do kit opcional da versão Limited, que traz ainda monitoramento de pressão dos pneu.

Recursos off-road

A traseira exibe formas robustas e funcionais, com degraus embutidos no para-choque Crédito: Ford/Divulgação

Além das opções 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida convencionais, a picape possui o modo 4WD que distribui a tração entre os eixos sob demanda. Sua caixa de transferência eletrônica pode ser acionada tanto pelo botão físico como pela tela do navegador off-road.

Ela está equipada com modos de condução inteligentes, que ajustam o veículo automaticamente para cada situação de uso. A versão XLT dispõe de quatro modos (Normal, Eco, Escorregadio e Rebocar/Transportar) e a Limited acrescenta mais duas (Lama/Terra e Areia).

A direção elétrica ativa oferece assistência progressiva e tem um diâmetro de giro de 12,8 m que facilita as manobras e passa muita confiança, seja com o veículo vazio ou carregado. Seu sistema de freios também foi redimensionado, com discos ventilados na dianteira e na traseira.

A Ranger vem com kit de preparação de reboque com tomada elétrica de 12 pinos e é oferece recursos como controle de oscilação de reboque, assistente de ponto cego com cobertura para trailer, modo de condução específico e um engate com capacidade de 3,1 toneladas como acessório de fábrica.