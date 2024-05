Leve repaginada

Linha 2025 do Volkswagen T-Cross traz mudanças no visual; veja preços

A nova versão do SUV mais vendido do Brasil será comercializada a partir de junho; ele é o primeiro de 16 modelos que a montadora lançará até 2028

Volkswagen T-Cross foi fabricado no Brasil e será exportado para 17 países da América Latina. (Volkswagen/Divulgação)

O T-Cross 2025 foi apresentado nesta quarta-feira (15) pela Volkswagen. Produzido no Paraná sobre a plataforma MQB e com os motores TSI, o novo T-Cross é o primeiro dos 16 carros que a montadora lançará até 2028. O modelo estreia design renovado com nova iluminação externa e melhorias no acabamento interno.

O modelo foi o SUV mais vendido do Brasil em 2023, segundo ados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 72.440 unidades no ano passado e, neste ano, o SUV permanece na liderança da categoria, com 19.082 emplacamentos até o mês de abril.

A linha 2025 do Volkswagen T-Cross começa a ser vendida em junho. De acordo com o CEO da montadora, Ciro Possobom, em cinco anos de mercado, a empresa já comercializou mais de 320 mil unidades do veículo.

“Desde o seu lançamento foram vendidos mais de 320 mil veículos, e fomos líderes no segmento em 2023 e seguimos firmes em 2024, com a certeza que continuaremos essa trajetória”, destaca.

O novo modelo do T-Cross chega com valores a partir de R$ 142.990 para a versão de entrada, com um diferencial de R$ 33.000 para a versão topo de linha. Confira os preços:

T-Cross 200 TSI: R$ 142.990

T-Cross Comfortline: R$ 160.990

T-Coss Highline: R$ 175.990

O T-Cross estreia design renovado com nova iluminação externa e melhorias no acabamento interno. (Volkswagen/Divulgação)

O lançamento passa a disponibilizar de série, para todas as versões, faróis e lanternas traseiras em LED e o sistema multimídia da Volkswagen, o VW Play, que está disponível em todas as configurações, agora com tela semiflutuante.

Em relação à segurança, o pacote ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Motorista) acrescenta assistente de mudança de faixa, detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga.

O Novo T-Cross estreia ainda a cor Cinza Ascot para a versão Highline, sendo exclusiva para o pacote Dark. Além disso, estão disponíveis outras seis opções: Preto Ninja, Branco Puro, Cinza Platinum, Vermelho Sunset, Prata Pyrit e Azul Norway.

Interior atualizado

Os painéis ganharam mais detalhes, com revestimentos suaves ao toque e costura pespontada. (Volkswagen/Divulgação)

O T-Cross é apresentado com mudanças no seu interior. Os painéis ganharam mais detalhes, com revestimentos soft-touch e costura pespontada. O formato do painel também está mais escultural e elaborado.

A aplicação de tecido na ilha central da porta, região conectada à porção inferior do painel, amplia a sensação de conforto. Os detalhes pespontados sobre este tecido valorizam a escultura da peça - estes elementos contemplam as versões Comfortline e Highline.

Além disso, o apoia-braço também é revestido em vinil. Já os bancos foram reformulados, sempre com a inscrição “T-Cross” na parte superior. O porta-malas tem capacidade de 373 litros/420 litros, conforme medição VDA.

Ainda no painel, o VW Play vem com tela de 10,1" e conexão com Apple Carplay e Android Auto. Acionada a partir do VW Play, a seleção do perfil de condução está disponível para as versões Comfortline e Highline.

Motorização e segurança

Os motores 200 TSI estão presentes na versão 200 e Comfortline. Já a versão Highline conta com motores 250 TSI, sempre atrelados ao câmbio automático de seis velocidades.

O novo SUV chega com faróis full LED com assinatura VW LED. (Volkswagen/Divulgação)

Os motores destacam-se pela performance em utilização urbana ou rodoviária. O modelo sai da inércia e chega aos 100 km/h em 8,6 segundos (na configuração 250 TSI) e em 10,0 segundos (nas 200 e Comfortline).

O sistema de frenagem autônomo de emergência com reconhecimento de pedestre estreia em todas as versões, assim como o sensor de fadiga e o alerta sonoro e visual para o uso do cinto de segurança dianteiro e traseiro.

A versão topo de linha Highline oferece como opcional pacote “ADAS”, que inclui assistente de estacionamento (Park Assist), detector de ponto cego com assistente traseiro de saída de vaga e assistente ativo de mudança de faixa (Lane Assist).

Por outro lado, estão disponíveis para todas as versões controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência com detector de pedestre e seis airbags: sendo dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina.

Ainda fazem parte da lista de equipamentos de segurança fixação de assento de criança com sistema Isofix, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e bloqueio eletrônico do diferencial, assistente para partida em subidas, função frenagem de manobra.

Personalização

T-Cross tem novo design e sistema de iluminação mais moderno. (Volkswagen/Divulgação)

Para a versão topo de linha Highline, é possível optar por uma personalização exclusiva, o pacote Dark, que inclui teto e retrovisores pintados na cor Preto Ninja, rack de teto longitudinal na cor preta, rodas de liga 17” escurecidas, logotipias escurecidas na lateral e traseira e pneus seal inside. Esse tipo de pneu pode continuar rodando com segurança mesmo furado, sem que aconteça perda de pressão, tornando a condução mais segura.

Já para a personalização da versão de entrada 200 TSI, está disponível o pacote Interactive, que contempla câmera de ré traseira, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função tilt-down do lado direito, rodas de liga leve de 17” e sensor de estacionamento dianteiro.

Para a Comfortline são dois os pacotes opcionais disponíveis. O Sky View II oferece teto solar panorâmico, espelho retrovisor interno anti-ofuscante automático, sensor de chuva e duas luzes de leitura na frente.

O pacote Design View tem revestimento dos bancos parcialmente em couro, coluna e tetos escurecidos. Para o Highline são três ofertas. Sky View, com teto solar panorâmico e duas luzes de leitura na frente, ADAS, e Pacote Dark, ambos citados anteriormente.

O interior da SUV conta com novos materiais e acabamentos, além de itens de segurança que se destacam no segmento;. (Volkswagen/Divulgação)

Com informações da Volkswagen.

