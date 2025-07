Eficiência energética

Veja quais são os 10 SUVs a combustão mais econômicos do Brasil em 2025

Ranking dos dez utilitários esportivos que “bebem” menos foi feito com base nos dados do Inmetro; critério de escolha foi a quantidade de quilômetros rodados por litro de gasolina

Publicado em 26 de julho de 2025 às 14:44

O principal critério utilizado no ranking foi a quantidade de quilômetros rodados por litro de gasolina. Crédito: Shutterstock

Os SUVs têm ocupado um espaço cada vez maior do mercado automotivo do Brasil, onde os utilitários esportivos já representam mais da metade dos emplacamentos. Pensando nisso, montamos uma lista dos modelos mais econômicos que podem ser encontrados no mercado brasileiro em 2025.>

A lista foi feita com base nos dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, que compila os dados de consumo energético de 697 modelos e versões de veículos leves, fabricados por 35 marcas diferentes. A atualização da lista que levamos em conta foi a de 23 de junho de 2025.>

No ranking, levamos em consideração apenas os modelos a combustão e, como parâmetro principal, utilizamos a quantidade de quilômetros que o carro roda a cada litro de gasolina, na cidade. Quanto maior for esse valor, mais econômico o veículo é considerado.>

O desempenho dos carros movidos a gasolina foi o principal critério que utilizamos para organizarmos os SUVs no top 10, já que este é o combustível mais utilizado no Brasil. E como a maioria dos motoristas dirige dentro do ambiente urbano no dia a dia, a performance dos veículos na cidade foi outro fator priorizado no ranking.>

>

Para determinarmos o que é ou não é um SUV, nos baseamos na definição do próprio Inmetro, que considera o Kwid um utilitário esportivo compacto, enquanto não inclui nesta mesma classificação o Volkswagen Tera e o Honda HR-V, por exemplo.>

Além disso, em casos de modelos que têm mais de uma versão com o mesmo consumo energético, listamos apenas a mais barata. Nos casos em que a versão do modelo não está especificada, todas as configurações da linha utilizam a mesma motorização e têm a mesma eficiência.>

Confira os 10 modelos a combustão mais econômicos da lista:>

1. Renault Kwid

Listado como utilitário esportivo compacto na tabela do Inmetro, o Renault Kwid é o SUV mais econômico do Brasil Crédito: Renault/Divulgação

Motor 1.0 e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 14,6 km/l na cidade e 15,5 km/l na estrada

Consumo etanol: 10,4 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada >

2. Citroën Basalt (Feel 1.0)

O Citroën Basalt fica em segundo lugar, com eficiência de 13,2 km/l na cidade, com gasolina Crédito: Citroën/Divulgação

Motor 1.0 e câmbio manual de 5 marchas

Consumo gasolina: 13,2 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada

Consumo etanol: 9,2 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada >

3. Fiat Pulse (Drive AT)

O Fiat Pulse é o primeiro modelo com câmbio automático da lista Crédito: Fiat/Divulgação

Motor 1.3 e câmbio automático CVT de 7 marchas

Consumo gasolina: 13 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada

Consumo etanol: 8,9 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada >

4. Volkswagen Nivus

O Volkswagen Nivus tem motor 1.0 aspirado e transmissão automática Crédito: Volkswagen/Divulgação

Motor 1.0 e câmbio automático de 6 marchas

Consumo gasolina: 12,4 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada

Consumo etanol: 8,6 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada >

5. Renault Kardian (Evo MT)

Segundo modelo da Renault da lista, a versão de entrada do Kardian tem câmbio manual de 6 marchas Crédito: Renault/Divulgação

Motor 1.0 e câmbio manual de 6 marchas

Consumo gasolina: 12,4 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada

Consumo etanol: 8,6 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada >

6. Volkswagen T-Cross (Comfortline 200 TSI)

O T-Cross, na versão de entrada, vem equipado com um motor 1.0 aspirado e câmbio automático Crédito: Volkswagen/Divulgação

Motor 1.0 e câmbio automático de 6 marchas

Consumo gasolina: 12,1 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada

Consumo etanol: 8,5 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada >

7. Peugeot 2008

O 2008 é o primeiro modelo da lista com motor turbo Crédito: Peugeot/Divulgação

Motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT de 7 marchas

Consumo gasolina: 12 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada

Consumo etanol: 8,5 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada >

8. Hyundai Creta (Comfort)

O Hyundai Creta faz 12 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada, com gasolina Crédito: Hyundai/Divulgação

Motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas

Consumo gasolina: 12 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada

Consumo etanol: 8,4 km/l na cidade e 9 km/l na estrada >

9. Chevrolet Tracker (LT)

Com motor 1.0 turbo, o Tracker faz 11,6 km/l na cidade, quando abastecido a gasolina Crédito: Chevrolet/Divulgação

Motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas

Consumo gasolina: 11,6 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada

Consumo etanol: 8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada >

10. Nissan Kicks Play

Todas as versões do Kicks Play oferecem o mesmo motor 1.6 e a transmissão automática de 6 marchas Crédito: Marco Antonio Teixeira

Motor 1.6 e câmbio automático CVT

Consumo gasolina: 11,3 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada

Consumo etanol: 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada >

