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Crescimento

Produção de veículos sobe 15,1% em janeiro ante janeiro de 2024, revela Anfavea

O ano começou com 171,2 mil veículos vendidos no Brasil, 6% acima do número registrado no mesmo período do ano passado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2025 às 17:35
montadora, fábrica de carro, fábrica de veículos
Produção as montadoras teve o melhor janeiro em quatro anos Crédito: Shutterstock
A produção das montadoras teve crescimento de 15,1% no mês passado, ante igual período de 2024, marcando assim o melhor janeiro em quatro anos. Na comparação com dezembro, houve queda de 7,7% na produção de veículos, com 175,5 mil unidades montadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (10), pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
O ano começou com 171,2 mil veículos vendidos no Brasil, 6% acima do número registrado em janeiro do ano passado. Frente a dezembro, que costuma ser um dos melhores meses do ano, as vendas caíram 33,5%.
“Essa movimentação representa uma elevação de vendas no mercado interno somada ao aumento das exportações, que estimulou as empresas a manter o ritmo elevado de produção. Além disso, essa melhora colabora com a tendência da alta de empregos”, afirma Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.
As exportações também começaram 2025 melhores do que 2024, com 28,7 mil veículos embarcados em janeiro. A alta no comparativo interanual foi de 52,3%. Na comparação com dezembro, houve queda de 8,5% nas exportações.
Outro destaque foram os emplacamentos, que tiveram crescimento de 6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse número, alinhado com a projeção de 2025, representa o terceiro ano consecutivo com vendas em alta e atinge os níveis da indústria pré-pandemia. A participação dos eletrificados em janeiro foi de 10%, a maior da história, segundo a Anfavea.
O balanço da Anfavea mostra ainda que 1,02 mil empregos foram criados nas montadoras em janeiro. O setor veículos agora emprega 108,2 mil trabalhadores.
Com informações da Agência Estado.

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