Como usar o ar-condicionado do carro da forma correta no calor

Uma das dicas para manter o bom funcionamento do ar-condicionado é abrir as janelas do carro antes de ligar o aparelho Crédito: Shutterstock

Atualmente, o ar-condicionado é um item indispensável nos carros, capaz de oferecer mais conforto para motorista e passageiros – principalmente durante o verão. No entanto, o calor também torna ainda mais importante utilizar esse aparelho da maneira correta, para evitar danos ao veículo e até mesmo riscos à saúde.

Segundo os gerentes de serviços da Contauto, Michel Rodrigues e Fábio de Almeida, é essencial realizar manutenções periódicas no sistema de ar-condicionado do carro e a troca do filtro de ar, de preferência a cada 10 a 20 mil quilômetros rodados – valores que podem variar de acordo com o uso do veículo.

Eles explicam que a obstrução do filtro pode causar danos ao ar-condicionado do veículo, podendo forçar o compressor e encurtar a vida útil do sistema. Além de evitar o prejuízo financeiro que a falta de manutenção pode causar ao proprietário, manter a limpeza e a manutenção do equipamento também ajuda a prevenir impurezas no ar que vai estar circulando dentro do veículo.

Com a manutenção em dia, o motorista pode ficar tranquilo para utilizar o ar-condicionado do veículo, mas deve se atentar a algumas dicas importantes que os especialistas destacam para garantir o melhor desempenho possível do aparelho.

Como usar corretamente o ar-condicionado

Antes mesmo de ligar o veículo, Michel destaca que é importante deixar o carro estacionado em um local com sombra sempre que possível, para que ele não aqueça demais internamente, o que pode exigir um esforço maior do ar-condicionado para abaixar a temperatura.

Além disso, o gerente explica que, ao entrar no veículo e dar partida – ou antes mesmo antes, se possível –, o motorista deve abrir as janelas para deixar o ar quente sair e, após alguns minutos, ligar o ar-condicionado em uma temperatura de 21 a 24 graus.

“Começar com uma temperatura mais alta e ir abaixando gradualmente ajuda com o consumo de combustível, porque você exige menos do veículo. O ar-condicionado do carro funciona como o que temos em casa, então, se o ambiente está mais quente e você configurar uma temperatura muito baixa, isso vai exigir mais do motor", explica.

Outra dica importante que os especialistas dão é sobre os modos de funcionamento do ar-condicionado. Em situações de engarrafamento, por exemplo, o ideal é utilizar o modo de recirculação – geralmente representado pela figura de um carro com uma seta no interior.

Essa função impede que o ar externo entre na cabine do veículo, sendo útil também em situações de mau cheiro, poeira, entre outros, além de permitir que o ar-condicionado arrefeça mais rapidamente o interior do carro.

No entanto, é importante destacar que essa função não deve ser utilizada por muito tempo, preferencialmente por mais de 10 minutos. Isso porque é essencial renovar o ar que circula dentro do veículo e evitar nele o acúmulo de gás carbônico, que em altas concentrações pode causar sonolência.