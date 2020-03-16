Como manter a pintura do carro com cara de nova após o verão

Pintura do carro ajuda a proteger a lataria Crédito: divulgação

Durante o verão, fortes chuvas, grande exposição aos raios solares e maresia podem comprometer a qualidade da pintura do carro. Mas, alguns cuidados ajudam a recuperá-la e deixá-la com cara de nova após a estação mais quente do ano.

Engana-se quem pensa que a tinta do carro é só para deixá-lo bonito. Também serve para proteger a lataria. Por isso, toda vez que há um amassado ou um arranhão, essa proteção é removida, afirma o diretor da Oficina Renova, Fábio Tessarolo. Por isso, é preciso ficar atento.

Após a exposição às intempéries, o sócio-proprietário da Refast, Rodrigo Rocon, sugere o polimento para deixar a pintura brilhante novamente e garantir que ela continue atuando de forma eficiente.

Quem deixa o carro debaixo de árvore e percebe que há seiva ou fezes de pássaros na lataria, a orientação é lavar imediatamente. Leve sempre uma garrafa de água no carro para essas situações, orienta.

Além disso, fatores naturais, como sol, chuva, maresia e chuva ácida podem causar danos e afetar diretamente a pintura do automóvel. Isso acontece porque tudo que possui composição ácida corrói a tinta e, em casos mais graves, até o verniz, explica Rodrigo Rocon. Nessas situações extremas, só a pintura vai resolver, completa.

Prevenção

Para proteção geral, Roncon sugere o uso da tecnologia de proteção de pintura nanocerâmica. Ela previne arranhões e protege dos raios ultravioletas. Ele também orienta que o veículo fique guardado em garagem coberta e, na rua, em local com pouca passagem de pedestre, para evitar arranhões e amassados.

Visitar uma oficina de confiança periodicamente previne o desgaste da pintura e pode até salvar o dono do veículo de um gasto maior. Profissionais qualificados poderão usar materiais que protegem a lataria, como uma cera protetora.