Cristalizar para-brisa ajuda a aumentar segurança

O produto usado no para-brisa é à base de silicone. Ele impede que a gordura e a sujeira atrapalhem a visibilidade do motorista. Crédito: Freepik

Clima e limpeza do para-brisa são alguns dos vários fatores que interferem diretamente na visibilidade dos motoristas no dia a dia. Afinal de contas, nos períodos de chuva, é comum se deparar com o contratempo de os vidros ficarem embaçados e sujos.

Para deixá-los impecáveis nessas situações, a técnica da cristalização torna-se uma aliada para ajudar no escoamento de água, impedindo o acúmulo de sujeira.

A cristalização deixa o vidro mais transparente. À base de silicone, o produto utilizado faz uma película bem fina no vidro, deixando-o mais liso, explica Leandro de Assis Valentim, profissional da Impertec, empresa especializada no setor de limpeza profissional de veículos, em Vitória. Oferecido no mercado há cerca de seis anos, esse procedimento interfere na segurança dos motoristas, melhorando a visibilidade.

BENEFÍCIOS

Segundo Leandro, a cristalização dura cerca de três meses e evita que a sujeira e a gordura atrapalhem a nitidez. Como a superfície fica mais lisa, reduz o atrito no vidro. A indicação é que o procedimento seja feito em uma loja especializada, já que o serviço possui garantia, comenta

Além disso, essa técnica garante o aumento da vida útil das palhetas , lembra Fabiano Silva, especialista da Autoglass. Com a cristalização, o motorista passa a usá-las menos. O produto não deixa que os detritos fiquem agarrados, lembra. De acordo com o especialista, também é indispensável mantê-las conservadas para evitar arranhões no para-brisa, que costumam atrapalhar a visão.

Recomendações

Para quem pensa em fazer o procedimento em casa, o profissional aponta que a durabilidade e a eficiência da aplicação podem ficar comprometidas. Alguns cristalizadores exigem uma técnica de descontaminação do vidro antes da aplicação. O mercado até disponibiliza cristalizadores com qualidade inferior, que duram menos, acrescenta.