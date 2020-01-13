Boa postura ao dirigir garante segurança

Motorista coloca o cinto: postura também é essencial para uma direção segura Crédito: Freepik

Manter uma postura completamente ereta por muito tempo pode parecer incômodo. Às vezes, outras posições podem soar mais confortáveis, mas elas irão sobrecarregar partes do corpo e causar danos à saúde. A ergonomia é importante para evitar desgastes.

Quando o corpo fica na mesma posição por muito tempo pode causar lesões. Então, é importante ter uma adaptação para evitá-las, explica o especialista em Medicina do Tráfego Sandro Rotunno.

O médico recomenda atenção ao posicionamento do banco, pois, somente com o ajuste correto é possível uma boa posição. O assento não deve ficar muito inclinado. O motorista deve estar com a coluna ereta e as pernas nem muito esticadas nem muito apertadas. Ter uma boa visão através dos vidros e espelhos também inclui um bom ajuste no banco, orienta.

Dentre as consequências da má postura, Rottuno cita problemas de coluna, dores musculares e até trombose.

SEGURANÇA

O consultor automotivo Luiz Pigozzo explica que os carros de passeio possuem boa ergonomia, dos luxuosos aos populares. As montadoras estão pensando nas diversas estaturas e criando ajustes para banco que garantem boa posição e, consequentemente, a segurança de quem dirige.

O especialista afirma que direção segura está intrínseca à ergonomia. Existem estudos que já comprovaram que uma má postura, além de trazer insegurança na condução, também piora a performance do motorista, complementa.

O cinto de segurança também vai muito além de garantir a vida dos passageiros.Quando você o veste corretamente, ele não te deixa fora do centro do banco. Se a pessoa não usa, ela não senta na posição correta, que fica instável. Se você se movimenta no banco, os espelhos não funcionam mais da forma que estavam ajustados antes de sair e aumenta o número de pontos cegos, explica Pigozzo.