Multa pode ser sinal de futuros acidentes

O olhar atento dos motoristas está intimamente ligado à segurança no trânsito. Para as pessoas que são multadas com demasiada frequência, especialistas alertam sobre a necessidade de rever os hábitos de condução. Afinal, esse comportamento aumenta a probabilidade de desencadear acidentes. A premissa surgiu com a Pirâmide de Heinrich, uma pesquisa da década de 30, confirmada nos anos 60 e depois nos anos 90 por Bird e DuPont, respectivamente.
Os dados mostram que, para cada 30 mil desvios de conduta, como deixar de usar o cinto de segurança ou ultrapassar a velocidade, 3 mil incidentes são causados, como multas e sustos ao volante; 300 acidentes leves com danos materiais; 30 acidentes graves com danos materiais e corporais e um acidente fatal.
O excesso de velocidade é a infração mais cometida no Estado, indica o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Dados do órgão revelam que mais de 351 mil penalidades foram aplicadas entre janeiro e setembro deste ano.
A desatenção é um dos fatores que mais desencadeia acidentes, aponta Rômulo Sanalha, professor de condução e proprietário da autoescola Alternativa. Muitas pessoas deixam de observar de quem é a preferência nas rotatórias e nas vias principais. Elas acham que os próprios problemas são maiores que os dos outros. Tudo isso interfere negativamente no trânsito.
Segundo ele, a pressa também limita a percepção nas vias. É importante levar em consideração que nunca se deve andar com velocidade acima do que é permitido. A direção dos motoristas precisa ser defensiva. Hoje em dia, temos que dirigir 70% pelos outros e 30% por nós mesmos, indica Sanalha.
Números
O porta-voz do órgão destaca ainda que a empatia é indispensável para salvar mais vidas. Precisamos considerar que o trânsito influencia todo mundo direta e indiretamente. As pessoas precisam rever a necessidade de respeitar a vida e focar na preservação dela. Se não tiver violação, ninguém será multado e haverá a redução de lesões corporais, acrescenta George Alves.
De acordo com George Alves, diretor técnico do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), a quantidade elevada de multas pode indicar um ato corriqueiro de violação da legislação de trânsito. Infelizmente, esses condutores colocam em risco as vidas de outros que obedecem às sinalizações, que acabam sendo vítimas de imprudência alheia.
Dados do Detran- ES apontam que quase 120 mil infrações por excesso de até 20% da velocidade foram contabilizadas desde o início do ano. Outros erros frequentes compõem o ranking. São eles: condução do veículo sem licenciamento (17.004), estacionamento em locais proibidos (12.837), direção de veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação (9.643), estacionamento do veículo em desacordo com as condições regulamentadas pela sinalização (8.782) e segurar o celular enquanto dirige (8.029).