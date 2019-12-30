Multa pode ser sinal de futuros acidentes

Excesso de velocidade é a infração mais cometida no ES, com quase 120 mil ocorrências neste ano Crédito: Arquivo AG

O olhar atento dos motoristas está intimamente ligado à segurança no trânsito. Para as pessoas que são multadas com demasiada frequência, especialistas alertam sobre a necessidade de rever os hábitos de condução. Afinal, esse comportamento aumenta a probabilidade de desencadear acidentes. A premissa surgiu com a Pirâmide de Heinrich, uma pesquisa da década de 30, confirmada nos anos 60 e depois nos anos 90 por Bird e DuPont, respectivamente.

Os dados mostram que, para cada 30 mil desvios de conduta, como deixar de usar o cinto de segurança ou ultrapassar a velocidade, 3 mil incidentes são causados, como multas e sustos ao volante; 300 acidentes leves com danos materiais; 30 acidentes graves com danos materiais e corporais e um acidente fatal.

O excesso de velocidade é a infração mais cometida no Estado, indica o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Dados do órgão revelam que mais de 351 mil penalidades foram aplicadas entre janeiro e setembro deste ano.

A desatenção é um dos fatores que mais desencadeia acidentes, aponta Rômulo Sanalha, professor de condução e proprietário da autoescola Alternativa. Muitas pessoas deixam de observar de quem é a preferência nas rotatórias e nas vias principais. Elas acham que os próprios problemas são maiores que os dos outros. Tudo isso interfere negativamente no trânsito.

Segundo ele, a pressa também limita a percepção nas vias. É importante levar em consideração que nunca se deve andar com velocidade acima do que é permitido. A direção dos motoristas precisa ser defensiva. Hoje em dia, temos que dirigir 70% pelos outros e 30% por nós mesmos, indica Sanalha.

Números

O porta-voz do órgão destaca ainda que a empatia é indispensável para salvar mais vidas. Precisamos considerar que o trânsito influencia todo mundo direta e indiretamente. As pessoas precisam rever a necessidade de respeitar a vida e focar na preservação dela. Se não tiver violação, ninguém será multado e haverá a redução de lesões corporais, acrescenta George Alves.

De acordo com George Alves, diretor técnico do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), a quantidade elevada de multas pode indicar um ato corriqueiro de violação da legislação de trânsito. Infelizmente, esses condutores colocam em risco as vidas de outros que obedecem às sinalizações, que acabam sendo vítimas de imprudência alheia.