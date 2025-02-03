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Vendas globais

Toyota segue como maior montadora do mundo, apesar de queda nas vendas em 2024

Montadora japonesa disse que as vendas mundiais do seu grupo caíram 3,7%, para 10,8 milhões de veículos no ano passado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 18:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2025 às 18:23
Toyota - Planta Indaiatuba
Segundo a Toyota, a produção mundial do seu grupo caiu 7,8% no ano passado, para 10,6 milhões de veículos Crédito: Toyota/Divulgação
A Toyota Motor vendeu 10,8 milhões de veículos globalmente no ano passado, mantendo sua posição como a montadora com mais vendas no mundo. A montadora japonesa disse nesta quinta-feira, 30, que as vendas mundiais do seu grupo caíram 3,7%, para 10,8 milhões de veículos em 2024.
As vendas mais fortes nos EUA e na Europa não compensaram a fraqueza no Japão e na China. A Toyota se beneficiou de uma mudança entre os consumidores nos EUA e alguns outros mercados de veículos totalmente elétricos para carros híbridos.
No início deste mês, a rival Volkswagen revelou que as entregas de carros do seu grupo caíram 2,3%, para 9,03 milhões em 2024, pois enfrentou intensa competição na China.
A Toyota disse que a produção mundial do seu grupo caiu 7,8% no ano passado, para 10,6 milhões de veículos, arrastada por declínios na China e no Japão.

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