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Novo ciclo de investimentos

Toyota vai investir R$ 11 bilhões no Brasil, diz Alckmin

De acordo com a postagem feita nas redes sociais do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o aporte vai gerar 2 mil empregos e dar origem a novos produtos

Publicado em 05 de Março de 2024 às 15:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2024 às 15:27
Toyota - Planta Indaiatuba
A Toyota está desenvolvendo novos modelos híbridos flex, e o primeiro tem lançamento previsto para o início de 2025 Crédito: Toyota/Divulgação
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Toyota vai iniciar um novo ciclo de investimentos no Brasil. A informação foi divulgada no domingo (3) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O aporte será de R$ 11 bilhões.  De acordo com a postagem feita nas redes sociais de Alckmin, o aporte vai gerar 2.000 empregos e dar origem a novos produtos.
A montadora japonesa está desenvolvendo novos modelos híbridos flex, e o primeiro tem lançamento previsto para o início de 2025. Será o SUV compacto Yaris Cross, que poderá rodar com etanol, gasolina e eletricidade.
Esse modelo foi anunciado em abril de 2023 junto com um outro investimento, de R$ 1,7 bilhão. Com o novo aporte, a marca deve renovar e ampliar seu portfólio de produtos no Brasil, incluindo a atualização da linha Corolla.
O anúncio oficial será feito nesta terça (5), quando a Toyota irá detalhar a nova estratégia. Espera-se por lançamentos como uma nova picape de porte médio para competir com Fiat Toro, RAM Rampage e Ford Maverick.
A montadora japonesa se junta a Renault, Volkswagen, Hyundai e General Motors, que já anunciaram novos investimentos neste ano. Espera-se ainda pelo aporte do grupo Stellantis, que promete ser um dos maiores já registrados na indústria automotiva nacional.

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