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Carros elétricos

Empresa capixaba entra na briga com BYD por antiga fábrica da Ford na Bahia

O empresário Flávio Figueiredo Assis, da nacional Lecar, apresentou uma proposta ao governo da Bahia após visita à planta para a compra de esteiras e robôs que estão desativados

Publicado em 04 de Março de 2024 às 11:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2024 às 11:09
Model 459 é o carro da Lecar que começa a ser produzido ao fim do ano
Model 459 é o carro da Lecar que começa a ser produzido ao fim do ano Crédito: Divulgação
SÃO PAULO, SP - A montadora chinesa BYD ganhou um concorrente de última hora na disputa pela complexo industrial da Ford, em Camaçari (BA). O empresário Flávio Figueiredo Assis, da nacional Lecar, apresentou uma proposta ao governo da Bahia.
Tudo começou com uma visita feita à antiga fábrica para compra de robôs e esteiras que estão desativadas. Assis vai usar parte do equipamento que pertenceu à Ford em sua futura montadora de carros elétricos.
"Lá descobri que o processo de venda da fábrica da fábrica ainda estava aberto", afirma o empresário, que ainda procura o melhor lugar para suas linhas de montagem.
Assis verificou que o aviso de chamamento público feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia estava aberto até a última quarta-feira (28). A fábrica hoje pertence ao Estado do Bahia. O documento diz que a BYD havia manifestado interesse no complexo industrial de Camaçari, mas havia margem para outra proposta.
De acordo com o texto, outros interessados poderiam "manifestar interesse em relação ao imóvel indicado e/ou apresentar impedimentos legais à sua disponibilização, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir desta publicação". Assis aproveitou a brecha e elaborou uma proposta.
O complexo tem 4,7 milhões de metros quadrados, com 314,8 m² de área construída. Originalmente, a capacidade produtiva era de até 400 mil carros por ano. O dono da Lecar pretende adquirir o espaço para construir o futuro hatch elétrico da marca, que deve ter preço abaixo de R$ 100 mil.
A BYD já está ciente da proposta e prepara uma resposta oficial à investida da Lecar. Pessoas ligadas à montadora chinesa acreditam que nada irá mudar nas negociações, e que a estratégia de Assis é uma jogada de marketing. O empresário, contudo, vê um bom negócio, já que os valores envolvidos são atraentes.
"Todos os equipamentos estão em ótimo estado de conservação. Esses maquinários irão agilizar a produção dos carros", diz Assis, que está preparando um material de divulgação da nova empreitada, incluindo a primeira imagem de seu projeto de carro elétrico mais em conta.

Investimento de R$ 3 bilhões

A montadora chinesa já anunciou um investimento de R$ 3 bilhões na Bahia. No fim de janeiro, a BYD entregou um SUV elétrico para a Presidência da República. Os executivos da empresa foram recebidos pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada e confirmaram para o fim do ano o início da produção em Camaçari.
Já os futuros veículos da Lecar seguem em fase de desenvolvimento e homologação. Antes do modelo compacto, está previsto o sedã médio 459. Assis espera lançar o primeiro modelo ainda em 2025.

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