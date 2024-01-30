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Nova realidade

Os principais desafios enfrentados pelos carros híbridos e elétricos

Veículos 100% eletrificados ou que possuem motor elétrico e a combustão já são realidade no mercado e estão cada vez mais presentes no dia a dia do brasileiro

Públicado em 

30 jan 2024 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

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Autonomia x abastecimento com combustível: um dos aspectos que precisa ser analisado antes de ter um carro eletrificado Crédito: Shutterstock
Pouco tempo atrás os carros híbridos e elétricos eram vistos como uma tendência e, de certo modo, até meio distante para muitas pessoas. Porém, isso mudou. Os veículos 100% eletrificados ou que possuem um motor elétrico e outro a combustão já são realidade no mercado e estão cada vez mais presentes no dia a dia do brasileiro.
Um exemplo disso é a quantidade de veículos rodando para aplicativos de locomoção. Fato é que comerciais e mídia estão bastante fortes na cabeça do consumidor. Mas será que a realidade desse tipo de veículo é tão encantadora como tem sido sempre divulgado?
Uma coisa que aprendi é que ponderar em qualquer assunto sempre se faz necessário. E em relação aos veículos híbridos e elétricos não é diferente. Por isso, listo alguns desafios que ainda existem para que você tenha consciência e isso te ajude na hora de optar ou não por um veículo com esse tipo de tecnologia.

01

Produção e descarte das baterias

Um dos principais argumentos sobre automóveis híbridos e elétricos é relacionado ao meio ambiente, visto que, no caso dos híbridos, a emissão de gases é bem menor do que nos veículos a combustão e nos elétricos não há emissão. Porém, na contramão disso existe a produção das baterias de lítio. Para se fabricar esse tipo de material existe um dano considerável ao meio ambiente, assim como no seu descarte. O ponto-chave é que não há uma informação clara sobre esses aspectos, visto que tudo é muito novo. Porém,  esse tipo de informação é importante.

02

Desenvolvimento de energia limpa

Ainda falando do aspecto meio ambiente, a maior parte esmagadora do volume de energia elétrica no Brasil é proveniente de hidrelétricas. A questão é o impacto ambiental causado por uma hidrelétrica que muda completamente todo o ecossistema do local que ela é implementada.

03

Autonomia das baterias

A praticidade em se abastecer um carro a combustão num posto de gasolina ainda faz a maioria das pessoas optarem por um veículo a combustão. E o principal aspecto é relacionado à autonomia das baterias, que ainda é bastante pequena, visando essa praticidade na cabeça do consumidor.

04

Pontos de recarga

Ainda existe uma quantidade extremamente limitada de pontos de recarga.

05

Tempo de vida e custo de bateria

Falta informação clara em relação à vida útil de uma bateria. E em caso de acabar a garantia, qual o valor que uma bateria nova custaria numa necessidade de troca.
Vale frisar que a intenção aqui é apenas informar para que você leitor tenha consciência em relação ao que envolve veículos com essa tecnologia. Outro ponto é que precisamos ter consciência de que veículos com essa tecnologia já são realidade e estão num processo contínuo de evolução.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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