Os principais desafios enfrentados pelos carros híbridos e elétricos

01
Produção e descarte das baterias
Um dos principais argumentos sobre automóveis híbridos e elétricos é relacionado ao meio ambiente, visto que, no caso dos híbridos, a emissão de gases é bem menor do que nos veículos a combustão e nos elétricos não há emissão.
Porém, na contramão disso existe a produção das baterias de lítio. Para se fabricar esse tipo de material existe um dano considerável ao meio ambiente, assim como no seu descarte. O ponto-chave é que não há uma informação clara sobre esses aspectos, visto que tudo é muito novo. Porém, esse tipo de informação é importante.
02
Desenvolvimento de energia limpa
Ainda falando do aspecto meio ambiente, a maior parte esmagadora do volume de energia elétrica no Brasil é proveniente de hidrelétricas. A questão é o impacto ambiental causado por uma hidrelétrica que muda completamente todo o ecossistema do local que ela é implementada.
03
Autonomia das baterias
A praticidade em se abastecer um carro a combustão num posto de gasolina ainda faz a maioria das pessoas optarem por um veículo a combustão. E o principal aspecto é relacionado à autonomia das baterias, que ainda é bastante pequena, visando essa praticidade na cabeça do consumidor.
04
Pontos de recarga
Ainda existe uma quantidade extremamente limitada de pontos de recarga.
05
Tempo de vida e custo de bateria
Falta informação clara em relação à vida útil de uma bateria. E em caso de acabar a garantia, qual o valor que uma bateria nova custaria numa necessidade de troca.