Os principais desafios enfrentados pelos carros híbridos e elétricos

01

Produção e descarte das baterias

Um dos principais argumentos sobre automóveis híbridos e elétricos é relacionado ao meio ambiente, visto que, no caso dos híbridos, a emissão de gases é bem menor do que nos veículos a combustão e nos elétricos não há emissão. Porém, na contramão disso existe a produção das baterias de lítio. Para se fabricar esse tipo de material existe um dano considerável ao meio ambiente, assim como no seu descarte. O ponto-chave é que não há uma informação clara sobre esses aspectos, visto que tudo é muito novo. Porém, esse tipo de informação é importante.

02

Desenvolvimento de energia limpa

Ainda falando do aspecto meio ambiente, a maior parte esmagadora do volume de energia elétrica no Brasil é proveniente de hidrelétricas. A questão é o impacto ambiental causado por uma hidrelétrica que muda completamente todo o ecossistema do local que ela é implementada.

03

Autonomia das baterias

A praticidade em se abastecer um carro a combustão num posto de gasolina ainda faz a maioria das pessoas optarem por um veículo a combustão. E o principal aspecto é relacionado à autonomia das baterias, que ainda é bastante pequena, visando essa praticidade na cabeça do consumidor.

04

Pontos de recarga

Ainda existe uma quantidade extremamente limitada de pontos de recarga.

05

Tempo de vida e custo de bateria