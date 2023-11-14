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Saiba como usar o câmbio automático do seu carro do jeito certo

A utilização incorreta pode acarretar em diversos problemas para o automóvel. Veja o que fazer para evitar dores de cabeça

Públicado em 

14 nov 2023 às 13:53
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Saiba como usar o câmbio automático do seu carro do jeito certo
Você sabe usar o câmbio automático do seu carro de maneira correta? Crédito: Shutterstock
Na última semana falei sobre mitos e verdades em relação aos câmbios automáticos dos carros.
E hoje trago novamente informações sobre o uso desse tipo de câmbio visto que está cada vez mais popular no mercado automotivo. Tanto que a cada dez automóveis comercializados zero quilômetro sete são equipados com câmbio automático.
Você sabe usar o câmbio automático do seu carro de maneira correta? Abaixo segue algumas dicas importantes para você não ter problemas e garantir uma melhor conservação do seu veículo.

01

Manutenção

A revisão preventiva deve ser realizada regularmente. 

02

Troca de marchas

Se o carro estiver no modo automático não mude a marcha com ele em movimento.

03

No trânsito

Não é preciso colocar o câmbio em N a cada parada nos semáforos.

04

Economia

Não engate o ponto morto com o veículo em movimento. Essa atitude aumenta o gasto de combustível.

05

N ou P

Na hora de estacionar o veículo, a forma correta é: parar o carro, colocar no N, puxar o freio de mão, soltar o pé do freio e depois colocar no P, se você coloca o câmbio direto em P sem fazer dessa forma citada o peso do carro fica todo no câmbio aumentando assim o risco de problemas. 

06

No final

A opção P deve ser acionada antes de desligar o veículo, principalmente no caso de estacionar em aclives ou descidas. 
Seguindo as dicas acima você com certeza irá prevenir muitos problemas possíveis no câmbio do seu carro e terá o melhor consumo de combustível possível.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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