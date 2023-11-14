Saiba como usar o câmbio automático do seu carro do jeito certo

01
Manutenção
A revisão preventiva deve ser realizada regularmente.
02
Troca de marchas
Se o carro estiver no modo automático não mude a marcha com ele em movimento.
03
No trânsito
Não é preciso colocar o câmbio em N a cada parada nos semáforos.
04
Economia
Não engate o ponto morto com o veículo em movimento. Essa atitude aumenta o gasto de combustível.
05
N ou P
Na hora de estacionar o veículo, a forma correta é: parar o carro, colocar no N, puxar o freio de mão, soltar o pé do freio e depois colocar no P, se você coloca o câmbio direto em P sem fazer dessa forma citada o peso do carro fica todo no câmbio aumentando assim o risco de problemas.
06
No final
A opção P deve ser acionada antes de desligar o veículo, principalmente no caso de estacionar em aclives ou descidas.