Mitos e verdades sobre carros com motor flex

verdade
Gasolina rende mais que o etanol
Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente.
Você não precisa acabar com um tipo de combustível para abastecer com o outro.
mito
Em um carro zero, a gasolina deve ser utilizada no primeiro abastecimento
O sistema flex consegue identificar com qual tipo de combustível o carro foi abastecido e faz todas as configurações necessárias para que o veículo continue funcionando normalmente.
Assim como no tópico anterior, o sistema flex identifica com qual tipo de combustível o carro foi abastecido. Dessa forma, o próprio sistema faz todas as configurações necessárias para que o veículo funcione normalmente.
Andar com o combustível na reserva leva impurezas para o motor, prejudica o desempenho e pode queimar a bomba de combustível. Em caso de pane seca, você também pode ser multado e perder pontos na carteira de motorista.
Um litro de gasolina tem aproximadamente 30% a mais de energia do que o etanol e é mais denso. Isso faz com que o motor consuma, em média, 30% menos, se compararmos com o etanol.
Esse tipo de motor é configurado para receber etanol ou gasolina, sem distinção.
Algumas montadoras recomendam apenas que o carro seja abastecido com gasolina de vez em quando. Ela ajuda na limpeza dos bicos injetores.
Vale mais uma vez registrar que os carros com motor flex recebem qualquer tipo de combustível em qualquer proporção.