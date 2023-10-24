Mitos e verdades sobre carros com motor flex

verdade

Gasolina rende mais que o etanol

Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente. Você não precisa acabar com um tipo de combustível para abastecer com o outro.

mito

Em um carro zero, a gasolina deve ser utilizada no primeiro abastecimento

O sistema flex consegue identificar com qual tipo de combustível o carro foi abastecido e faz todas as configurações necessárias para que o veículo continue funcionando normalmente.

Assim como no tópico anterior, o sistema flex identifica com qual tipo de combustível o carro foi abastecido. Dessa forma, o próprio sistema faz todas as configurações necessárias para que o veículo funcione normalmente.

Andar com o combustível na reserva leva impurezas para o motor, prejudica o desempenho e pode queimar a bomba de combustível. Em caso de pane seca, você também pode ser multado e perder pontos na carteira de motorista.

Um litro de gasolina tem aproximadamente 30% a mais de energia do que o etanol e é mais denso. Isso faz com que o motor consuma, em média, 30% menos, se compararmos com o etanol.

Esse tipo de motor é configurado para receber etanol ou gasolina, sem distinção. Algumas montadoras recomendam apenas que o carro seja abastecido com gasolina de vez em quando. Ela ajuda na limpeza dos bicos injetores.