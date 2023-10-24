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Mercado automotivo

Mitos e verdades sobre carros com motor flex

O primeiro modelo com motor flex foi o Volkswagen Gol 1.6. Vinte anos já se passaram e essa tecnologia, atualmente, está em mais de 90% dos veículos comercializados no país

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 01:59

Públicado em 

24 out 2023 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente
Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente Crédito: Shutterstock
Os carros com motor flex começaram a ser produzidos no Brasil em 2003. O primeiro modelo foi o Volkswagen Gol 1.6. Vinte anos já se passaram e essa tecnologia, atualmente, está em mais de 90% dos veículos comercializados no país.
Você sabe o que é mito ou verdade quando o assunto é motor flex?
Confira abaixo o que preparei sobre o tema:

verdade

Gasolina rende mais que o etanol

Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente. Você não precisa acabar com um tipo de combustível para abastecer com o outro.

mito

Em um carro zero, a gasolina deve ser utilizada no primeiro abastecimento

O sistema flex consegue identificar com qual tipo de combustível o carro foi abastecido e faz todas as configurações necessárias para que o veículo continue funcionando normalmente.
Assim como no tópico anterior, o sistema flex identifica com qual tipo de combustível o carro foi abastecido. Dessa forma, o próprio sistema faz todas as configurações necessárias para que o veículo funcione normalmente.
Andar com o combustível na reserva leva impurezas para o motor, prejudica o desempenho e pode queimar a bomba de combustível. Em caso de pane seca, você também pode ser multado e perder pontos na carteira de motorista.
Um litro de gasolina tem aproximadamente 30% a mais de energia do que o etanol e é mais denso. Isso faz com que o motor consuma, em média, 30% menos, se compararmos com o etanol.
Esse tipo de motor é configurado para receber etanol ou gasolina, sem distinção. Algumas montadoras recomendam apenas que o carro seja abastecido com gasolina de vez em quando. Ela ajuda na limpeza dos bicos injetores.
Vale mais uma vez registrar que os carros com motor flex recebem qualquer tipo de combustível em qualquer proporção.
E, você? Está cuidando bem do motor flex do seu carro?

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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