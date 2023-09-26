Vale a pena comprar um carro usado de locadora?

No mercado de usados e seminovos há veículos de ótima qualidade e outros de má qualidade Crédito: Shutterstock

Uma dúvida bastante comum no mercado automotivo é sobre os carros de locadora. Afinal, é seguro e vantajoso comprar um carro que era de locadora e que está disponível para compra?

A resposta é: depende.

Antes de explicar essa questão, é importante entender que até o mês de agosto, os carros adquiridos por locadoras representam 20% do montante total dos emplacamentos neste período. Ou seja, estamos falando de quase 270 mil veículos adquiridos por locadoras nesse período. Esse percentual foi ainda maior em 2022 chegando a 33% do montante de veículos emplacados no ano.

Esses veículos, depois de serem usados para aluguel, são destinados para venda, seja pela própria locadoras, seja por revendedores que adquirem esses veículos. Ou seja, vários dos carros usados que estão disponíveis para serem comprados no mercado já foram de locadoras.

Então, voltando à pergunta inicial, se vale ou não a pena comprar um carro nesta condição, eu digo que depende do carro, assim como quando você vai comprar qualquer outro veículo usado. Ou seja, no mercado de usados e seminovos temos veículos de ótima qualidade e outros de má qualidade.

É fundamental, ao pensar em adquirir um carro usado ou seminovo, que uma checagem estrutural do veículo seja feita para saber se o mesmo já sofreu algum tipo de colisão. Uma vistoria mecânica completa também é fundamental, além de toda checagem de documentação do veículo.

Outro aspecto importante é ficar atento em relação a carros mais novos com menos tempo de uso, visto que pelo tempo, o veículo poderia estar na garantia de fábrica. Porém, na maioria das vezes, as locadoras não revisam carros nas autorizadas das marcas, fazendo com que o veículo perca a garantia. Por isso, é improvável verificar as revisões no manual do carro, além de confirmar essa informação na autorizada.