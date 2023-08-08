Três opções de SUVs usados de 7 lugares até R$ 115 mil

Famílias com mais de cinco integrantes necessitam de veículos espaçosos e com uma quantidade maior de assentos Crédito: Shutterstock

Existe uma categoria de carros que, além de não oferecer tantas opções no mercado, são veículos de valor agregado mais alto. Porém, independente do poder aquisitivo, várias pessoas necessitam de veículos dessa categoria. Estou falando dos veículos de sete lugares,

Famílias com mais de cinco integrantes, necessariamente, necessitam de veículos espaçosos e com uma quantidade maior de assentos do que o convencional cinco lugares. Contudo, existem algumas dificuldades em se encontrar o veículo certo, que será uma solução e não uma bomba nas mãos de quem adquirir.

Essa dificuldade se dá pela pouca quantidade de opções que o mercado oferece, além do valor agregado ser mais alto. Com isso, as opções, de maneira geral, dentro de uma faixa de investimento mais acessível para população, acabam sendo escassas. E, muitas vezes, são veículos com pouco histórico de manutenções preventivas e com quilometragem mais alta.

Sendo assim, hoje quero apresentar para você, leitor de A Gazeta, três boas opções de SUVs de 7 lugares com teto de investimento de R$ 115 mil.

Kia Sorento V6 3.5 4x4 2015

O Kia Sorento é um SUV bem equipado com itens essenciais de segurança Crédito: Kia/Divulgação

Das três opções que selecionei, o Kia Sorento é o de valor mais acessível, em média encontramos esse SUV por algo em torno de R$ 105 mil. Isso acontece pelo ano do modelo ser de 2015, visto que no ano posterior as opções desse SUV da Kia já extrapolam os R$ 140 mil.

O Kia Sorento é um SUV bem equipado com itens essenciais de segurança como controle de tração e estabilidade e airbags frontais, laterais e de cortina. Vem com um câmbio automático de seis marchas e motor seis cilindros em V de 278 cavalos de potência e torque de 34,2 kgfm, são exatas 3.470 cilindradas no motor.

O consumo urbano gira em torno de 6,3 km/l enquanto o rodoviário fica em torno de 8 km/l. A velocidade máxima é de 210 km/h e faz de 0 a 100 em ótimos 8,2 segundos.

Hyundai Santa Fe 3.3 V6 2016

O Hyundai Santa Fe faz em torno de 7,1 km/l na cidade e média de 8 km/l na rodovia Crédito: Hyundai/Divulgação

O Santa Fe 2016 da marca já bastante consolidada no mercado brasileiro, Hyundai, é encontrada pelo valor médio de R$ 113 mil. Não abrindo mão também dos ítens de segurança como controle de tração e estabilidade e airbags frontais, laterais e de cortina.

Os números são bastante parecidos com os números da Sorento, visto que os dois SUVs compartilham do mesmo câmbio e do mesmo motor. A diferença principal está nas cilindradas do motor do Santa Fe, que possui 3.342. Na potência, tem uma pequena diferença de oito cavalos, visto que o motor do Santa Fe gera 270 cv e no torque, que é de 32,4 kgfm.

Em relação ao consumo, o Santa Fe faz em torno de 7,1 km/l na cidade e em torno de 8 km/l na rodovia. O desempenho de 0 a 100 é de 9,2 segundos e a velocidade máxima é de 223 km/h.

Mitsubishi Outlander GT 2016

O exemplar da marca japonesa é vendido no mercado por algo em torno de R$ 114 mil no ano/modelo 2016 Crédito: Mitsubishi/Divulgação

O exemplar da marca japonesa é vendido no mercado por algo em torno de R$ 114 mil no ano/modelo 2016. Da mesma maneira que os dois SUVs coreanos, o Outlander também possui câmbio automático de seis marchas, motor com seis cilindros em V e tração 4x4 integral sob demanda.

Além, é claro, dos itens primordiais de segurança como airbags frontais, laterais e de cortina e controle de tração e estabilidade. Voltando a falar do motor, o Outlander possui um motor com 3.996 cilindradas, com 240 cv de potência e torque de 31 kgfm.

O consumo é de 6,9 km/l no uso urbano e em torno de 8,5 km/l no rodoviário. O desempenho é de 0 a 100 e de 10 segundos e a velocidade máxima é de 215 km/h.

Perceba que consumo não é um ponto forte desses modelos, visto que existe a necessidade de motores mais potentes para poder movimentar esses veículos que são mais pesados.