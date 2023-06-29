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Os queridinhos do mercado

Três indicações de SUVs compactos seminovos de até R$ 100 mil

Modelos avaliados têm airbags frontais, laterais e de cortina, além de serem equipados com controle de tração e estabilidade

Públicado em 

29 jun 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Revenda de carros, SUV, concessionária
46% dos veículos comercializados no primeiro semestre no Brasil são SUVs Crédito: Shutterstock
Se existe uma categoria de automóvel que caiu no gosto do consumidor brasileiro, esta é a que corresponde aos utilitários, ou SUVs. Para se ter ideia, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 46% dos veículos comercializados no primeiro semestre no Brasil são SUVs.
Além disso, a Fenabrave projeta que as vendas dessa categoria de carros vai ultrapassar a fatia de 60% dos veículos comercializados no Brasil nos próximos cinco anos.
Dito isso, separei para você, consumidor que é apaixonado por carros, três opções de SUVs compactos com teto de investimento de R$ 100 mil.

3º Lugar - Hyundai Creta Prestige 2018

Hyundai Creta Prestige 2018
O Hyundai Creta tem como ponto forte o acabamento interno, que já vem equipado com bancos em couro Crédito: Hyundai/Divulgação
Esse veículo tem como pontos fortes o acabamento interno, que já vem equipado com bancos em couro e o desempenho do motor 2.0 aspirado que gera potência de 156 cavalos sendo abastecido com gasolina e torque de 19,1 kgfm.
O câmbio é automático com conversor de torque e possui 6 marchas. Ainda falando de desempenho, a velocidade máxima é de 188 km/h e o zero a 100 é de 9,7 segundos.
O ponto fraco desse carro é o consumo. De acordo com a ficha técnica, esse número é interessante, fazendo 10 km/l na cidade e 11,4 km/l na rodovia, porém, há relatos de proprietários desse carro que chegaram a registrar consumo urbano de 6 km/l sempre considerando o uso de gasolina e não de álcool.

2º lugar - Honda HR-V EXL 2018

Honda HR-V EXL 2018
O aspecto central positivo do Honda HR-V é a liquidez Crédito: Honda/Divulgação
O aspecto central positivo desse carro, sem dúvidas, é a liquidez. No mercado de usados, a procura pelo SUV compacto da Honda é impressionante. Dessa forma, o veículo acaba se tornando bastante atrativo, comercialmente falando.
A versão EXL é a mais completa dos modelos equipados com motor 1.8 aspirado. Falando desse motor, a performance não é um ponto forte desse carro, inclusive, por esse motor ser mais antigo. Porém a mecânica é extremamente confiável e robusta, com ponto de atenção ao câmbio CVT que requer cuidados preventivos como troca de óleo a cada quatro anos ou 40 mil km.
Falando de performance, o motor 1.8 aspirado gera 140 cavalos de potência com 17,4 kgfm de torque. A velocidade máxima é de 175 km/h e o zero a 100 fica em 11,2 segundos. O consumo, de acordo com a ficha técnica, é de 11 km/l no consumo urbano e 12,3 km/l no rodoviário.

1º lugar: Chevrolet Tracker Premier 2019

Chevrolet Tracker Premier 2019
O Chevrolet Tracker na versão Premier vem equipado com teto solar Crédito: Chevrolet/Divulgação
Este modelo é o que considero a melhor compra dos SUVs compactos até R$ 100 mil. Os pontos fortes desse modelo são o acabamento interno, que é muito bom, e a excelente performance do motor 1.4 turbo. Além de gerar boa potência de 150 cavalos e torque de 24,5 kgfm, tem também um bom consumo de 10,6 km/l na cidade e 11,7 km/l na rodovia.
O câmbio é um confiável automático de 6 marchas e conversor de torque. Voltando a falar de performance, a velocidade máxima do Chevrolet Tracker é de 198 km/h e o zero a 100 é de excelentes 8,2 segundos. Para quem gosta, o Chevrolet Tracker na versão Premier ainda vem equipado com teto solar.
Lembrando que os três veículos citados vêm com airbags frontais, laterais e de cortina, além de serem equipados com controle de tração e estabilidade. Itens que considero fundamentais relacionados à segurança. Além disso, considero sempre o uso de gasolina para relatar o consumo e potência dos veículos.
E você? Compraria algum dos três veículos que recomendo a compra?

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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