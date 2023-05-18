Conheça os mitos e verdades sobre carros com motor flex

Se existe algo que gera bastante assunto no mercado automotivo, este é justamente o tipo de combustível. Mesmo com a mudança da política de preços da Petrobras com relação à gasolina e ao diesel, em que os valores tiveram uma queda, esse assunto ainda persiste.
E dentro desse assunto, um que tem gerado alguns mitos é sobre o carro flex, que funciona tanto com etanol quanto com gasolina. Atualmente, eles representam 90% dos veículos comercializados no Brasil.
Sendo assim, acho importante trazer para você, apaixonado por carros, alguns mitos e verdades relacionados a esse tipo de veículo:
Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente. Você não precisa acabar com um tipo para abastecer com outro.
O sistema flex consegue identificar com qual tipo de combustível o carro foi abastecido e faz todas as configurações necessárias para que o veículo continue funcionando normalmente.
O sistema flex consegue identificar com qual tipo de combustível o carro foi abastecido e faz todas as configurações necessárias para que o veículo continue funcionando normalmente. Não há necessidade de nenhum cuidado especial a não ser as manutenções preventivas determinadas pela montadora.
Andar com o combustível na reserva leva impurezas para o motor, prejudica o desempenho e pode queimar a bomba de combustível. Em caso de pane seca, você também pode ser multado e perder pontos na carteira de motorista.
Esse tipo de motor é configurado para receber etanol ou gasolina, sem distinção. Algumas montadoras recomendam apenas que o carro seja abastecido com gasolina aditivada de vez em quando. Ela ajuda na limpeza dos bicos injetores.