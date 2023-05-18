Conheça os mitos e verdades sobre carros com motor flex

Carros flex funcionam tanto com etanol quanto com gasolina Crédito: Shutterstock

Se existe algo que gera bastante assunto no mercado automotivo, este é justamente o tipo de combustível. Mesmo com a mudança da política de preços da Petrobras com relação à gasolina e ao diesel, em que os valores tiveram uma queda, esse assunto ainda persiste.

E dentro desse assunto, um que tem gerado alguns mitos é sobre o carro flex, que funciona tanto com etanol quanto com gasolina. Atualmente, eles representam 90% dos veículos comercializados no Brasil.

Sendo assim, acho importante trazer para você, apaixonado por carros, alguns mitos e verdades relacionados a esse tipo de veículo:

"No motor flex é possível misturar tanto álcool quanto gasolina independentemente da proporção de cada um." -

VERDADE

Como os carros flex possuem apenas um tanque de combustível, gasolina e etanol se misturam normalmente. Você não precisa acabar com um tipo para abastecer com outro.

"O motor fica viciado se usar apenas um tipo de combustível, podendo gerar defeito ao voltar a usar o outro combustível." -

MITO

O sistema flex consegue identificar com qual tipo de combustível o carro foi abastecido e faz todas as configurações necessárias para que o veículo continue funcionando normalmente.

"Motores flex exigem cuidados especiais." -

MITO

O sistema flex consegue identificar com qual tipo de combustível o carro foi abastecido e faz todas as configurações necessárias para que o veículo continue funcionando normalmente. Não há necessidade de nenhum cuidado especial a não ser as manutenções preventivas determinadas pela montadora.

"Andar com combustível na reserva prejudica o motor." -

VERDADE

Andar com o combustível na reserva leva impurezas para o motor, prejudica o desempenho e pode queimar a bomba de combustível. Em caso de pane seca, você também pode ser multado e perder pontos na carteira de motorista.

" Motores flex exigem rodízio de combustível. " -

MITO