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Mecânica

4 tipos de câmbio automático em carros usados que podem dar problema

Quando falamos de automóveis usados é fundamental estarmos atentos aos problemas que alguns modelos tiveram exatamente no câmbio automático

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 01:58

Públicado em 

27 abr 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

câmbio automático
O aumento da popularidade dos carros automáticos no mercado é cada vez mais nítido. Crédito: Standrett/Freepik
O aumento da popularidade dos carros automáticos no mercado é cada vez mais nítido. De acordo com pesquisas do setor, de cada 10 vendas de carros realizadas, seis são de carros com câmbio automático. Além disso, o nível de exigência do consumidor está cada vez maior, por isso, a preferência por veículos com esse tipo de câmbios, já que visam conforto.
Ao mesmo tempo, quando falamos de automóveis usados é fundamental estarmos atentos aos problemas que alguns modelos tiveram exatamente no câmbio automático. No texto de hoje, trago alguns câmbios que foram problemáticos e, por isso, a sugestão é evitar carros equipados com esses câmbios ou pelo menos estar ciente do risco.
O intuito é trazer informações para você, consumidor, para que não seja pego de surpresa ao adquirir o carro que tanto deseja. Inclusive, existem casos de veículos com todas revisões feitas na concessionária da marca e que, mesmo após o período de garantia, tiveram a solução do problema acatada exatamente pelo histórico correto das manutenções. Esse é um aspecto a ser considerado caso opte em adquirir um dos modelos a seguir.

01

Jeep e Fiat equipados com câmbio Aisin de seis marchas

Fiat Argo, Fiat Cronos, Fiat Toro, Jeep Renegade e Jeep Compass são os modelos que possuem esse tipo de câmbio de seis marchas. O problema consiste num componente chamado trocador de calor que é responsável por resfriar o câmbio automático. O que acontece é que pode haver corrosão desse trocador de calor, fazendo com que o líquido do radiador invada o câmbio, contaminando o respectivo óleo. Como consequência, a marcha para de funcionar.

02

New Fiesta, Focus e Ecosport equipados com câmbio Powershift

O Powershit é um câmbio automatizado de dupla embreagem a seco. Na prática, para o motorista, funciona como um câmbio automático, porém o sistema é diferente. Por conta desse sistema, a grande quantidade de problemas registrados fez com que a Ford abandonasse de vez esse câmbio. O problema começa dando sintoma de trepidação nas trocas de marchas e chega ao ponto de parar de funcionar completamente.

03

VW Golf, VW Jetta, Audi a1 e Audi A3 equipados com câmbio DSG

Se você pensa em comprar algum desses modelos, fique atento ao funcionamento do câmbio. O câmbio DSG equipou alguns carros da Volkswagen e da Audi até 2015 e, infelizmente, apresentou vários problemas de funcionamento.

04

Veículos da Peugeot, Citroën e Renault equipados com o câmbio AL4, AT8 e DP2

Apesar de três códigos diferentes, o câmbio é o mesmo. O AL4, que foi desenvolvido para equipar veículos das marcas francesas Peugeot, Citroën e Renault. Porém, em 2010, depois de uma atualização, as marcas Peugeot e Citroën passaram a chamar o câmbio de AT8 e a Renault de DP2. Os defeitos mais comuns são notados com trancos nas trocas de marchas e numa situação em que este fica patinando, ou seja, não entra a marcha e o carro não desenvolve.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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