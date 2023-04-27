4 tipos de câmbio automático em carros usados que podem dar problema

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Jeep e Fiat equipados com câmbio Aisin de seis marchas

Fiat Argo, Fiat Cronos, Fiat Toro, Jeep Renegade e Jeep Compass são os modelos que possuem esse tipo de câmbio de seis marchas. O problema consiste num componente chamado trocador de calor que é responsável por resfriar o câmbio automático. O que acontece é que pode haver corrosão desse trocador de calor, fazendo com que o líquido do radiador invada o câmbio, contaminando o respectivo óleo. Como consequência, a marcha para de funcionar.

02

New Fiesta, Focus e Ecosport equipados com câmbio Powershift

O Powershit é um câmbio automatizado de dupla embreagem a seco. Na prática, para o motorista, funciona como um câmbio automático, porém o sistema é diferente. Por conta desse sistema, a grande quantidade de problemas registrados fez com que a Ford abandonasse de vez esse câmbio. O problema começa dando sintoma de trepidação nas trocas de marchas e chega ao ponto de parar de funcionar completamente.

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VW Golf, VW Jetta, Audi a1 e Audi A3 equipados com câmbio DSG

Se você pensa em comprar algum desses modelos, fique atento ao funcionamento do câmbio. O câmbio DSG equipou alguns carros da Volkswagen e da Audi até 2015 e, infelizmente, apresentou vários problemas de funcionamento.

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Veículos da Peugeot, Citroën e Renault equipados com o câmbio AL4, AT8 e DP2