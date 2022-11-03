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Quais são os riscos ao se comprar um “carro de enchente”?

Muitos veículos passam por essa situação e acabam sendo vendidos para pessoas que sequer sabem da real situação do carro, acarretando problemas para o proprietário

Públicado em 

03 nov 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Quais são os riscos ao se comprar um “carro de enchente”?
Danos mecânicos causados por enchentes podem chegar a até 75% do valor do carro Crédito: Freepik
Final de ano chegando, naturalmente o clima e a estação do ano trazem o período de chuvas. Como consequência, infelizmente, pela falta de infraestrutura e planejamento, acontecem enchentes e nós, capixabas, sabemos bem o quanto isso é triste e doloroso.
Quando falamos de carros essa realidade também é terrível, visto que muitos veículos passam por essa situação de enchente. Já recebi diversos vídeos de carros de todos os preços e estilos sendo arrastados por essa catástrofe natural.
Quem paga o preço é o consumidor que compra um carro que esteve nessa condição sem saber e muitas vezes só descobre tempos depois dessa compra, com prejuízos financeiros e danos emocionais.
Você conhece os riscos de se comprar um carro nessa condição? Listo abaixo os principais danos para que você conheça esses danos:

01

Calço hidráulico

Ocorre quando o carro está ligado e, como consequência, há entrada de água na câmara de combustão do motor. Isso força os pistões e deforma os componentes do motor.

02

Perda da cobertura do seguro

A perda de cobertura por catástrofes naturais da seguradora pode pode acontecer caso seja comprovado que o dono do carro arriscou ao passar com o veículo em um local alagado, mesmo com opção de não fazê-lo. É raro, mas acontece de seguradoras negarem o reparo, caso o segurado não siga os procedimentos recomendados, que é não passar por local alagado.

03

Contaminação de assoalho e estofado

Isso acontece quando a água invade o interior do veículo. O problema é que muitas vezes, visando economizar no reparo desse tipo de situação, o serviço não é de qualidade e a higienização completa da cabine não é feita. Como consequência, a água que fica acumulada no assoalho do carro evapora e acaba contaminando os bancos e o forro de teto do automóvel.

04

Danos mecânicos

Danos mecânicos podem chegar a até 75% do valor do carro. Dependendo do estrago feito, a quantidade de componentes mecânicos a se trocar ou reparar é alta. Já vi casos em que o custo mecânico foi de mais de R$ 90 mil.

05

Danos elétricos

São muito comuns e aparecem normalmente no kit de injeção, sistema ABS dos freios e central multimídia. Muitas vezes a pessoa compra um carro que possui problemas elétricos crônicos e não sabe que isso foi causado por uma enchente.
Para evitar isso, pense bem antes de entrar com seu carro num local alagado. Para não ser apanhado de surpresa comprando um veículo nessa condição, só há uma maneira para não ter esse risco, contratando uma consultoria automotiva especializada e de confiança.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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