Quais são os riscos ao se comprar um “carro de enchente”?

01

Calço hidráulico

Ocorre quando o carro está ligado e, como consequência, há entrada de água na câmara de combustão do motor. Isso força os pistões e deforma os componentes do motor.

02

Perda da cobertura do seguro

A perda de cobertura por catástrofes naturais da seguradora pode pode acontecer caso seja comprovado que o dono do carro arriscou ao passar com o veículo em um local alagado, mesmo com opção de não fazê-lo. É raro, mas acontece de seguradoras negarem o reparo, caso o segurado não siga os procedimentos recomendados, que é não passar por local alagado.

03

Contaminação de assoalho e estofado

Isso acontece quando a água invade o interior do veículo. O problema é que muitas vezes, visando economizar no reparo desse tipo de situação, o serviço não é de qualidade e a higienização completa da cabine não é feita. Como consequência, a água que fica acumulada no assoalho do carro evapora e acaba contaminando os bancos e o forro de teto do automóvel.

04

Danos mecânicos

Danos mecânicos podem chegar a até 75% do valor do carro. Dependendo do estrago feito, a quantidade de componentes mecânicos a se trocar ou reparar é alta. Já vi casos em que o custo mecânico foi de mais de R$ 90 mil.

05

Danos elétricos