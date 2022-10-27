Estamos em um bom momento para comprar carro?

A compra ou troca de um automóvel faz parte dos planos de grande parte das pessoas Crédito: Freepik

Estamos num momento bastante diferente no mercado. Eleições, Copa do Mundo, Guerra na Ucrânia e ainda consequências da pandemia. Muitos consumidores ficam com receio de investir seu suado dinheiro, outros não querem fazer esse investimento pensando nas consequências que a vitória do candidato A ou B pode gerar na economia do país.

Contudo, minha ideia é passar para você, consumidor, um ponto de vista de tranquilidade, mostrando que mesmo em situações adversas, sempre há boas oportunidades. Afinal disso, tudo o que acontece, por mais difícil que seja, sempre possui um lado bom.

Tenho relatos de montadoras com fila de espera de até seis meses para entregar um carro. Ao mesmo tempo, o mercado não para e os lançamentos continuam a pleno vapor.

Se você está com receio relacionado a desvalorização de um carro comprado zero quilômetro, neste momento, garanto que essa preocupação faz sentido diante das dúvidas que o atual cenário nos traz. Inclusive, na prática, esse medo não precisa prevalecer.

O mercado brasileiro hoje está em oitavo lugar no ranking mundial de consumo de automóveis novos, seminovos e usados. Como consequência, a compra ou troca de um automóvel faz parte dos planos de grande parte das pessoas. Com isso, o mercado, por mais que sempre oscile, acaba se mantendo aquecido, fazendo com que essa preocupação relacionada ao atual momento caia por terra.