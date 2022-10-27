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Economia

Estamos em um bom momento para comprar carro?

O atual cenário econômico, eleitoral e mundial tem deixado muitas pessoas receosas de investir para comprar um carro novo, seja zero, seja seminovo

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 01:58

Públicado em 

27 out 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Quando é o momento certo de comprar um carro?
A compra ou troca de um automóvel faz parte dos planos de grande parte das pessoas Crédito: Freepik
Estamos num momento bastante diferente no mercado. Eleições, Copa do Mundo, Guerra na Ucrânia e ainda consequências da pandemia. Muitos consumidores ficam com receio de investir seu suado dinheiro, outros não querem fazer esse investimento pensando nas consequências que a vitória do candidato A ou B pode gerar na economia do país.
Contudo, minha ideia é passar para você, consumidor, um ponto de vista de tranquilidade, mostrando que mesmo em situações adversas, sempre há boas oportunidades. Afinal disso, tudo o que acontece, por mais difícil que seja, sempre possui um lado bom.
Tenho relatos de montadoras com fila de espera de até seis meses para entregar um carro. Ao mesmo tempo, o mercado não para e os lançamentos continuam a pleno vapor.
Se você está com receio relacionado a desvalorização de um carro comprado zero quilômetro, neste momento, garanto que essa preocupação faz sentido diante das dúvidas que o atual cenário nos traz. Inclusive, na prática, esse medo não precisa prevalecer.
Se estamos falando de escassez de alguns modelos específicos, outros sempre estão disponíveis. Em meu texto do dia 20 de outubro, exemplifiquei bem essa questão. 
O mercado brasileiro hoje está em oitavo lugar no ranking mundial de consumo de automóveis novos, seminovos e usados. Como consequência, a compra ou troca de um automóvel faz parte dos planos de grande parte das pessoas. Com isso, o mercado, por mais que sempre oscile, acaba se mantendo aquecido, fazendo com que essa preocupação relacionada ao atual momento caia por terra.
Falando de usados e seminovos, como sempre digo, existe um oceano de oportunidades e um oceano de problemas. Por isso, ter alguém de confiança com conhecimento técnico para ajudar nessa compra contribui para que o cliente não entre numa fria.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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