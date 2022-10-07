Porsche: uma marca vitoriosa até em tempos de escassez

Com um IPO no valor de US$ 73,4 bilhões (cerca de R$ 382 bilhões), a marca brilhou mais uma vez Crédito: Rodrigo Lima

Em cenário mundial caótico e temeroso, de forma audaciosa, a Porsche se destacou em sua abertura de capital em Frankfurt, Alemanha, arrecadando números épicos referentes aos últimos 10 anos e captou US$ 19 bilhões (cerca de R$ 99 bilhões).

Com um IPO no valor de US$ 73,4 bilhões (cerca de R$ 382 bilhões), a marca brilhou mais uma vez, apesar do desprovimento da Rússia e das turbulências globais, o que ratifica a estratégia acertada de buscar investimentos a fim de promover a evolução dos carros elétricos.

Em 1900, Ferdinand Porsche desenvolveu o primeiro automóvel híbrido, com motor a gasolina e elétrico. Quem diria que, após mais de 100 anos, a sua ideia muito ousada seria consolidada em nossos tempos.

Essa é a prova de que uma solução miraculosa precisa de tempo, espaço e de pessoas certas para findar em vitória. Os atributos nítidos de coragem e planejamento, em busca de estar na vanguarda do mercado, fazem a montadora alemã se destacar de novo.

O sucesso é garantido pelos registros de uma receita de 33,1 bilhões de euros em 2021, ou R$ 170,93 bilhões em conversão direta. A empresa alcançou um lucro de 7,4 bilhões de euros (aproximadamente R$ 38,21 bilhões).

As receitas da Porsche cresceram 8% no primeiro semestre de 2022 e apesar de um cenário que não é positivo, rendeu crescimento de capital para perseguir seu plano de destaque no mundo premium.