Concessionária ou oficina particular? Onde é melhor revisar o carro?

Um ponto fundamental, tanto da concessionária quanto da oficina, é oferecer serviço de qualidade Crédito: Freepik

Uma dúvida recorrente é sobre revisar o carro na autorizada da marca ou numa oficina particular de confiança. Este é o meu assunto desta coluna. E vale frisar que estarei considerando o veículo fora da garantia de fábrica. Isso porque, se o automóvel estiver na garantia, não há a menor dúvida em relação a essa situação, já que é fundamental que a revisão seja feita na autorizada da marca.

Quando a revisão do automóvel é feita na concessionária, seguindo todas as especificações da montadora, naturalmente esse veículo se mantém mais valorizado e você, como consumidor, tem a certeza de que as peças colocadas são de qualidade. Além da mão de obra ser qualificada e preparada para mexer em seu carro.

Em contrapartida, o custo dessa revisão é maior. Não há um percentual exato dessa diferença pois isso varia muito de marca para marca e de modelo para modelo.

Porém, quando o carro é revisado na concessionária, o investimento feito para manter o carro em dia acaba sendo recuperado, visto que no mercado esse veículo será muito bem visto aos olhos de quem quer comprar.

Um ponto fundamental nesse aspecto é a qualidade do serviço prestado, tanto pela concessionária quanto pela oficina particular. E falando de qualidade vale lembrar também sobre honestidade nesse serviço.

Infelizmente é comum tanto oficinas particulares quanto concessionárias inventarem problemas para que o cliente gaste mais. Minha sugestão é fazer sempre, no mínimo, dois orçamentos para que as informações sejam confrontadas.

As manutenções precisam, necessariamente, ser feitas integralmente como é orientado pela montadora. Trocando todos os itens que são necessários para que o carro esteja em dia, possibilitando que ele rode em perfeito estado.