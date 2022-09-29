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Dúvida

Concessionária ou oficina particular? Onde é melhor revisar o carro?

Quando a revisão do automóvel é feita na concessionária, o veículo se mantém mais valorizado, no entanto, o custo é maior do que em uma oficina de confiança

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 01:58

Públicado em 

29 set 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Coluna Gabriel - Concessionária ou oficina particular? Onde é melhor revisar o carro?
Um ponto fundamental, tanto da concessionária quanto da oficina, é oferecer serviço de qualidade Crédito: Freepik
Tenho falado nas minhas três últimas colunas sobre atendimento de pós-venda. Normalmente esse setor é o mais complicado do mercado automotivo, visto que as concessionárias passam bastante dificuldade de gerar boa experiência ao cliente, por se tratar de situações normalmente relacionadas a problemas e gasto financeiro.
Uma dúvida recorrente é sobre revisar o carro na autorizada da marca ou numa oficina particular de confiança. Este é o meu assunto desta coluna. E vale frisar que estarei considerando o veículo fora da garantia de fábrica. Isso porque, se o automóvel estiver na garantia, não há a menor dúvida em relação a essa situação, já que é fundamental que a revisão seja feita na autorizada da marca.
Quando a revisão do automóvel é feita na concessionária, seguindo todas as especificações da montadora, naturalmente esse veículo se mantém mais valorizado e você, como consumidor, tem a certeza de que as peças colocadas são de qualidade. Além da mão de obra ser qualificada e preparada para mexer em seu carro.
Em contrapartida, o custo dessa revisão é maior. Não há um percentual exato dessa diferença pois isso varia muito de marca para marca e de modelo para modelo.
Porém, quando o carro é revisado na concessionária, o investimento feito para manter o carro em dia acaba sendo recuperado, visto que no mercado esse veículo será muito bem visto aos olhos de quem quer comprar.
Um ponto fundamental nesse aspecto é a qualidade do serviço prestado, tanto pela concessionária quanto pela oficina particular. E falando de qualidade vale lembrar também sobre honestidade nesse serviço.
Infelizmente é comum tanto oficinas particulares quanto concessionárias inventarem problemas para que o cliente gaste mais. Minha sugestão é fazer sempre, no mínimo, dois orçamentos para que as informações sejam confrontadas.
As manutenções precisam, necessariamente, ser feitas integralmente como é orientado pela montadora. Trocando todos os itens que são necessários para que o carro esteja em dia, possibilitando que ele rode em perfeito estado.
Além disso, é essencial que as notas de serviço sejam devidamente guardadas para que o bom histórico do veículo seja comprovado visando à venda no futuro. O mesmo vale para os carimbos de manutenção no manual de revisões.
E você? Prefere revisar seu carro na concessionária ou em uma oficina particular de confiança? Conte pra mim, nas minhas redes sociais ou pelo meu e-mail [email protected].

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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