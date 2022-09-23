Cuidado com o golpe do intermediador na hora de comprar veículos

Golpistas perceberam a vulnerabilidade dos anunciantes e o gatilho da ganância ativado, o que usam como isca Crédito: Freepik

Em dois anos pandêmicos se acelerou em dez anos o processo de digitalização, pelo fato do consumidor estar enclausurado e isolado do mundo afora. Por isso, as negociações virtuais foram evidenciadas e ampliadas, facilitando a compra e venda de veículos a distância.

As plataformas de anúncio ganharam força na aderência de pessoas físicas, que muitas vezes se viam reféns das avaliações de concessionárias na hora da troca, e agora possuem a tentativa de apurar um valor melhor por seu veículo.

Obviamente que a precificação na troca sempre foi desafiadora pro vendedor, já que o comprador sempre busca a melhor proposta e muitas vezes não aceita o valor ofertado.

Da mesma forma que a rede facilitou o acesso a produtos e serviços, a mesma ampliou também a modalidade de golpes realizados. Os golpistas perceberam a vulnerabilidade dos anunciantes e o gatilho da ganância ativado, o que usam como isca para concretização da sua armadilha.

Uma das formas mais utilizadas é a combinação triangulada. O suposto adquirente faz contato com a pessoa que anuncia e se demonstra muito interessado no produto. Esse conta uma longa história e passa dias articulando com a vítima sobre a compra, até que inclui uma terceira pessoa que irá verificar o bem.

Para esse outro indivíduo, o conto do vigário é diferente e a todo momento é alertado aos envolvidos que não conversem entre si acerca da negociata, alegando constrangimento entre as partes que são hipotéticos amigos, parentes ou sócios do interlocutor.

Nesse caso, as vítimas são: o comprador que pagará o veículo numa conta de terceiros (direcionada pelo arquiteto desta façanha) e o vendedor que entregará o bem com documento com firma reconhecida.