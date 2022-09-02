Por que os carros premium subiram 50% em média?

A marca mais evidenciada foi a Porsche, já que esta se limita na entrega de quantidade Crédito: Porsche/Divulgação

O caótico pode ser muitas vezes extraordinário para algumas partes. Isso ocorreu devido à dificuldade de existência de veículos zero km no mercado e consequente alta de preços desordenada.

Tendo em vista esse cenário, muitos compradores, que não são comerciantes de veículos, viram a oportunidade de valorizar seu patrimônio financeiro por meio da aquisição de veículos premium.

Com margens interessantes e até mais atrativas do que os investimentos, aplicaram capital e ganharam nesse avanço dos dois anos pandêmicos.

A marca mais evidenciada foi a Porsche, já que esta se limita na entrega de quantidade, visando tornar seu produto sempre exclusivo.

Outras marcas também alcançaram bons números, como a Ferrari e a Lamborghini, entre outras italianas, que em veículos bem usados com até 10 anos de uso, subiram a marca em mais de 50% de valorização.

Anteriormente, em 2020, por exemplo, uma Ferrari 458 Spider 2012 custava cerca de R$ 1,5 milhão. Hoje, esse modelo está em R$ 2.5milhões. Comprovando-se que não foram somente os veículos novos e com até dois anos de uso que sofreram disparate.

O aumento do custo do produto foi de modo geral. E numa escalada sem fim, com alta demanda, vimos a escassez gerar uma grande especulação.